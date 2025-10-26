秋日萬金遊 杜鵑小旅行限量百客優惠中

新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，攜手萬里、金山花農及地創團隊金山漫遊，結合杜鵑苗圃及在地特色景點，推出萬金杜鵑小旅行一日遊行程，11月9日從台北火車站出發，優惠價每人999元，限量100位，即日起開放報名，參加者還可獲得品牌美植袋等好康，新北市農業局邀請民眾秋日到萬金走走。

新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，年產量達600萬株，為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻版印象，新北市政府農業局推動萬金杜鵑品牌，迄今已榮獲17項國際大獎肯定。秋季正值杜鵑扦插繁殖的季節，本次萬金杜鵑小旅行一日遊行程以杜鵑苗圃探秘為焦點，邀請民眾走入苗圃瞭解杜鵑產業、栽培技巧及體驗花農日常，更由在地地創團隊金山漫遊的專業領路人，帶領民眾深度探訪萬金特色景點如舊機場遺址、磺港漁村等，還可動手製作杜鵑盆栽及走訪特色店家品嚐在地好物石花凍、烤甘藷等。

萬金杜鵑小旅行一日遊行程，11月9日從台北火車站出發，當日共有3種精選行程可供選擇，優惠價成人每人999元，未滿6歲兒童半價，限量100位，即日起開放報名，全程皆會由專業領路人帶隊，參加者還可獲得品牌美植袋、護照套等好康，詳細報名資訊請上萬金杜鵑官網查詢。