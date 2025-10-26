最優雅的複合材質單按鈕計時碼表 Hermès H08 Chronograph來了

由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計、誕生於2021年的Hermès H08腕表，具有強大風格的當代設計標誌，融合運動風格，既現代又經典，是設計作為全方位使用的表款。交織著張力與流線性的元素，與形狀與材質上的玩味精神，顯而易見地表現在色彩、對比，以及細微差異上，既動感又優雅的美感，完美呼應愛馬仕的男性世界。

如今，這個系列迎來第一個複雜功能表款：Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表。為維持系列表款一貫的輕盈舒適，全新的Hermès H08 Chronograph單按鈕計時碼表表殼採用碳纖維混合石墨烯的複合材質打造，搭配鈦金屬部件製作。腕表巧妙運用對比手法，選用緞面放射紋打磨的鈦金屬表圈，映襯擁有質地紋理的表殼。而位在3點鐘方向的黑色計時按鈕裝飾一整圈飽和色線條，突顯了黑色表盤的立體深度。系列共推出橘色及黃色兩種款式，採用與指針、刻度同色調的橡膠表帶，與黑色的材質形成鮮明的對比，其外觀讓人聯想到愛馬仕的編織工藝，整體設計融合了精密的專業技術和原創性。 Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表橘色款，41萬元。圖／愛馬仕提供 Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表橘色款，41萬元。圖／愛馬仕提供 Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供 Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供 Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供 Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供