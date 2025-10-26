海底撈「變裝吃鍋享88折」！萬聖節加碼送南瓜 寶寶圍兜帶回家

天冷吃鍋！連鎖火鍋「海底撈」自即日起至11月2日期間，以「魔幻萬聖海底撈，開鍋馬上沒煩惱」為主題，推出一系列萬聖節活動。活動期間凡穿著萬聖節主題元素，於週一至週五的14:00～17:00以及22:00之後到店用餐，即享「菜品88折」優惠。

除此之外，海底撈並針對小小顧客推出獨家「小撈撈圍兜」，活動期間點購「寶寶套餐」並消費滿2,000元，即可獲得小撈撈圍兜一件。10月31日萬聖節當天，凡於店內內用的消費者，說出通關密語「海底撈顆小南瓜」，現場即可領取「貝貝南瓜」一顆，數量有限，送完為止。全台16間分店，現也打造萬聖節主題佈置，讓粉絲拍照打卡，享受萬聖節氣氛。

同樣延續萬聖節主題，連鎖手搖飲「發發」「發發」攜手國民糖果「森永HI-CHEW」推出萬聖限定聯名飲品。「嗨啾葡萄鮮Q優格」以招牌優格融合葡萄果香，並以葡萄果凍帶來咀嚼口感，中杯99元。另外還有「嗨啾葡萄凍凍紅萱」、「嗨啾青蘋果鮮Q優格」、「嗨啾青蘋果凍凍金萱」等不同品項。10月31日前，穿戴萬聖裝扮，雙人同行來店購買任兩杯萬聖限定飲品，可享88折優惠。