星巴克星星大放送！連續3天、星禮程會員單筆滿額多送5顆星

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
活動期間星禮程會員於門市消費或使用APP行動預點服務，單筆結帳滿500元，可額外獲贈5顆星（可累計）。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
活動期間星禮程會員於門市消費或使用APP行動預點服務，單筆結帳滿500元，可額外獲贈5顆星（可累計）。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

迎接連續3天的光復節假期，星巴克宣布於10月24、25、26日連續三天，推出「連假好星情 Bonus Star」活動，星禮程會員於門市消費或使用APP行動預點服務，單筆結帳滿500元，可額外獲贈 5顆星（可累計）；單筆消費金額越高，單次額外獲贈的星星也越多。

要注意的是，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，方可享有此回饋；若部分消費金額使用現金、其它支付工具或OPENPOINT點數折抵等，將無法獲贈活動額外贈星。

此外，本活動不適用BE@RBRICK聯名商品、外送外賣、電話預訂與星送禮服務；單筆訂單金額不含循環杯租借預扣押金。這次活動不限購買次數，星星可累計，Bonus Star將於完成購買後之24小時內生效。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

