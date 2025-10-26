快訊

匿名捐40億元付美軍薪水！紐時曝光川普神秘金主大有來頭

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

聽新聞
0:00 / 0:00

最優雅的複合材質單按鈕計時碼表 Hermès H08 Chronograph來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表橘色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表橘色款，41萬元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計、誕生於2021年的Hermès H08腕表，具有強大風格的當代設計標誌，融合運動風格，既現代又經典，是設計作為全方位使用的表款。交織著張力與流線性的元素，與形狀與材質上的玩味精神，顯而易見地表現在色彩、對比，以及細微差異上，既動感又優雅的美感，完美呼應愛馬仕的男性世界。

如今，這個系列迎來第一個複雜功能表款：Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表。為維持系列表款一貫的輕盈舒適，全新的Hermès H08 Chronograph單按鈕計時碼表表殼採用碳纖維混合石墨烯的複合材質打造，搭配鈦金屬部件製作。腕表巧妙運用對比手法，選用緞面放射紋打磨的鈦金屬表圈，映襯擁有質地紋理的表殼。而位在3點鐘方向的黑色計時按鈕裝飾一整圈飽和色線條，突顯了黑色表盤的立體深度。系列共推出橘色及黃色兩種款式，採用與指針、刻度同色調的橡膠表帶，與黑色的材質形成鮮明的對比，其外觀讓人聯想到愛馬仕的編織工藝，整體設計融合了精密的專業技術和原創性。

Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表橘色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表橘色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表橘色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表橘色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供
Hermès H08 Chronograph單按把計時碼表黃色款，41萬元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 Hermès

延伸閱讀

2026的免費瑞士旅行？RADO創意大賽開跑 加碼高科技陶瓷與他們的產地

愛馬仕、愛迪達上季銷售亮眼

百達翡麗全新Gondolo Serata腕表 有景深的斑馬圖案雙面雕刻超精緻

紐約0時差！Bell & Ross BR-X3 Night Vision限量250 現身台中寶鴻堂

相關新聞

SKZ FELIX與泰勒絲都風靡的珠寶！LV經典棋盤格紋設計玫瑰金新登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2024年推出極具現代感的Le Damier de Louis Vui...

舞台上的芭蕾舞者穿香奈兒！香奈兒贊助巴黎歌劇院與香榭麗舍劇院演出

隨著2025/2026芭蕾舞季的展開，長期支持舞蹈藝術的香奈兒（CHANEL），再度力挺在加尼葉宮（Palais Gar...

如果今天在巴黎 要不要來去看Miu Miu「30 Blizzards」特展最終日？

藝術的存在或許抽象，但常能帶人抽離日常、帶來深層的反思。Miu Miu日前宣布將繼續成為Art Basel Paris的...

國際咖啡豆價飆...統一「1飲品」調漲5元！打破食品本業凍漲首例

國際咖啡豆價格因極端氣候影響飆漲70%，咖啡市場漲聲四起。繼台灣星巴克、金車伯朗陸續漲價後，統一企業旗下左岸咖啡館近期悄...

最優雅的複合材質單按鈕計時碼表 Hermès H08 Chronograph來了

由愛馬仕鐘表創意總監Philippe Delhotal設計、誕生於2021年的Hermès H08腕表，具有強大風格的當...

Mercedes F1執行長的手表（可能）買得到！Bonhams拍賣本周六結標

今年六月之後電影《F1》上映，連帶讓全世界都掀起一股F1一級方程式熱潮，連帶也讓人更加留意了電影中出現的IWC表款。最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。