聽新聞
0:00 / 0:00
韓國潮牌NOMANUAL快閃店亮相 快閃優惠價、台灣限定只在A11買得到
韓國潮流品牌NOMANUAL隨著韓國現代百貨攜手新光三越A11打造的韓國潮流快閃企劃正式登台，10/30前帶來NOMANUAL秋冬全新系列與台灣限定商品，並同步呈現NOMANUAL X True Religion及NOMANUAL X AAPE兩大話題聯名系列。
成立於2017年、起源於首爾的NOMANUAL，以「No Manual for Life」為品牌理念，主張無性別設計哲學，打破傳統時尚界限，以服裝為語言，詮釋街頭、自由與個性精神。NOMANUAL也是受韓國年輕世代與潮流愛好者喜歡的品牌，包括SEVENTEEN、BOYNEXTDOOR、THE BOYZ等男團藝人私服造型中也可見到該品牌。
目前NOMANUAL已進駐韓國主要高端百貨如Shinsegae、Lotte、The Hyundai及Starfield，並持續經營自家旗艦店。品牌也預計於明年進軍日本市場。
這次帶來台灣快閃店的NOMANUAL最新秋冬系列，以「Street Heritage Reimagined」為靈感，將美式街頭圖像與極簡廓形結合，推出多款話題單品：結合街頭塗鴉與圖騰語言的美式大圖案衛衣與針織外套；毛帽與機車帽等熱銷經典配件，為秋冬呈現風格造型；特別推出限定帽款100頂，作為台灣限定快閃商品，僅於新光三越A11現場販售。
快閃店期間服飾類商品2件9.5折、3件9折，還有三種門檻滿額贈禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言