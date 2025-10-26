Chaumet經典Liens幻化絕美彩虹 獻上最具意義的繽紛祝福
有「情感珠寶」之稱的法國頂級珠寶品牌 Chaumet 尚美巴黎，自 1780 年創立至今，便深受自然之美的啟迪。早在美好年代（Belle Époque），Chaumet便將開始運用彩虹元素，將這個繽紛七彩的大自然之美點綴於各式頭飾珠寶之上，透過對彩寶的巧妙運用，締造非凡的色彩組合。
Chaumet本月在台北的101專賣店，限時展出全球唯一一組特製的彩虹冠冕模型，將原本的銀鎳骨董冠冕模型轉變為一面色彩斑斕的彩虹冠冕牆，讓進店顧客們可以在這面蘊涵美好意義的背景前拍照留念，記錄意義非凡且令人驕傲的時刻。
事實上，品牌最具代表性的標誌設計之一Liens系列，就將人與人之間的深厚情誼具象為「交叉連結」符號，精妙地勾勒出人間相逢交織出的各種情感樣貌。其中Jeux de Liens系列設計靈感源自「無限」符號，以鋪鑲鑽石或繽紛彩寶組成兩個互相交錯連結的圖案。
運用彩色寶石的Jeux de Liens項鍊鍊墜，則精挑石榴石、錳鋁榴石、芬達石、沙弗萊石、黃水晶 、橄欖石、藍寶石、紫水晶、以及粉色剛玉等豐富色彩，以當代設計語彙重新詮釋寄蘊情感寄託的珠寶，透過彩虹般繽紛奪目的色彩構成一個「無限 ∞」符號，寓意愛永不朽，直至永恆。
Liens系列中延伸出的Jeux de Liens Harmony作品，則以鑲鑽交叉符號連結兩個半圓，如同緣分使兩條平行線相遇，拉近彼此的距離，從此緊密相依，象徵人與人之間最彌足珍貴的緣分和情感完整圓滿。
