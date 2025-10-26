如果今天在巴黎 要不要來去看Miu Miu「30 Blizzards」特展最終日？

藝術的存在或許抽象，但常能帶人抽離日常、帶來深層的反思。Miu Miu日前宣布將繼續成為Art Basel Paris的公共計畫合作夥伴，並與藝術家Helen Marten一同合作、發表了名為「30 Blizzards」藝術企劃，正於巴黎耶拿宮（Palais d’Iéna）展出。

1985年出生的Helen Marten曾在2016年獲得英國Turner Prize，並擅長將無相關的日常物品、文字或圖像結合，進而以超越表象的隱喻成為其藝術表面方式。本次的「30 Blizzards」則結合了耶拿宮中的原有建築結合，最後融合雕塑、繪畫、素描、影像與寫作，在展覽空間中以五件雕塑作品、五部影像，隱晦呼應了生命由青澀至終老的歷程，同時「30 Blizzards」另有雙重意涵：Blizzard代表了30位表演者與各自角色，同時也成為了內心中「風暴」、混亂與變化的具體外顯。也成為Art Basel Paris的公共計劃之一。