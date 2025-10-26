浮誇系電競新品引爆話題 Razer透明系列超吸睛、ROG初音未來聯名快閃店
電競品牌近期火力全開，Razer推出Phantom White Collection白色半透明設計挑戰視覺震撼，ROG則再度攜手初音未來推出夢幻聯名系列，未來感與宅力全開。
Razer宣布推出Phantom系列全新成員Phantom White Collection，以白色半透明設計為核心，結合復古與未來風格，為遊戲桌面美學帶來全新詮釋。此系列於今年6月首次亮相，以透明結構、細緻內部工藝與沉浸式Razer Chroma RGB燈效，展現內外兼具的精緻細節，讓產更具收藏價值。
全新Phantom White Collection延續Phantom系列理念，融合復古遊戲元素與現代極簡語彙，展現層次分明的美學表現。此次更首度延伸至行動裝置領域，推出Razer Kishi V3–Phantom White Edition，讓玩家在行動遊玩時也能體驗經典風格。整體設計以半透明質感呈現內部結構之美，同時強化RGB燈效，確保不同材質間的視覺一致性，兼具美感與功能。
系列產品另包涵鍵盤、滑鼠、耳機與滑鼠墊等，包含Razer Basilisk V3 Pro 35K、BlackWidow V4 75%、Barracuda X Chroma及Firefly V2 Pro等多款新品，全數採用半透明外觀與RGB燈效設計，結合高效能與獨特造型，為桌上型與行動遊戲體驗注入復古魅力與未來感。
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國初音未來Hatsune Miku全新聯名系列商品即日起盛大開賣，不僅未來科技感十足，亦完美融合初音未來經典配色、元素，再加上頂級效能與多功能性，玩家粉絲們鐵定直接入手全套。
華碩也精心打造主題快閃店，即日起至11月31日於ROG三創旗艦店限時登場，店裝風格集結ROG電馭美學，以及聯名限定立繪與資料點陣等吸睛設計，展現Y3K核心概念，既前衛又時尚。
快閃店更首度公開亮相出自PC改裝世界冠軍AKMod之手的「MIKU-CORE V2 NEON」改裝機，歡迎所有熱愛初音未來的玩粉們一同前來朝聖體驗。
現在購買DIY PC小全配，包括主機板、顯示卡、一體式水冷、機殼、電源供應器，即贈聯名版T-shirt（2款隨機出貨）、立繪壓克力立牌，還可抽《Character Vocal系列01初音未來》黏土人「初音未來 MAGICAL MIRAI 2014 Ver.」，數量有限，敬請把握難得機會。
