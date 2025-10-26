國際咖啡豆價飆...統一「1飲品」調漲5元！打破食品本業凍漲首例

國際咖啡豆價格因極端氣候影響飆漲70%，咖啡市場漲聲四起。繼台灣星巴克、金車伯朗陸續漲價後，統一企業旗下左岸咖啡館近期悄悄調漲新台幣5元，為疫後食品本業首度調價，被視為打破董事長羅智先近年凍漲策略的首例。

統一企業回覆中央社記者表示，近年全球咖啡原料價格攀升至歷史新高，雖已盡力吸收相關成本，但營運壓力超出可負擔範圍；為確保能提供品質穩定的產品服務，左岸咖啡館近期調整產品組合，並一致化系列產品價格為每罐35元，較原先調漲5元。

台灣星巴克今年2月宣布部分商品調漲，包含現煮義式與每日精選系列漲5元，茶系列與星冰樂系列漲10元。羅智先在法人說明會回應，星巴克漲價是因應美國總公司要求。其實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後萬物皆漲，羅智先曾多次強調，除非逼不得已，否則漲價不是選項，今年股東會時仍表示「能不漲就儘量不漲」。

不過全球原料與人事成本節節攀升，業界坦言「凍漲」難以持續。飲料業者私下指出，全球咖啡價格去年起大漲，商品一旦調漲，恐引發消費者轉向他牌，多數品牌都盡力吸收成本，暫緩調漲；但今年咖啡豆成本壓力加劇，連食品龍頭統一都難以倖免，漲價潮恐延續到明年。

今年除了台灣星巴克之外，金車旗下長銷罐裝品牌伯朗咖啡也於5月宣布漲價，240毫升鐵罐裝系列售價由每罐25元調高為30元。金車指出，近年受氣候變遷影響，咖啡生產國遭遇乾旱致產量歉收，全球咖啡豆消耗量也已超過產量，供不應求；又逢全球經濟局勢動盪不穩，主要咖啡產區年漲幅逾2倍，加上原物料、奶粉、包材及人事費用等成本不斷上揚，面對嚴峻壓力，只能調整價格。

台灣咖啡協會副理事長吳怡玲表示，巴西為世界最大咖啡產國，全球約有38%咖啡豆來自巴西；自2023年起當地遭逢嚴重乾旱，導致產量銳減，造成全球供應不足，咖啡豆漲勢自2024年開始擴大，今年更達高峰。

她表示，主要咖啡產國除了巴西，還包括哥倫比亞、瓜地馬拉、越南、印尼，以及非洲衣索比亞與肯亞；隨著全球喝咖啡人口持續攀升，各地咖啡館數量不斷成長，咖啡生產國內需明顯擴大，「咖啡豆變少，喝咖啡的人又變多，價格自然上去」。

吳怡玲補充，加上南北半球生產期不同，但因全球咖啡產業整年都需要用到咖啡豆，使國際市場供應趨於緊張，反映出全球化需求供應流動的影響。

以價格來看，她表示，根據國貿局統計，台灣2024年巴西豆平均進口價格較2023上漲約4%，2025年又比2024年飆漲60%至70%，等於成本從100美元漲至170美元；不同產地漲幅約在40%至60%。

另外，全球興起精品咖啡風潮，也推升咖啡豆價格。她以阿拉比卡咖啡豆為例，逐步從過去商用豆走向精品化，價格隨之提高；再來是產地人力短缺，也讓咖啡豆成本居高不下。

她說，今年還遇到匯率因素，因各地方咖啡豆報價都以美金計價，新台幣升值雖讓台灣進口成本下滑，但疫情後運費仍高漲，多重因素交疊，台灣咖啡業者依然面臨沉重的成本壓力。