快來抽2026 F1日本站雙人體驗！格蘭菲迪xAston Martin F1快閃店登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
凡於「Club 1959」快閃店購買格蘭菲迪16年聯名酒款，即可享雷雕客製收藏服務。圖／格蘭父子提供


蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich） 攜手 Aston Martin Formula One Team全球巡迴的「格蘭菲迪Club 1959快閃店」正式登台，在台北微風南山北側戶外廣場打造沉浸式英倫氛圍，延續倫敦、紐約與新加坡熱潮，成為亞洲唯一、全球少數的非賽事展示地。

以「時間×速度」為靈感主軸，現場限量展售 「格蘭菲迪16年Aston Martin F1聯名款」，同步首度展出 Aston Martin Formula One Team 1:1等比例賽車，讓威士忌工藝與F1動能在城市中心交會。

這場快閃以「英倫綠×紳士金」為主調，從展陳設計、品飲體驗到互動關卡，完整詮釋兩大品牌對「精準、力量與品味」的共同信念。參觀者可現場試飲格蘭菲迪16年聯名酒款，或品嚐信義區人氣酒吧「Fizz Fizz」特製的聯名調酒。購買聯名酒款，還能享有雷雕客製收藏服務，將個人品味刻進瓶身。

除了沉浸式品飲體驗，現場設有「起跑零誤差」與「專注極限訓練」兩大互動挑戰，成功者可獲得50ml格蘭菲迪12年或限量車手識別證。綁定官方LINE帳號者，還可兌換限量明信片。格蘭菲迪更同步推出全台「LIGHTS OUT CHALLENGE極致起步挑戰」線上活動，串聯北中南指定酒吧與即飲通路，邀請車迷於舉杯間體驗速度張力。

此外，即日起至12月31日，消費者綁定官方LINE帳號並購買格蘭菲迪全系列滿2,000元，即可獲200元電子禮券，登錄發票還有機會抽中 「Aston Martin F1聯名帽」，最終大獎為 「2026 F1日本大獎賽三日雙人觀賽體驗」。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Aston Martin Formula One Team 等比例賽車首度於台北實體登場，詮釋雙方對精準、力量與品味的共同信念。圖／格蘭父子提供

格蘭菲迪於現場展出Aston Martin Formula One Team兩位頂尖車手Fernando Alonso與Lance Stroll的實戰賽車裝備。圖／格蘭父子提供

格蘭父子北亞區董事總經理周學文（左）與格蘭菲迪品牌大使詹昌憲，共同為「Club 1959」快閃店揭開序幕。圖／格蘭父子提供

格蘭菲迪Club 1959快閃店首度登台，限量展售「格蘭菲迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌Aston Martin Formula One Team聯名款」。圖／格蘭父子提供

「Club 1959」 快閃店空間以英倫綠、紳士金為主調，呼應賽車塗裝與威士忌金液的光澤,體現兩大品牌跨越領域的工藝共鳴。圖／格蘭父子提供

現場設有互動關卡，邀車迷化身賽車手挑戰反應與專注力，完成任務可獲格蘭菲迪12年迷你酒，突破門檻再得限量「車手識別證」。圖／格蘭父子提供

凡購買格蘭菲迪全系列商品滿2,000元，即可獲200元電子禮券；完成發票登錄者，有機會抽中「2026 F1日本大獎賽3日雙人觀賞體驗」。圖／格蘭父子提供


快閃 威士忌 品牌

