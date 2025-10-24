快來抽2026 F1日本站雙人體驗！格蘭菲迪xAston Martin F1快閃店登場

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich） 攜手 Aston Martin Formula One Team全球巡迴的「格蘭菲迪Club 1959快閃店」正式登台，在台北微風南山北側戶外廣場打造沉浸式英倫氛圍，延續倫敦、紐約與新加坡熱潮，成為亞洲唯一、全球少數的非賽事展示地。

以「時間×速度」為靈感主軸，現場限量展售 「格蘭菲迪16年Aston Martin F1聯名款」，同步首度展出 Aston Martin Formula One Team 1:1等比例賽車，讓威士忌工藝與F1動能在城市中心交會。

這場快閃以「英倫綠×紳士金」為主調，從展陳設計、品飲體驗到互動關卡，完整詮釋兩大品牌對「精準、力量與品味」的共同信念。參觀者可現場試飲格蘭菲迪16年聯名酒款，或品嚐信義區人氣酒吧「Fizz Fizz」特製的聯名調酒。購買聯名酒款，還能享有雷雕客製收藏服務，將個人品味刻進瓶身。

除了沉浸式品飲體驗，現場設有「起跑零誤差」與「專注極限訓練」兩大互動挑戰，成功者可獲得50ml格蘭菲迪12年或限量車手識別證。綁定官方LINE帳號者，還可兌換限量明信片。格蘭菲迪更同步推出全台「LIGHTS OUT CHALLENGE極致起步挑戰」線上活動，串聯北中南指定酒吧與即飲通路，邀請車迷於舉杯間體驗速度張力。

此外，即日起至12月31日，消費者綁定官方LINE帳號並購買格蘭菲迪全系列滿2,000元，即可獲200元電子禮券，登錄發票還有機會抽中 「Aston Martin F1聯名帽」，最終大獎為 「2026 F1日本大獎賽三日雙人觀賽體驗」。