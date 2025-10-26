快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

影／川普抵達馬來西亞！下機熱舞畫面曝 將見證泰柬簽和平協議

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

秋日萬金遊 杜鵑小旅行限量百客優惠中

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌。新北市農業局／提供
新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌。新北市農業局／提供

新北市農業局推動「萬金杜鵑」品牌，攜手萬里金山花農及地創團隊金山漫遊，結合杜鵑苗圃及在地特色景點，推出萬金杜鵑小旅行一日遊行程，11月9日從台北火車站出發，優惠價每人999元，限量100位，即日起開放報名，參加者還可獲得品牌美植袋等好康，新北市農業局邀請民眾秋日到萬金走走。

新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，年產量達600萬株，為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻版印象，新北市政府農業局推動萬金杜鵑品牌，迄今已榮獲17項國際大獎肯定。秋季正值杜鵑扦插繁殖的季節，本次萬金杜鵑小旅行一日遊行程以杜鵑苗圃探秘為焦點，邀請民眾走入苗圃瞭解杜鵑產業、栽培技巧及體驗花農日常，更由在地地創團隊金山漫遊的專業領路人，帶領民眾深度探訪萬金特色景點如舊機場遺址、磺港漁村等，還可動手製作杜鵑盆栽及走訪特色店家品嚐在地好物石花凍、烤甘藷等。

萬金杜鵑小旅行一日遊行程，11月9日從台北火車站出發，當日共有3種精選行程可供選擇，優惠價成人每人999元，未滿6歲兒童半價，限量100位，即日起開放報名，全程皆會由專業領路人帶隊，參加者還可獲得品牌美植袋、護照套等好康，詳細報名資訊請上萬金杜鵑官網查詢。

新北市農業局長諶錫輝指出，全臺第一的杜鵑產業在萬里、金山，在杜鵑扦插繁殖之際推出與創生結合的萬金杜鵑小旅行，讓民眾一窺花農的日常及看見不一樣的萬里、金山，歡迎民眾來北海岸感受豐富的地方特色人文風情。

帶領民眾探訪杜鵑花農的溫室及苗圃，可親手完成杜鵑花苗小盆栽 DIY。新北市農業局／提供
帶領民眾探訪杜鵑花農的溫室及苗圃，可親手完成杜鵑花苗小盆栽 DIY。新北市農業局／提供

金山 農業 萬里

延伸閱讀

秋遊萬金 杜鵑小旅行限量100名額即日報名

桃園捕蜂隊員被螫死...近半過敏體質 市府購救命筆、委專業接手

昔日搭「公路局」遊金瓜石 台灣好行復刻綠色小旅行

免費住一晚還送早餐！ 金山五星溫泉飯店年底開幕 限時徵「試住員」 8千人搶破頭報名

相關新聞

SKZ FELIX與泰勒絲都風靡的珠寶！LV經典棋盤格紋設計玫瑰金新登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2024年推出極具現代感的Le Damier de Louis Vui...

舞台上的芭蕾舞者穿香奈兒！香奈兒贊助巴黎歌劇院與香榭麗舍劇院演出

隨著2025/2026芭蕾舞季的展開，長期支持舞蹈藝術的香奈兒（CHANEL），再度力挺在加尼葉宮（Palais Gar...

如果今天在巴黎 要不要來去看Miu Miu「30 Blizzards」特展最終日？

藝術的存在或許抽象，但常能帶人抽離日常、帶來深層的反思。Miu Miu日前宣布將繼續成為Art Basel Paris的...

國際咖啡豆價飆...統一「1飲品」調漲5元！打破食品本業凍漲首例

國際咖啡豆價格因極端氣候影響飆漲70%，咖啡市場漲聲四起。繼台灣星巴克、金車伯朗陸續漲價後，統一企業旗下左岸咖啡館近期悄...

最優雅的複合材質單按鈕計時碼表 Hermès H08 Chronograph來了

由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計、誕生於2021年的Hermès H08腕表，具有強大風格的當...

Mercedes F1執行長的手表（可能）買得到！Bonhams拍賣本周六結標

今年六月之後電影《F1》上映，連帶讓全世界都掀起一股F1一級方程式熱潮，連帶也讓人更加留意了電影中出現的IWC表款。最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。