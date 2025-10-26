快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

遠百竹北萬聖節推「恐怖實驗室」試膽量 揪萌鬼來討糖

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠百竹北許俊明店長化身「科學怪人」帶領員工們變裝搞怪，與消費者互動共度萬聖節。業者／提供
遠百竹北許俊明店長化身「科學怪人」帶領員工們變裝搞怪，與消費者互動共度萬聖節。業者／提供

迎接萬聖節遠百（2903）竹北搶先在1樓西側電梯廳換上「恐怖實驗室」限定主題裝飾，濃厚的驚悚氛圍正式登場！泡著藥水的斷臂與人體組織、懸吊空中的巨大眼球、低沉詭譎的音效，以及綠光閃爍的燈影，營造出昏暗又神祕的場景，成為民眾拍照打卡的新熱點。活動從即日起至10月31日止，邀請大家揪好友一起來挑戰膽量、體驗萬聖節驚悚魅力。

除了精心打造的場景布置，萬聖節不可或缺的「Trick or Treat」討糖派對也在10月25日熱鬧登場，吸引超過200位萌鬼報名參加。許多家長為了讓孩子成為全場焦點，精心準備各式創意裝扮；現場更設有「萌鬼伸展台」、「魔力呼拉拉」、「123不許動」等趣味闖關遊戲，讓大小朋友笑聲不斷。

遠百竹北許俊明店長也特別化身「科學怪人」帶領萌鬼大軍討糖、同樂，全場氣氛嗨翻天，活動不僅讓孩子們收穫滿滿糖果與回憶，也為現場民眾留下難忘的節慶體驗。

遠百竹北今年首次挑戰大型萬聖節布置與活動，希望為民眾帶來耳目一新的視覺享受與節慶互動體驗，萬聖節就是要驚恐又好玩！限定的「恐怖實驗室」場景只到10月31日，歡迎消費者把握機會，一同感受萬聖節的奇幻氛圍。

遠百竹北25日舉辦萬聖大遊行活動，吸引超過200名萌鬼報名同樂。業者／提供
遠百竹北25日舉辦萬聖大遊行活動，吸引超過200名萌鬼報名同樂。業者／提供
遠百竹北25日舉辦萬聖大遊行活動，吸引超過200名萌鬼報名同樂。業者／提供
遠百竹北25日舉辦萬聖大遊行活動，吸引超過200名萌鬼報名同樂。業者／提供

萬聖節 遠百 竹北

延伸閱讀

竹北東海里長年地下水煮飯 困境有解...公所核發開挖證明助接水

陽明交大附中今揭牌暨首屆校慶 校方稱：最好的附中就在這裡

鼓勵竹北學子勇敢追夢 王炳漢贈200張電影票看勵志國片

老市場飄香氛、設沙發 竹北仁義市場變身「百貨公司」

相關新聞

浮誇系電競新品引爆話題 Razer透明系列超吸睛、ROG初音未來聯名快閃店

電競品牌近期火力全開，Razer推出Phantom White Collection白色半透明設計挑戰視覺震撼，ROG則...

韓國潮牌NOMANUAL快閃店亮相 快閃優惠價、台灣限定只在A11買得到

韓國潮流品牌NOMANUAL隨著韓國現代百貨攜手新光三越A11打造的韓國潮流快閃企劃正式登台，10/30前帶來NOMAN...

東泉辣醬、麻薏配和牛！米其林「八和燒肉」首進台中 加送海膽生牛肉

已經連續多年獲得米其林餐盤推薦的「八和和牛燒肉專門店」，將於10月29日正式跨出台北、進軍台中，開設品牌第三間分店。不僅...

海底撈「變裝吃鍋享88折」！萬聖節加碼送南瓜 寶寶圍兜帶回家

天冷吃鍋！連鎖火鍋「海底撈」自即日起至11月2日期間，以「魔幻萬聖海底撈，開鍋馬上沒煩惱」為主題，推出一系列萬聖節活動。...

SKZ FELIX與泰勒絲都風靡的珠寶！LV經典棋盤格紋設計玫瑰金新登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2024年推出極具現代感的Le Damier de Louis Vui...

舞台上的芭蕾舞者穿香奈兒！香奈兒贊助巴黎歌劇院與香榭麗舍劇院演出

隨著2025/2026芭蕾舞季的展開，長期支持舞蹈藝術的香奈兒（CHANEL），再度力挺在加尼葉宮（Palais Gar...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。