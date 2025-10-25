台中購物節「就是愛購物」徵件 冠軍10萬元得主出爐

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
菲比劇坊「正著時《tsiànn-tio̍h-sî》」榮獲本屆冠軍、抱回10萬元獎金。圖／經發局提供
第四屆「就是愛購物」徵件競賽最終決賽，25日在台中LaLaport登場，18組晉級隊伍輪番上陣，比初賽更燃的創意、更華麗的效果，把就是愛購物詮釋到淋漓盡致。活動最終由菲比劇坊演出的「正著時《tsiànn-tio̍h-sî》」脫穎而出，榮獲這屆冠軍、抱回10萬元獎金。

第二名則由謝力中、楊俊懷、劉能芳作品「七年了！台中購物節」奪得，第三名為黃晨軒的「台中購物樂」；另頒出15名佳作，現場掌聲不斷，氣氛熱烈，為今年購物節再添亮點。

經發局說明，冠軍菲比劇坊「正著時《tsiànn-tio̍h-sî》」，將未來、現代、古代三個時代人物透過購物的情節串聯，標誌鮮明的服裝，一眼便能分辨角色、襯托主題，強烈創意與穩健台風，簡短卻令人印象深刻。

表演不僅具娛樂性，更完美詮釋「任何時代都愛購物」，與活動主題切合度極高，從題材、服裝、創意、舞台表現各面向都達高標，終獲評審團一致肯定拿下冠軍，也是四屆以來首度由舞台劇類型奪冠。

經發局指出，第二名謝力中、楊俊懷、劉能芳以流行音樂劇演出作品「七年了！台中購物節」，充滿回顧和感性，同時表達對於這屆「lucky seven」的期待，呼喚今年我要中獎。

豐富的舞蹈編排與音樂高度契合，加上神來一筆插入小提琴演出，以及流暢走位，讓表演充滿層次，3分鐘有如大型劇場精華版，獲現場觀眾熱烈迴響。

第三名黃晨軒，出身餐廳駐唱歌手，獨唱自創曲「台中購物樂」，帶有輕搖滾風格，輕快、好傳唱，磁性富有感情的聲線，完美駕馭高低音，為購物節歌曲帶出嶄新風貌。

經發局補充，活動最後加碼頒發人氣獎及加油獎，「GOGOGO物節」嘻哈唱跳雙人組激發高度現場氣氛及自信、「纖度瑞拉大翻身」舞台劇詼諧演繹購物節中大獎，灰姑娘也會大翻身，讓觀眾印象深刻，分獲加碼獎項。

評審團也說，這屆參賽者實力空前接近、不分軒輊，每個作品都充分結合購物節元素，適時結合特色商圈、在地美食，展現購物帶來的喜悅與城市活力，都讓人感受到參賽者們「就是愛購物」的無限創意與熱情，這股購物魂擴散將帶動主軸活動再攀高峰。

經發局長張峯源表示，徵件競賽強調「素人敢秀就會是明星」，透過多元創作形式，展現愛購物的生活、情感、故事及創意，所有優秀作品都將成為未來購物節宣傳的寶貴資源，得獎者也會成為未來市府各項活動演出首選，不僅能獲獎金，更是長期的舞台。

經發局提醒，「2025台中購物節」於10月24日至12月24日止，首日登錄金額突破1.3億元，明(26)日首場「天天抽3000元」活動將於豐原太平洋百貨盛大登場，現場除有超人氣萬聖節嘉年華活動外，更加碼推出首抽驚喜「馬尼拉來回機票」2組，邀請大家揪團到場，一起感受購物節的熱鬧氛圍。

第四屆「就是愛購物」徵件競賽最終決賽，今(25)日在台中LaLaport登場。圖／經發局提供
