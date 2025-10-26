Chaumet經典Liens幻化絕美彩虹 獻上最具意義的繽紛祝福

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
台北101專賣店限時展出全球唯一一組特製的彩虹冠冕模型。圖／Chaumet提供
有「情感珠寶」之稱的法國頂級珠寶品牌 Chaumet 尚美巴黎，自 1780 年創立至今，便深受自然之美的啟迪。早在美好年代（Belle Époque），Chaumet便將開始運用彩虹元素，將這個繽紛七彩的大自然之美點綴於各式頭飾珠寶之上，透過對彩寶的巧妙運用，締造非凡的色彩組合。

Chaumet本月在台北的101專賣店，限時展出全球唯一一組特製的彩虹冠冕模型，將原本的銀鎳骨董冠冕模型轉變為一面色彩斑斕的彩虹冠冕牆，讓進店顧客們可以在這面蘊涵美好意義的背景前拍照留念，記錄意義非凡且令人驕傲的時刻。

事實上，品牌最具代表性的標誌設計之一Liens系列，就將人與人之間的深厚情誼具象為「交叉連結」符號，精妙地勾勒出人間相逢交織出的各種情感樣貌。其中Jeux de Liens系列設計靈感源自「無限」符號，以鋪鑲鑽石或繽紛彩寶組成兩個互相交錯連結的圖案。

運用彩色寶石的Jeux de Liens項鍊鍊墜，則精挑石榴石、錳鋁榴石、芬達石、沙弗萊石、黃水晶 、橄欖石、藍寶石、紫水晶、以及粉色剛玉等豐富色彩，以當代設計語彙重新詮釋寄蘊情感寄託的珠寶，透過彩虹般繽紛奪目的色彩構成一個「無限 ∞」符號，寓意愛永不朽，直至永恆。

Liens系列中延伸出的Jeux de Liens Harmony作品，則以鑲鑽交叉符號連結兩個半圓，如同緣分使兩條平行線相遇，拉近彼此的距離，從此緊密相依，象徵人與人之間最彌足珍貴的緣分和情感完整圓滿。

Jeux de Liens 18K玫瑰金項鍊，鑲嵌圓形各色寶石及明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
Les Acrostiches Jeux de Liens 18K玫瑰金手鍊，可客制化訂製，售價依寶石選擇調整。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K玫瑰金戒指，鋪鑲明亮式切割鑽石，20萬8,000元。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K白金戒指，鑲嵌明亮式切割鑽石，90,000元。圖／Chaumet提供
台北101專賣店限時展出全球唯一一組特製的彩虹冠冕模型。圖／Chaumet提供
Les Acrostiches Jeux de Liens 18K玫瑰金手鍊，可客制化訂製，售價依寶石選擇調整。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Liens系列珠寶。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金耳環，鑲嵌孔雀石和明亮式切割鑽石，單只49,800元。圖／Chaumet提供
Les Acrostiches Jeux de Liens 18K玫瑰金手鍊，可客制化訂製，售價依寶石選擇調整。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金項鍊，鑲嵌方形切割粉色剛玉和明亮式切割鑽石，24萬2,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony18K玫瑰金小型項鍊，鑲嵌綠松石及明亮式切割鑽石，90,400元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金項鍊，鑲嵌圓形各色寶石及明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
