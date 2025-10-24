家電、床寢用品賣翻 宏匯廣場週年慶首日業績超標兩成

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
宏匯廣場五週年慶傳捷報，實用型家電熱賣、首日業績超標兩成。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場五週年慶傳捷報，實用型家電熱賣、首日業績超標兩成。圖／宏匯廣場提供

宏匯廣場五週年慶23日正式開跑，首日即傳捷報，據目標業績超標兩成，展現穩健買氣。宏匯廣場表示，今年首度推出平日滿3,000送400，及各業種加碼活動，透過放大回饋策略，有效提升平日來客數及消費動能。

而宏匯廣場坐擁龐大住宅商圈優勢且受惠10月中旬完成開幕以來最大規模改裝，優化全館品牌力，成功吸引主顧客回流，帶動名品/化妝品/家庭用品業績雙位數成長，其中像是大家電、床寢沙發皆繳出亮眼成績，平均成長21%。

首日熱銷品項也紛紛出爐，隨著智慧居家風潮興起，同步帶動實用型家電熱賣，像是三星、LG大尺寸液晶電視、日立電冰箱、洗衣機和除濕機等家電表現尤為亮眼，另還有新開幕的小米之家，以紅米手錶、無線吸塵器、寵物濾水器和智慧攝影機等小型家電、創Qspace則以攜帶式藍芽喇叭深受顧客喜愛。

此外，床寢、居家衛浴產品需求也明顯攀升，如Bgreen智慧電動床、DAY&DAY花灑淋浴柱和法國歐瓦水龍頭，皆為高單價品項，顧客趁著週年慶樓面回饋掀起熱購潮，顯示家庭族群在週年慶期間積極「撿好康」翻新居家設備；此外，雙北地區連日大雨不斷氣溫轉涼，也帶動保暖服飾購買需求大增，像是TRAVELER 羽絨衣、GORE-TEX系列防風外套，以及秋冬女性靴款，顯示季節轉換帶動的實穿需求，進一步推升週年慶買氣持續升溫。

五週年慶將持續至11月16日，年度最划算的多重回饋與親子客群最愛的集客活動也將輪番登場，宏匯廣場透露，週年慶預期在改裝效益與年末購物需求旺盛雙重帶動下，全檔業績可望朝目標5.3億邁進，為壓軸檔期寫下亮眼成績。

家電 買氣

