SKZ FELIX與泰勒絲都風靡的珠寶！LV經典棋盤格紋設計玫瑰金新登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2024年推出極具現代感的Le Damier de Louis Vuitton系列，以鑽石和珍貴的黃金和白金方格打造品牌經典的Damier棋盤格紋；感性、動人及流動般的柔軟設計，在佩戴時可以如同第二層肌膚般舒適貼合。。2025年系列迎來全新玫瑰金款式，以及三款全新項鍊，為此充滿活力的設計提供更豐富的選擇。

全新的玫瑰金款式涵蓋戒指、手鍊、吊墜、耳環與全新設計的項鍊，藉由在原有之黃金與白金材質珠寶系列上層疊混搭之新穎大膽的機會，創造出自我風格與表達自我個性，正是此洋溢中性風格之代表性系列的核心。三款搶眼的項鍊，巧妙運用不同之寬度與材質，展現高度靈活的搭配可能性。每一枚鍊節都是由工匠手工打造與組合，呈現出柔軟、觸感細緻的流動質地，是一款適合日常配戴的設計。玫瑰金項鍊的寬度為3.5毫米，黃金項鍊的寬度為5毫米以及白金項鍊為7毫米。

兩款寬度分別為3.5毫米與5.5毫米不同寬窄的玫瑰金戒指，使戒指的選項多達七種。加入計有三款手鍊的兩款新推出的手鍊款式，包括全新3.5毫米細版玫瑰金手鍊，以及5毫米較寬的白金手鍊，進一步擴大了疊戴的可能性，讓配戴此系列珠寶的方式更豐富及充滿想像力。單只圓形鑲鑽墜飾，推出延續初代黃金款之細緻優雅的玫瑰金與白金款式。新款的耳環，採用尺寸更小的單環設計，同時提供玫瑰金、黃金與白金三種選擇。