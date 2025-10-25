Mercedes F1執行長的手表（可能）買得到！Bonhams拍賣本周六結標

今年六月之後電影《F1》上映，連帶讓全世界都掀起一股F1一級方程式熱潮，連帶也讓人更加留意了電影中出現的IWC表款。最新消息是，一只曾在今年新加坡大獎賽中配戴的表款即將在瑞士時間10月25日（六）的晚上結束競標！

表款並非沒有主人，「它」曾為Mercedes F1車隊執行長兼領隊Toto Wolff親自配戴。這只全球限量100只的Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team大型飛行員腕表，雖然定位在「飛行員」系列，但F1一級方程式賽車的張力與激烈，已經宛如一場貼近地表的高速飛行。正由於一級方程式賽車中將面臨的嚴峻扭力、重力加速度，表款不僅具備專利的SPRIN-g PROTECT®避震系統，並能承受超過30,000g的加速度衝擊，並在視覺設計上引入科技感鮮明的方程式賽車美學。