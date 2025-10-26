快訊

東泉辣醬、麻薏配和牛！米其林「八和燒肉」首進台中 加送海膽生牛肉

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「八和經典雙人套餐」由本日和牛拼盤搭配多種和牛料理，每套6,680元。圖／八和和牛燒肉專門店
「八和經典雙人套餐」由本日和牛拼盤搭配多種和牛料理，每套6,680元。圖／八和和牛燒肉專門店

已經連續多年獲得米其林餐盤推薦的「八和和牛燒肉專門店」，將於10月29日正式跨出台北、進軍台中，開設品牌第三間分店。不僅全分店進行菜單升級，同時還針對台中打造「東泉辣椒醬＋燒肉」、「麻薏＋燒肉」特色餐點。為慶祝新店開幕，活動期間限時每人加贈「海膽生牛肉脆餅」一份。

2019年創立的「八和和牛燒肉」，透過和牛一頭買入的方式，引進日本三大和牛之一的「近江牛」，並且細分拆解為三十多種部位，將和牛打造為「生牛肉、壽司、霜降、赤身、牛排、逸品、湯品、主食」等八種主題料理，故名「八和」。精緻的處理方式，也讓八和燒肉被粉絲暱稱為「燒肉界的勞斯萊斯」。目前共有信義安和店、敦北店。

即將開幕的「八和和牛燒肉專門店 台中店」，採兩層樓空間規劃，除有恆溫10度的透明精肉室，也有L型吧台座位、半開放式卡座，以及8間各可容納4～10人的包廂，全店共可提供66席座位，整體空間超過120坪。室內空間則融合歐式古典美學與日系儀式感，可見到古典石膏像、雕花拱門、木質格柵等不同元素。

針對料理部份，店內提供單點或雙人套餐方案。「八和經典雙人套餐」由本日和牛拼盤為主角，搭配上八和生牛肉手捲、八和金鑽燒、八和香米生牛肉、涮和牛牛肉湯等品項，每套6,680元。隨著菜單升級，套餐中的「本日和牛拼盤」也重新調整設計邏輯，將肉品分為「脂味」、「肉味」與「風味」三大類別，並以「1：2：2」的比例進行搭配，藉此突顯不同肉品的個性與樂趣。

「脂味」主打豐腴細膩的油脂與入口即化的肉質，包括肋眼、牛小排等部位；「肉味」則是具有飽滿肉香與均衡油花比例，包括菲力、臀肉、內腿等部位；至於「風味」具有強烈個性，適合搭配特色醬汁或配料，例如牛肋條、笹肉、一級棒等部位。主廚亦會依照當日狀況，搭配羽下、芯芯、貝身、鯉魚管等不同部位。

單點菜色中，新推出的「八和蟹茸燒」將松葉蟹肉、日本和牛與炸舞菇進行結合，呈現山海和衣的料理哲學，每份660元；「限量八和特製女王派」則以經典的「威靈頓牛排」為靈感，將A5和牛菲力、西班牙伊比利豬、松露醬等元素包裹於酥皮中，並以發酵豆腐取代鵝肝，創造出中西合璧的風味，每份660元。另外還有將現烤牛骨髓、牛骨高湯炊飯、和牛肉燥等元素結合而成的「牛骨髓飯」，每份260元。

呼應台中在地元素，台中店也特別將「東泉辣椒醬」、「麻薏」等食材入饌。限定款「八和香米生牛肉」，將和牛生牛肉以油蔥調味，搭配酥炸米糕棒，以及台中名醬「東泉辣椒醬」，展現十足的台中熱情。另道限定菜色「麻薏生牛肉最中餅」，則選用酥脆的日式最中餅作為外殼，集結和牛生牛肉、麻薏凍、鬆軟地瓜泥、酥炸吻仔魚乾等元素，交織出獨特的草本氣息與中台灣風土滋味。各為260、280元。

除了燒肉料理外，八和今年也特別攜手世界唎酒師大賽冠軍、前米其林二星餐廳首席侍酒師張鴻亮（Johnny）合作，提供Alcohol Pairing與Non-alcoholic Pairing方案，藉此延伸料理風味。為歡慶新店開幕，開幕日至11月19日期間，凡到台中店消費即可每桌每人贈送「海膽生牛肉脆餅」一份。

【八和和牛燒肉專門店 台中店】

地址：台中市西屯區惠文路759號

營業時間：17:00-23:00

「八和蟹茸燒」將松葉蟹肉、日本和牛與炸舞菇進行結合，每份660元。圖／八和和牛燒肉專門店
八和採專人桌邊代烤服務。圖／八和和牛燒肉專門店
八和和牛燒肉專門店 台中店規劃有8間包廂，適合追求隱私感的團體顧客。圖／八和和牛燒肉專門店
「八和和牛燒肉專門店」將於10月29日首度跨出台北，在台中開設品牌第三間分店。圖／八和和牛燒肉專門店
台中限定款「八和香米生牛肉」，添加有「東泉辣椒醬」，260元。圖／八和和牛燒肉專門店
全新設計的本日和牛拼盤，將肉品分為「脂味、肉味、風味」三大類別，並以「1：2：2」的比例進行搭配。圖／八和和牛燒肉專門店
「限量八和特製女王派」（右），每份660元。另外還有「牛骨髓飯」，每份260元。圖／八和和牛燒肉專門店
慶祝開幕，凡到店消費即每人贈送「海膽生牛肉脆餅」一份。圖／八和和牛燒肉專門店
八和和牛燒肉專門店 台中店採兩層樓設計，共提供66席座位。圖／八和和牛燒肉專門店
台中限定款「麻薏生牛肉最中餅」，280元。圖／八和和牛燒肉專門店
