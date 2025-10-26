快訊

舞台上的芭蕾舞者穿香奈兒！香奈兒贊助巴黎歌劇院與香榭麗舍劇院演出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒協助巴黎歌劇院於2024年開創青少年芭蕾舞團。圖／香奈兒提供
香奈兒協助巴黎歌劇院於2024年開創青少年芭蕾舞團。圖／香奈兒提供

隨著2025/2026芭蕾舞季的展開，長期支持舞蹈藝術的香奈兒（CHANEL），再度力挺在加尼葉宮（Palais Garnier）舉行的芭蕾舞季開幕盛典，並支持了香榭麗舍劇院（Théâtre des Champs-Élysées）兩齣芭蕾舞劇：《約瑟芬》 （Joséphine）及《春之祭》（The Rite of Spring）的演出，積極襄助舞蹈文化的傳承與延續。

香奈兒自2018年起便持續贊助巴黎歌劇院的芭蕾舞劇演出，並自2023年起成為巴黎歌劇院首要贊助品牌，除了參與歌劇院四大場館即將展開的修復計畫，也協助於2024年開創青少年芭蕾舞團（Junior Ballet），讓更多元的人才及觀眾能接觸這塊藝術領域。

在日前揭開本季序幕的晚會上，傳統表演《Défilé du Ballet》中，青少年芭蕾舞團身穿香奈兒與歌劇院工坊攜手打造，並由Lemarié工坊點綴的特製舞衣，二度登上巴黎歌劇院的傳奇舞台。同台演出的巴黎歌劇院明星舞者（Étoiles）則穿著香奈兒與Lesage工坊於2021 年共同設計的蓬裙與頭飾。青少年芭蕾舞團的12件蓬裙均以手工縫製的300根鴕鳥羽毛裝飾，而緊身衣亦以羽毛綴飾，並襯以手工壓紋白色緞面山茶花。香奈兒眾多品牌大使與好友亦都出席晚會。

身為香榭麗舍劇院合作夥伴的香奈兒，也與香榭麗舍劇院合作了五場開季演出中的兩場。其中一齣為碧娜鮑許（Pina Bausch）重新詮釋、史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）原創的《春之祭》，演出舞者來自13個非洲國家，其中部分成員曾於國際傳統和當代非洲舞蹈中心（École des Sables）受過訓練；另一部則為塞內加爾裔、現定居法國的舞者暨編舞家Germaine Acogny構思並親自演出的《約瑟芬》；香奈兒le19M工坊總部旗下專精服飾面料的Paloma工坊更為此次表演打造四套服裝。

本次與香榭麗舍劇院合作向兩大文化傳承致敬：1913年，正是在這座舞台上，史特拉汶斯基及尼金斯基 （Nijinsky）的演出深刻撼動了嘉柏麗香奈兒的藝術視野；而1925年，《約瑟芬》的主角約瑟芬貝克（Josephine Baker）亦於此處首次登台演出。

香奈兒le19M工坊總部旗下Paloma為《約瑟芬》表演打造四套服裝。圖／香奈兒提供
香奈兒le19M工坊總部旗下Paloma為《約瑟芬》表演打造四套服裝。圖／香奈兒提供
香奈兒le19M工坊總部旗下Paloma為《約瑟芬》表演打造四套服裝。圖／香奈兒提供
香奈兒le19M工坊總部旗下Paloma為《約瑟芬》表演打造四套服裝。圖／香奈兒提供
香奈兒贊助碧娜鮑許重新詮釋、史特拉汶斯基原創的《春之祭》本季於香榭麗舍劇院演出。圖／香奈兒提供
香奈兒贊助碧娜鮑許重新詮釋、史特拉汶斯基原創的《春之祭》本季於香榭麗舍劇院演出。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Charlotte Casiraghi出席2025-2026巴黎歌劇院芭蕾舞季開幕晚會。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Charlotte Casiraghi出席2025-2026巴黎歌劇院芭蕾舞季開幕晚會。圖／香奈兒提供
香奈兒le19M工坊總部旗下Paloma為《約瑟芬》表演打造四套服裝。
香奈兒le19M工坊總部旗下Paloma為《約瑟芬》表演打造四套服裝。
香奈兒贊助舞者暨編舞家Germaine Acogny構思並親自演出的《約瑟芬》本季於香榭麗舍劇院演出。圖／香奈兒提供
香奈兒贊助舞者暨編舞家Germaine Acogny構思並親自演出的《約瑟芬》本季於香榭麗舍劇院演出。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Angele出席2025-2026巴黎歌劇院芭蕾舞季開幕晚會。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Angele出席2025-2026巴黎歌劇院芭蕾舞季開幕晚會。圖／香奈兒提供
香奈兒贊助舞者暨編舞家Germaine Acogny構思並親自演出的《約瑟芬》本季於香榭麗舍劇院演出。圖／香奈兒提供
香奈兒贊助舞者暨編舞家Germaine Acogny構思並親自演出的《約瑟芬》本季於香榭麗舍劇院演出。圖／香奈兒提供
香奈兒贊助碧娜鮑許重新詮釋、史特拉汶斯基原創的《春之祭》本季於香榭麗舍劇院演出。圖／香奈兒提供
香奈兒贊助碧娜鮑許重新詮釋、史特拉汶斯基原創的《春之祭》本季於香榭麗舍劇院演出。圖／香奈兒提供
香奈兒協助製作巴黎歌劇院青少年芭蕾舞團此次演出的服裝。圖／香奈兒提供
香奈兒協助製作巴黎歌劇院青少年芭蕾舞團此次演出的服裝。圖／香奈兒提供

