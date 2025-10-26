快訊

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

聽新聞
0:00 / 0:00

海底撈「變裝吃鍋享88折」！萬聖節加碼送南瓜 寶寶圍兜帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
發發聯名HI-CHEW，推出4款聯名萬聖特調。圖／發發提供
發發聯名HI-CHEW，推出4款聯名萬聖特調。圖／發發提供

天冷吃鍋！連鎖火鍋「海底撈」自即日起至11月2日期間，以「魔幻萬聖海底撈，開鍋馬上沒煩惱」為主題，推出一系列萬聖節活動。活動期間凡穿著萬聖節主題元素，於週一至週五的14:00～17:00以及22:00之後到店用餐，即享「菜品88折」優惠。

除此之外，海底撈並針對小小顧客推出獨家「小撈撈圍兜」，活動期間點購「寶寶套餐」並消費滿2,000元，即可獲得小撈撈圍兜一件。10月31日萬聖節當天，凡於店內內用的消費者，說出通關密語「海底撈顆小南瓜」，現場即可領取「貝貝南瓜」一顆，數量有限，送完為止。全台16間分店，現也打造萬聖節主題佈置，讓粉絲拍照打卡，享受萬聖節氣氛。

同樣延續萬聖節主題，連鎖手搖飲「發發」「發發」攜手國民糖果「森永HI-CHEW」推出萬聖限定聯名飲品。「嗨啾葡萄鮮Q優格」以招牌優格融合葡萄果香，並以葡萄果凍帶來咀嚼口感，中杯99元。另外還有「嗨啾葡萄凍凍紅萱」、「嗨啾青蘋果鮮Q優格」、「嗨啾青蘋果凍凍金萱」等不同品項。10月31日前，穿戴萬聖裝扮，雙人同行來店購買任兩杯萬聖限定飲品，可享88折優惠。

針對萬聖節，發發的吉祥物奇異鳥也換上黑色造型，化身「黑色奇異鳥公仔杯套提袋」與「黑色奇異鳥針織包」，售價388、188元。10月27日至11月4日，購買奇異鳥萬聖周邊搭配萬聖聯名飲品，即享88折優惠。另外森永HI-CHEW同步推出全新「微嗨純粹莓好軟糖」系列，10月29日起至2月28日，購買「微嗨純粹莓好軟糖」至發發門市出示購買發票並加入發發LINE好友，即可享「野生藍莓優格」折扣5元。

海底撈針對萬聖節，推出一系列優惠活動。圖／海底撈提供
海底撈針對萬聖節，推出一系列優惠活動。圖／海底撈提供
針對萬聖節，發發打造「黑色奇異鳥公仔杯套提袋」與「黑色奇異鳥針織包」。圖／發發提供
針對萬聖節，發發打造「黑色奇異鳥公仔杯套提袋」與「黑色奇異鳥針織包」。圖／發發提供
海底撈限時推出「平日菜品88折」優惠活動。。圖／海底撈提供
海底撈限時推出「平日菜品88折」優惠活動。。圖／海底撈提供

萬聖節 海底撈 黑色

延伸閱讀

彰化萬聖節登場…市長化身殭屍一起搞怪 鐵道燈飾點亮夜空

綠葡萄和紅葡萄哪個熱量比較高？營養師揭2者營養差異

不用葡萄發酵釀造的香檳氣泡茶 苗縣福爾摩茶入選全球最佳茶葉品牌

糖份贏過芒果和葡萄！高糖水果排行榜 第一名很多人天天都吃

相關新聞

海底撈「變裝吃鍋享88折」！萬聖節加碼送南瓜 寶寶圍兜帶回家

天冷吃鍋！連鎖火鍋「海底撈」自即日起至11月2日期間，以「魔幻萬聖海底撈，開鍋馬上沒煩惱」為主題，推出一系列萬聖節活動。...

SKZ FELIX與泰勒絲都風靡的珠寶！LV經典棋盤格紋設計玫瑰金新登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2024年推出極具現代感的Le Damier de Louis Vui...

舞台上的芭蕾舞者穿香奈兒！香奈兒贊助巴黎歌劇院與香榭麗舍劇院演出

隨著2025/2026芭蕾舞季的展開，長期支持舞蹈藝術的香奈兒（CHANEL），再度力挺在加尼葉宮（Palais Gar...

如果今天在巴黎 要不要來去看Miu Miu「30 Blizzards」特展最終日？

藝術的存在或許抽象，但常能帶人抽離日常、帶來深層的反思。Miu Miu日前宣布將繼續成為Art Basel Paris的...

國際咖啡豆價飆...統一「1飲品」調漲5元！打破食品本業凍漲首例

國際咖啡豆價格因極端氣候影響飆漲70%，咖啡市場漲聲四起。繼台灣星巴克、金車伯朗陸續漲價後，統一企業旗下左岸咖啡館近期悄...

最優雅的複合材質單按鈕計時碼表 Hermès H08 Chronograph來了

由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計、誕生於2021年的Hermès H08腕表，具有強大風格的當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。