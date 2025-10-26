遠百竹北萬聖節推「恐怖實驗室」試膽量 揪萌鬼來討糖

迎接萬聖節，遠百（2903）竹北搶先在1樓西側電梯廳換上「恐怖實驗室」限定主題裝飾，濃厚的驚悚氛圍正式登場！泡著藥水的斷臂與人體組織、懸吊空中的巨大眼球、低沉詭譎的音效，以及綠光閃爍的燈影，營造出昏暗又神祕的場景，成為民眾拍照打卡的新熱點。活動從即日起至10月31日止，邀請大家揪好友一起來挑戰膽量、體驗萬聖節驚悚魅力。

除了精心打造的場景布置，萬聖節不可或缺的「Trick or Treat」討糖派對也在10月25日熱鬧登場，吸引超過200位萌鬼報名參加。許多家長為了讓孩子成為全場焦點，精心準備各式創意裝扮；現場更設有「萌鬼伸展台」、「魔力呼拉拉」、「123不許動」等趣味闖關遊戲，讓大小朋友笑聲不斷。

遠百竹北許俊明店長也特別化身「科學怪人」帶領萌鬼大軍討糖、同樂，全場氣氛嗨翻天，活動不僅讓孩子們收穫滿滿糖果與回憶，也為現場民眾留下難忘的節慶體驗。