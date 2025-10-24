快訊

遠超所見！「vivo X300 Pro實拍」遠距、夜景都超強　還有豐富AI效果

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
vivo X300 Pro拍攝上海迪士尼煙火。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro拍攝上海迪士尼煙火。記者陳立儀／攝影

日前於上海發表的vivo X300系列，是vivo 30周年的里程碑鉅獻，其中vivo X300 Pro搭載蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，以及全球首發聯發科技天璣9500旗艦晶片，在影像與效能上都具備王者實力，不論是熱愛旅遊街拍、看演唱會追星、甚至是觀看賽車或運動賽事，都能隨手記錄下每一刻精采瞬間；全新作業系統OriginOS 6更帶來好看又好用的智慧新體驗。台灣將於10月31日舉辦新機發表會，屆時將公布上市相關資訊。

vivo X300系列是vivo 30周年的里程碑鉅獻，打造「影像雙王」全能旗艦。圖／vivo提供
vivo X300系列是vivo 30周年的里程碑鉅獻，打造「影像雙王」全能旗艦。圖／vivo提供

●「影像雙王」全能旗艦

vivo X300 Pro機身厚度7.99mm，搭配6.78吋平面螢幕與微弧直邊中框，背蓋運用懸浮水滴冷雕玻璃與絲絨玻璃工藝，握感俐落舒適。後鏡頭模組採用標誌性的圓形設計，搭載2億畫素蔡司APO超級長焦鏡頭、5,000畫素萬蔡司雲台級主鏡頭、5,000萬畫素蔡司超廣角鏡頭、後置三焦段變焦閃光燈，最高可達100倍變焦。前置鏡頭則為5,000萬畫素蔡司廣角鏡頭。

值得一提的是，vivo X300 Pro配備6,510mAh電池，使用與拍攝的續航力令人驚豔，並支援90W極速閃充及40W無線閃充。

vivo X300 Pro搭載蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，以及全球首發聯發科技天璣9500旗艦晶片，在影像與效能上都具備王者實力。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro搭載蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，以及全球首發聯發科技天璣9500旗艦晶片，在影像與效能上都具備王者實力。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro搭載2億畫素蔡司APO超級長焦鏡頭、5,000畫素萬蔡司雲台級主鏡頭、5,000萬畫素蔡司超廣角鏡頭、後置三焦段變焦閃光燈。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro搭載2億畫素蔡司APO超級長焦鏡頭、5,000畫素萬蔡司雲台級主鏡頭、5,000萬畫素蔡司超廣角鏡頭、後置三焦段變焦閃光燈。記者陳立儀／攝影

搭載6.31吋螢幕的vivo X300，則是專為偏好小尺寸手機的使用者設計，懸浮水滴冷雕玻璃機身觸感溫潤，電池容量為6,040mAh。配備5,000萬畫素蔡司APO超級長焦鏡頭、2億畫素蔡司超清主鏡頭、5,000萬畫素蔡司超廣角鏡頭、後置兩焦段變焦閃光燈；前置鏡頭同樣為5,000萬畫素蔡司廣角鏡頭。

●新一代演唱會神器

記者上手實測vivo X300 Pro，支援演唱會模式2.0、4K 60 FPS錄影同時可高畫質拍照、前後雙鏡錄影，尤其在2億畫素蔡司APO超級長焦鏡頭與豐富的AI影像功能加持之下，成為新一代演唱會神器，就算手速慢搶不到靠近舞台的好位置，照樣能輕鬆拍攝偶像的一舉一動。超級長焦鏡頭、雲台級主鏡頭都支援CIPA 5.5專業級防手震，日常或旅遊想要拍攝遠距畫面、漂亮夜景或煙火、豐盛美食，vivo X300 Pro都有相當優異的表現。

即使天候不佳，vivo X300 Pro依舊展現精湛的拍攝實力。記者陳立儀／攝影
即使天候不佳，vivo X300 Pro依舊展現精湛的拍攝實力。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro在室內光線下拍攝美食，細節與色彩都表現優異。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro在室內光線下拍攝美食，細節與色彩都表現優異。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro在室內光線下拍攝美食，細節與色彩都表現優異。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro在室內光線下拍攝美食，細節與色彩都表現優異。記者陳立儀／攝影
即使天候不佳，vivo X300 Pro依舊展現精湛的拍攝實力。記者陳立儀／攝影
即使天候不佳，vivo X300 Pro依舊展現精湛的拍攝實力。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro拍攝上海迪士尼煙火。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro拍攝上海迪士尼煙火。記者陳立儀／攝影

首推相機介面的「舞台」模式，在演唱會、演講、大型聚會或家長參加孩子的學校表演、畢業典禮，即使前方坐滿人潮，vivo X300 Pro都能隨手拍出舞台上的精采畫面；長焦舞台錄影支援杜比視界4K 60fps高規格錄製，錄影的同時也可隨時按下快門鍵拍攝高畫質照片；另有前後雙鏡錄影功能，可同步記錄舞台上的畫面與自己的興奮生動神情。在上海迪士尼實測vivo X300 Pro時，前方擠滿人的花車遊行使用「舞台」模式拍攝，公主們的笑容猶如近在眼前，遠方的迪士尼城堡細節也都能清晰呈現。

使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝，即使坐在「山頂區」也能清晰捕捉舞台上的主角。上圖為座位與舞台距離示意圖，下圖為使用「舞台」模式拍攝，可再拉近放大。記者陳立儀／攝影
使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝，即使坐在「山頂區」也能清晰捕捉舞台上的主角。上圖為座位與舞台距離示意圖，下圖為使用「舞台」模式拍攝，可再拉近放大。記者陳立儀／攝影
使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝。上圖為座位與舞台距離示意圖，下圖為使用「舞台」模式拍攝，可再拉近放大。記者陳立儀／攝影
使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝。上圖為座位與舞台距離示意圖，下圖為使用「舞台」模式拍攝，可再拉近放大。記者陳立儀／攝影
使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝，上海迪士尼花車遊行的公主們猶如近在眼前。記者陳立儀／攝影
使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝，上海迪士尼花車遊行的公主們猶如近在眼前。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro拍攝上海迪士尼煙火。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro拍攝上海迪士尼煙火。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro拍攝上海西岸Orbit藝術館夜景。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro拍攝上海西岸Orbit藝術館夜景。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro相機介面的「舞台」模式。圖／手機頁面截圖
vivo X300 Pro相機介面的「舞台」模式。圖／手機頁面截圖
vivo X300 Pro的遠距拍攝。上圖為距離示意圖、下圖為拍攝成品。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro的遠距拍攝。上圖為距離示意圖、下圖為拍攝成品。記者陳立儀／攝影

「人像」模式也非常好用，除了拍攝人物時的景深效果外，如果想要與璀璨煙火同框，可在「人像」模式中開啟「閃光人像」，會依照拍攝距離自動調整閃光強度，讓補光更精準，兼顧人像清晰度與背景細節，還可拍出煙火人像動態相片（Live Photo）；還有AI路人消除功能，在人潮爆棚的風景區、遊樂園或街拍時都能派上用場。

如果手動切換2億畫素拍攝，照片可以保留更多細節，方便裁切使用，但相對檔案也會大很多，平時可選擇一般模式或5,000萬畫素模式。

此外，vivo X300 Pro還提供了相當豐富的AI視覺效果，包括四季、賽博、油彩、雪鄉、沙漠、海島、動漫、煙火等，讓同一張照片擁有不同氛圍。AI功能皆需在手機連網狀態下執行運算。

vivo X300 Pro拍攝上海西岸Orbit藝術館夜景。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro拍攝上海西岸Orbit藝術館夜景。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro提供豐富的AI視覺效果，拍攝照片後可套用不同風格。上圖為原圖、中圖為煙火風格、下圖為賽博風格。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro提供豐富的AI視覺效果，拍攝照片後可套用不同風格。上圖為原圖、中圖為煙火風格、下圖為賽博風格。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro「舞台」模式拍攝遠方夜景。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro「舞台」模式拍攝遠方夜景。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro提供豐富的AI視覺效果，拍攝照片後可套用不同風格。圖／手機頁面截圖
vivo X300 Pro提供豐富的AI視覺效果，拍攝照片後可套用不同風格。圖／手機頁面截圖

●「蔡司2.35x長焦增距鏡」如虎添翼

vivo X300 Pro不僅用手機直拍相當威猛，還可搭配專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」，提供200mm、400mm、800mm、1,600mm等焦段，遠距拍攝效果如虎添翼。套裝內含專用手機殼、增距鏡、轉接環、2,300mAh電池手把，整體略有重量，安裝也需要一些技巧，完成後在拍攝模式中點選「增距鏡」圖示啟動。

vivo X300 Pro可搭配專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro可搭配專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro可搭配專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro可搭配專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。記者陳立儀／攝影

實際試拍時，因鏡頭焦段躍升至200mm起跳，要從手機螢幕上看到想拍攝的遠方物體需要花點時間尋找與瞄準，也因手機加裝增距鏡套裝之後重量增加不少，建議可找個桌面或平面當手肘支架比較不吃力，搭配腳架亦可，像本次vivo X300系列上海發表會的現場直播也採用vivo X300 Pro搭配增距鏡套裝。不過以一般日常拍攝來說，vivo X300 Pro自身的超級長焦鏡頭就已足夠。

vivo X300 Pro搭配「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」，以200mm焦段拍攝。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro搭配「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」，以200mm焦段拍攝。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro搭配「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」，以1,600mm焦段拍攝。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro搭配「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」，以1,600mm焦段拍攝。記者陳立儀／攝影

●OriginOS 6從感知出發　操作體驗更直覺

vivo X300系列國際版搭載全新作業系統OriginOS 6，以「流暢掌控」為核心理念，融合AI智慧運算與直覺化操作介面，全面升級使用體驗。動態光影與通透色彩設計，讓光線自然流動，增添畫面層次與沉浸感；趣味光柵能讓日常照片「活」起來，傾斜手機即可看到畫面動態變化；鎖定畫面方格可自由排列與縮放小工具、客製字體；全新主畫面方格引入俐落4×7版式與自適應資料夾，讓介面更高效簡潔。

OriginOS 6搭載vivo AI，與Google深度合作，導入升級版Gemini與「圈定即搜」功能；全新「原子島」位於螢幕頂端，與Android 16的Live Updates深度整合，能即時呈現裝置狀態，同時提供可立即採取的情境建議，支援拖放直達功能，讓複製聯絡方式、編輯照片、社群分享或跨App操作更快速順暢。

同時OriginOS 6內建vivo Security安全機制，還有全新私密空間，從資料保護與隱私出發，提供資訊透明、可控的設計。

●附註：本次實測機種為vivo X300 Pro國際版，各項功能名稱與規格以台灣上市版本為準。

OriginOS 6內建vivo Security安全機制，還有全新私密空間，長按螢幕下方功能列往左滑，即可看到私密空間圖示。記者陳立儀／攝影
OriginOS 6內建vivo Security安全機制，還有全新私密空間，長按螢幕下方功能列往左滑，即可看到私密空間圖示。記者陳立儀／攝影
OriginOS 6內建vivo Security安全機制，還有全新私密空間。記者陳立儀／攝影
OriginOS 6內建vivo Security安全機制，還有全新私密空間。記者陳立儀／攝影

