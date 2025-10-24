遠超所見！「vivo X300 Pro實拍」遠距、夜景都超強　還有豐富AI效果

日前於上海發表的vivo X300系列，是vivo 30周年的里程碑鉅獻，其中vivo X300 Pro搭載蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，以及全球首發聯發科技天璣9500旗艦晶片，在影像與效能上都具備王者實力，不論是熱愛旅遊街拍、看演唱會追星、甚至是觀看賽車或運動賽事，都能隨手記錄下每一刻精采瞬間；全新作業系統OriginOS 6更帶來好看又好用的智慧新體驗。台灣將於10月31日舉辦新機發表會，屆時將公布上市相關資訊。

vivo X300系列是vivo 30周年的里程碑鉅獻，打造「影像雙王」全能旗艦。圖／vivo提供

●「影像雙王」全能旗艦

vivo X300 Pro機身厚度7.99mm，搭配6.78吋平面螢幕與微弧直邊中框，背蓋運用懸浮水滴冷雕玻璃與絲絨玻璃工藝，握感俐落舒適。後鏡頭模組採用標誌性的圓形設計，搭載2億畫素蔡司APO超級長焦鏡頭、5,000畫素萬蔡司雲台級主鏡頭、5,000萬畫素蔡司超廣角鏡頭、後置三焦段變焦閃光燈，最高可達100倍變焦。前置鏡頭則為5,000萬畫素蔡司廣角鏡頭。

值得一提的是，vivo X300 Pro配備6,510mAh電池，使用與拍攝的續航力令人驚豔，並支援90W極速閃充及40W無線閃充。

vivo X300 Pro搭載蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，以及全球首發聯發科技天璣9500旗艦晶片，在影像與效能上都具備王者實力。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro搭載2億畫素蔡司APO超級長焦鏡頭、5,000畫素萬蔡司雲台級主鏡頭、5,000萬畫素蔡司超廣角鏡頭、後置三焦段變焦閃光燈。記者陳立儀／攝影

搭載6.31吋螢幕的vivo X300，則是專為偏好小尺寸手機的使用者設計，懸浮水滴冷雕玻璃機身觸感溫潤，電池容量為6,040mAh。配備5,000萬畫素蔡司APO超級長焦鏡頭、2億畫素蔡司超清主鏡頭、5,000萬畫素蔡司超廣角鏡頭、後置兩焦段變焦閃光燈；前置鏡頭同樣為5,000萬畫素蔡司廣角鏡頭。

●新一代演唱會神器

記者上手實測vivo X300 Pro，支援演唱會模式2.0、4K 60 FPS錄影同時可高畫質拍照、前後雙鏡錄影，尤其在2億畫素蔡司APO超級長焦鏡頭與豐富的AI影像功能加持之下，成為新一代演唱會神器，就算手速慢搶不到靠近舞台的好位置，照樣能輕鬆拍攝偶像的一舉一動。超級長焦鏡頭、雲台級主鏡頭都支援CIPA 5.5專業級防手震，日常或旅遊想要拍攝遠距畫面、漂亮夜景或煙火、豐盛美食，vivo X300 Pro都有相當優異的表現。

即使天候不佳，vivo X300 Pro依舊展現精湛的拍攝實力。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro在室內光線下拍攝美食，細節與色彩都表現優異。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro在室內光線下拍攝美食，細節與色彩都表現優異。記者陳立儀／攝影 即使天候不佳，vivo X300 Pro依舊展現精湛的拍攝實力。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro拍攝上海迪士尼煙火。記者陳立儀／攝影

首推相機介面的「舞台」模式，在演唱會、演講、大型聚會或家長參加孩子的學校表演、畢業典禮，即使前方坐滿人潮，vivo X300 Pro都能隨手拍出舞台上的精采畫面；長焦舞台錄影支援杜比視界4K 60fps高規格錄製，錄影的同時也可隨時按下快門鍵拍攝高畫質照片；另有前後雙鏡錄影功能，可同步記錄舞台上的畫面與自己的興奮生動神情。在上海迪士尼實測vivo X300 Pro時，前方擠滿人的花車遊行使用「舞台」模式拍攝，公主們的笑容猶如近在眼前，遠方的迪士尼城堡細節也都能清晰呈現。

使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝，即使坐在「山頂區」也能清晰捕捉舞台上的主角。上圖為座位與舞台距離示意圖，下圖為使用「舞台」模式拍攝，可再拉近放大。記者陳立儀／攝影 使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝。上圖為座位與舞台距離示意圖，下圖為使用「舞台」模式拍攝，可再拉近放大。記者陳立儀／攝影 使用vivo X300 Pro的「舞台」模式遠距拍攝，上海迪士尼花車遊行的公主們猶如近在眼前。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro拍攝上海迪士尼煙火。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro拍攝上海西岸Orbit藝術館夜景。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro相機介面的「舞台」模式。圖／手機頁面截圖 vivo X300 Pro的遠距拍攝。上圖為距離示意圖、下圖為拍攝成品。記者陳立儀／攝影

「人像」模式也非常好用，除了拍攝人物時的景深效果外，如果想要與璀璨煙火同框，可在「人像」模式中開啟「閃光人像」，會依照拍攝距離自動調整閃光強度，讓補光更精準，兼顧人像清晰度與背景細節，還可拍出煙火人像動態相片（Live Photo）；還有AI路人消除功能，在人潮爆棚的風景區、遊樂園或街拍時都能派上用場。

如果手動切換2億畫素拍攝，照片可以保留更多細節，方便裁切使用，但相對檔案也會大很多，平時可選擇一般模式或5,000萬畫素模式。

此外，vivo X300 Pro還提供了相當豐富的AI視覺效果，包括四季、賽博、油彩、雪鄉、沙漠、海島、動漫、煙火等，讓同一張照片擁有不同氛圍。AI功能皆需在手機連網狀態下執行運算。

vivo X300 Pro拍攝上海西岸Orbit藝術館夜景。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro提供豐富的AI視覺效果，拍攝照片後可套用不同風格。上圖為原圖、中圖為煙火風格、下圖為賽博風格。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro「舞台」模式拍攝遠方夜景。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro提供豐富的AI視覺效果，拍攝照片後可套用不同風格。圖／手機頁面截圖

●「蔡司2.35x長焦增距鏡」如虎添翼

vivo X300 Pro不僅用手機直拍相當威猛，還可搭配專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」，提供200mm、400mm、800mm、1,600mm等焦段，遠距拍攝效果如虎添翼。套裝內含專用手機殼、增距鏡、轉接環、2,300mAh電池手把，整體略有重量，安裝也需要一些技巧，完成後在拍攝模式中點選「增距鏡」圖示啟動。

vivo X300 Pro可搭配專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro可搭配專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。記者陳立儀／攝影

實際試拍時，因鏡頭焦段躍升至200mm起跳，要從手機螢幕上看到想拍攝的遠方物體需要花點時間尋找與瞄準，也因手機加裝增距鏡套裝之後重量增加不少，建議可找個桌面或平面當手肘支架比較不吃力，搭配腳架亦可，像本次vivo X300系列上海發表會的現場直播也採用vivo X300 Pro搭配增距鏡套裝。不過以一般日常拍攝來說，vivo X300 Pro自身的超級長焦鏡頭就已足夠。

vivo X300 Pro搭配「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」，以200mm焦段拍攝。記者陳立儀／攝影 vivo X300 Pro搭配「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」，以1,600mm焦段拍攝。記者陳立儀／攝影

●OriginOS 6從感知出發 操作體驗更直覺

vivo X300系列國際版搭載全新作業系統OriginOS 6，以「流暢掌控」為核心理念，融合AI智慧運算與直覺化操作介面，全面升級使用體驗。動態光影與通透色彩設計，讓光線自然流動，增添畫面層次與沉浸感；趣味光柵能讓日常照片「活」起來，傾斜手機即可看到畫面動態變化；鎖定畫面方格可自由排列與縮放小工具、客製字體；全新主畫面方格引入俐落4×7版式與自適應資料夾，讓介面更高效簡潔。

OriginOS 6搭載vivo AI，與Google深度合作，導入升級版Gemini與「圈定即搜」功能；全新「原子島」位於螢幕頂端，與Android 16的Live Updates深度整合，能即時呈現裝置狀態，同時提供可立即採取的情境建議，支援拖放直達功能，讓複製聯絡方式、編輯照片、社群分享或跨App操作更快速順暢。

同時OriginOS 6內建vivo Security安全機制，還有全新私密空間，從資料保護與隱私出發，提供資訊透明、可控的設計。

●附註：本次實測機種為vivo X300 Pro國際版，各項功能名稱與規格以台灣上市版本為準。