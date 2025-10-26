韓國潮牌NOMANUAL快閃店亮相 快閃優惠價、台灣限定只在A11買得到

韓國潮流品牌NOMANUAL隨著韓國現代百貨攜手新光三越A11打造的韓國潮流快閃企劃正式登台，10/30前帶來NOMANUAL秋冬全新系列與台灣限定商品，並同步呈現NOMANUAL X True Religion及NOMANUAL X AAPE兩大話題聯名系列。

成立於2017年、起源於首爾的NOMANUAL，以「No Manual for Life」為品牌理念，主張無性別設計哲學，打破傳統時尚界限，以服裝為語言，詮釋街頭、自由與個性精神。NOMANUAL也是受韓國年輕世代與潮流愛好者喜歡的品牌，包括SEVENTEEN、BOYNEXTDOOR、THE BOYZ等男團藝人私服造型中也可見到該品牌。

目前NOMANUAL已進駐韓國主要高端百貨如Shinsegae、Lotte、The Hyundai及Starfield，並持續經營自家旗艦店。品牌也預計於明年進軍日本市場。

這次帶來台灣快閃店的NOMANUAL最新秋冬系列，以「Street Heritage Reimagined」為靈感，將美式街頭圖像與極簡廓形結合，推出多款話題單品：結合街頭塗鴉與圖騰語言的美式大圖案衛衣與針織外套；毛帽與機車帽等熱銷經典配件，為秋冬呈現風格造型；特別推出限定帽款100頂，作為台灣限定快閃商品，僅於新光三越A11現場販售。