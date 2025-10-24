ATTA台中國際旅展&品酒生活節同步登場 引爆人潮搶便宜

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中國際旅展首日湧現逾10萬人次進場搶便宜，現場熱鬧非凡。記者宋健生/攝影
台中國際旅展首日湧現逾10萬人次進場搶便宜，現場熱鬧非凡。記者宋健生/攝影

中部地區最盛大的國際旅展盛事「2025 ATTA台中國際旅展」，24日起至27日起一連四天在台中國際展覽館開展，集結有旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園等150家業者、超過300個攤位參展，規模創歷史新高。

為了年底旅遊旺季，以及明年春節9日連假與寒假親子遊市場，業者競推國外行程2萬有找及機票清倉等促銷優惠。由於適逢光復節連假首日，人潮大爆炸，主辦單位估計，首日湧現逾10萬人次進場搶便宜，現場熱鬧非凡。

與台中國際旅展同步登場的，分別有台中品酒生活節與台中國際精品咖啡展，今日起至27日展出，打造結合風味、文化與生活美學的城市盛會，三展聯合方便民眾一次逛足逛夠，也成為連假出遊首選。

今年台中品酒生活節擴大展區規模，打造了威士忌與烈酒、葡萄酒、日本酒、果實釀酒與台中酒類公會專區、搭酒餐食區等六大主題區，展出內容橫跨歐洲、美洲與亞洲的經典酒款，並結合文化體驗與品飲教育，邀請多家知名品牌與講師共同打造品酒教育，從香酒、口感到產區風土，探索各款酒品細膩層次。

至於首日登場即引爆人潮的台中國際旅展，集結300個攤位，包含台中13家五星品牌飯店、餐飲集團、航空公司、品牌旅行社、溫泉飯店聯盟與親子遊樂園、日本主題館等，共規劃有六大展區主題，打造中台灣秋冬旅遊最完整的展覽平台，力拚最殺優惠。明年展覽將移師台中國際會展中心，展出規模擴大逾400攤。

東南旅遊表示，為搶攻春節及寒假出國旅遊商機，特別針對旅展推出東南亞、韓國等「2萬有找行程」，還有旅展期間每天都有「今日促銷行程」，最高可省1萬元。旅天下也祭出多款優惠，包括周周搶購、清倉及早鳥預購最高折2萬三大優惠；寒假團最高折1萬元，日本北海道、土耳其3萬元有找，泰國買一送一，好康多多。

另隨年底尾牙、春節時段，各大飯店餐券優惠也很吸睛，包括台中長榮桂冠酒店、台中金典酒店、裕元花園酒店、台中林酒店、清新溫泉飯店、台中日光溫泉度假酒店、星享道酒店、仲信金鬱金香酒店、美美心港式飲茶、台中潮港城、新天地樂食百匯、阿秋大肥鵝餐廳、岩漿火鍋等13大品牌一次到齊，餐券下殺，最低699元起。

交通部觀光署參山國家風景區管理處也號召竹竹苗中彰優質業者參展，推出多項滿額好康活動。參山處長曹忠猷、樂活觀光產業聯盟協會理事長廖述盛等人一起推薦參山轄處景點，民眾只要於參山處攤位消費滿800元，即可參加台灣觀巴旅程抽獎，還有每日限時「1元競標」驚喜好禮，現場熱鬧滾滾。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，今年秋季旅展規模再創新高，吸引許多國家官方代表共襄盛舉。她感謝台中市旅行商業同業公會精心籌辦這次旅展，讓國內外的旅遊資源在台中齊聚一堂，促進觀光產業的深度交流。

其中，與台中市締結友好關係的日本山梨縣富士河口湖町代表團，繼春季展後再次來訪，展現對台中觀光市場的高度重視，這次的參展行動，也延續了觀旅局去年10月赴山梨縣推廣台中觀光的良好成果。

同樣為姊妹、友好城市的日本宮崎縣、群馬縣及山形縣酒田市等地也皆派出代表參展，象徵台日雙方在觀光交流上的情誼日益深化、合作關係更加緊密。

觀旅局在推廣旅遊的同時，也積極規劃一系列指標性觀光活動，希望帶動地方觀光熱潮，其中「2025台中自行車嘉年華」限量1,500個參加名額迅速秒殺，活動結合台中優質自行車道資源，帶領民眾暢遊潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道等知名路線，沿途可飽覽自然風光與山水美景，展現台中城市慢活與健康生活的魅力。

此外，「2025台中國際花毯節」預計11月8日盛大登場，活動以卡通頻道的「飛天小女警」為核心主題，融合在地花卉、藝術設計與燈光科技，打造夢幻花海與沉浸式景觀空間，讓民眾在繽紛的花海中，感受台中的創意與浪漫氛圍，預期可再度吸引破百萬人潮。

緊接著於農曆春節登場的「2026中台灣燈會」也備受期待，活動融合傳統花燈工藝與創新互動科技，將打造兼具年節氛圍與現代感的光影饗宴，邀請民眾再度來訪台中，一同點亮春天的夜空。

觀旅局說明，台中擁有山岳、海岸、都會與屯區等多元地貌與深厚人文底蘊，融合自然之美與城市活力，展現出獨特的魅力。加上宜人氣候、便捷的交通建設與蓬勃發展的文創產業，台中早已成為國內外旅客矚目的觀光重鎮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中品酒生活節與台中國際旅展同步登場。記者宋健生/攝影
台中品酒生活節與台中國際旅展同步登場。記者宋健生/攝影
台中國際旅展今起一連四天在台中國際展覽館開展，今日舉行開幕剪彩儀式。記者宋健生/攝影
台中國際旅展今起一連四天在台中國際展覽館開展，今日舉行開幕剪彩儀式。記者宋健生/攝影
與國際旅展同步登場的台中品酒生活節，逾百家品牌參展，也是人氣十足。記者宋健生/攝影
與國際旅展同步登場的台中品酒生活節，逾百家品牌參展，也是人氣十足。記者宋健生/攝影
參山處長曹忠猷熱力行銷行銷參山特色魅力與聯名商品，現場人氣滿滿。記者宋健生/攝影
參山處長曹忠猷熱力行銷行銷參山特色魅力與聯名商品，現場人氣滿滿。記者宋健生/攝影

