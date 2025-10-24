生活療癒必備！盤點十大自然生態系月曆 「最美公部門桌曆」美到想收藏

不只記日子 更收藏大自然的節奏

每逢年底，大家最常談論的話題之一就是「有沒有推薦的月曆？」從可愛插畫、企業贈品到公益設計，款式琳瑯滿目，一不小心就挑到眼花撩亂。

如果你想在日常生活中找尋療癒感，不妨試試「自然生態系」主題月曆！每翻一頁，就能看見氣勢滂薄的山脈、潺潺流動的河川、一望無際的海景，甚至還有機會認識台灣特有的原生植物與保育類動物，每個畫面都藏著大自然的細節與故事。

這次，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點2025年十大自然生態系月曆。它們不只是月曆，更像一本能讓你靜下心、重新感受自然節奏的生活讀本。有品牌也搶先釋出最新版本，可線上預覽、立即訂購，提前為新的一年添上一抹綠意，讓你用最自然的溫度迎接2026年！

No.1 《2025觀光月曆》

翻攝FB／交通部觀光署

由交通部觀光署推出《2025觀光月曆》的主題為「WAVES OF WONDER（奇幻浪潮）」，以大海、海岸為背景，除了有黑面琵鷺、帝雉等鳥類，飛魚、海豚等海洋生態，還有綠蠵龜、穿山甲等珍貴稀有的保育類動物，傳遞台灣自然生態不同面貌。只要翻開並掃描月曆，日月潭、阿里山等13個國家風景區的AR動畫景色，馬上就會映入眼簾。

許多網友為了獲得2025觀光月曆，更是踴躍分享國家風景區的美麗之處，「我最期待參山處的山谷燈光節，非常浪漫有氣氛」、「最期待阿里山，看日出的美好回憶」。

No.2 《島原生境》

翻攝農業部林業及自然保育署官網

翻攝農業部林業及自然保育署官網

林業及自然保育署每年推出的月曆，被網友譽為「最美公部門月曆」！2025年以「島原生境」為主題、「台灣原生植物」為主角，65種樹木結合蜜源、園藝景觀與民族植物等元素，再由拾蒔生活工作室以印花設計重新解構，成為層次細膩的植景紋樣。上半年色彩明亮、下半年以大地色調點綴，每月還有主題短詩，搭配樹種物候索引，讓你更了解台灣原生植物的生長期。

翻攝農業部林業及自然保育署官網

翻攝農業部林業及自然保育署官網

2026年則以「阡陌之森」為主題，從全台45條綠網保育軸帶中，精選12條各具特色的生態地景保育軸帶，讓你透過空中鳥瞰、溪流中仰視、海平面眺望、田野間穿行等不同視角欣賞，並由義大利波隆納插畫大獎得主鄒駿昇率領的吉日設計，邀請洪添賢、吳欣芷、林家棟及吳怡欣共5位知名插畫家繪製。

吳欣芷創作的2月份「赤蛙樂園」，展現北海岸金山清水溼地遠眺七星山的壯闊景色，大量候鳥遷徙，聚落懸掛彩燈，角落更是記錄著小鶴曾造訪金山，喚醒友善耕作的重要性；鄒駿昇創作的8月份「為虎護山」，則將苗栗丘陵淺山化作大石虎，融合山林與樹叢，象徵默默守護生態，而淺山森林生態廊道、石虎警示牌、動物友善果園也傳遞營造動物安全棲地的美好願景。

林保署這次也額外推出台灣製造、在地米糠製成的「16色米蠟筆」，不僅不含石蠟，也呼應12條國土綠網保育軸帶插畫。月曆、桌曆及限量米蠟筆現在有預購專屬優惠至10月28日24時止。喜歡的人可以把握機會透過國家書店、五南文化廣場、森林好好玩等線上通路預購，或前往全台獨立書店共組的友善書業合作社實體預購！

No.3 《沐遇農林》

翻攝FB／福壽山農場FushoushanFarm

《沐遇農林》掛曆由十一百造設計、國軍退除役官兵輔導委員會出版，在這本月曆中可以飽覽羊群漫步的清境農場、櫻花盛開的福壽山農場、染上楓紅的武陵農場、霧氣瀰漫的棲蘭森林遊樂區等。透過攝影與插畫交織，樹木作為貫穿月曆的意象，除了象徵生命力的延續，也呼應退輔會在農林場的長期耕耘，每翻一頁都能把四季山林之美盡收眼底。

福壽山農場的臉書粉專小編也特別分享10月份封面，「輔導會農場月曆，十月是武陵農場，上面的手繪人物很有戲」，讓不少網友看完後直呼，「福編，你又歪樓了」、「這種月曆農場有賣嗎」。

No.4 《水分子的四季樂章》

翻攝FB／國家公園季刊_編輯群

喜愛國家公園的你絕對不能錯過！由內政部國家公園署推出的《水分子的四季樂章》，共販售好記事大月曆、時尚簡約中月曆及工作好夥伴桌曆3種款式，透過13幅高畫質自然攝影作品，不論是春季冰雪初融還是夏季海水潛景，都能感受國家公園、濕地與海岸的四季綺麗水色。

翻攝FB／臺灣國家公園 Parks Taiwan

今年國家公園署的2026年版本《潤物細無聲》，不僅有月曆和桌曆2種款式，每個月份還會對應不同國家（自然）公園、濕地及海岸的時序特色，例如春日雪霸曙光、冬季玉山銀雪等，藉由專業攝影師之手，翻開月曆便能感受四季更迭之美。仔細觀看月份字體，還會發現暗藏台灣朱雀、四角招潮蟹、黃喉貂、棋盤腳等動植物驚喜，讓你邊紀錄日子、邊踏上自然旅程。

No.5 《小島散步》

翻攝博客來

如果你是文青、插畫藝術迷，那你絕對不能錯過《小島散步》木框掛曆！2025年主題「和煦的日子，在山中」與繪本藝術家Deer Jan詹廸薾合作，將山林間的靜好時光搬進家中，每一頁都是一帖心靈良藥，讓你在忙碌中也能找到片刻的寧靜。

他們近期也推出2026年版，主題是「好好生活的餐桌風景」，插畫家常芷（Chang Chih）以「料理」為靈感，從1月早餐盤到12月熱紅酒與漢堡排，將台灣四季生活風味繪製成圖鑑，提醒你好好吃飯、認真過日子，「吃飽喝足後，想想努力打起精神的自己，是多麼可愛且珍貴」，網友表示「每一幅畫都好有溫度」、「掛在家裡一定可愛又溫馨」。

值得注意的是，每張掛曆都附有手撕線，時間過後可以撕去日期、留下畫作，搭配掛軸或畫框就能變身為珍藏、佈置的藝術品！

No.6 2025記事案曆《海島台灣》

翻攝FB／Taiwan in Vietnam

在這座被海擁抱的島上，我們的每一次呼吸，其實都與浪潮同頻。外交部的《海島台灣》2025記事曆，帶著對海洋的敬意與驕傲，重新喚起人們對台灣藍色疆域的感知。

台灣雖僅佔全球土地的萬分之三，卻擁有世界十分之一的海洋生物物種，海洋生物多樣性平均是其他地區的400倍！從黑潮湧動的東海到多島交織的南方海域，蘭嶼、綠島到澎湖、馬祖的神祕之美，這份記事曆以手繪風格記錄台灣的海洋故事——珊瑚三角的生態奇景、南島語族的文化脈絡、還有那份屬於島民的堅韌與柔軟。

網友讚嘆，「sooooo beautiful」、「有教育意義且值得收藏！會想再買一本送朋友！有中文和英文介紹，內容插畫真的非常豐富」、「紙質很厚實，內頁的圖畫都超漂亮，使用的時候覺得心情都愉快起來了。除了一本週記事本之外，還有含一份精美立式桌曆，覺得物超所值，值得購買」。

No.7 《傾聽海說》

翻攝海洋委員會海洋保育署官網

海洋委員會海洋保育署以「聽貝殼想像海洋」為概念，推出2025年度海洋保育月曆《傾聽海說》，用一位小女孩的想像與探索為主題，帶領人們重新找回與海洋的連結。

整本月曆以海洋生態系為主軸，從故事到科學，將12個月份化為12個動人章節。1月揹著小宇宙旅行的寄居蟹「旅人」、4月「海之鯨球」唱出海洋之歌。進入盛夏，6月的「寄語季風」巧妙融入藍碳科學知識，提醒我們氣候變遷下的永續責任；8月「彩色夢境」與河豚共遊夢境，11月「來自幽暗國度」則引領視線潛入深海，揭開未知的奧秘。

翻攝海洋委員會海洋保育署官網

2026年，海保署則以《棲居於海・萬物盛典》為主題，邀請海洋文化作家張卉君以詩書寫浪潮的語言，並與藝術插畫家聯手，細膩描繪台灣12處海洋棲地生命風景。每一頁都是自然與人類共棲的篇章，傳遞出唯有守護萬物共有的棲地，人類才能在地球上安然而居的信念。

No.8 《臺灣四季漁時》

翻攝漁業署114年漁業月曆簡介－臺灣四季漁時

《臺灣四季漁時》為漁業署推出的2025年月曆，整體以圖鑑形式呈現，不只邀請專家學者共同規劃，每月盛產的10種國產魚、蝦、蟹、貝類，與觀賞水族的真實面貌。體型較小的櫻花蝦、丁香魚等生物也特別以放大鏡呈現，同時搭配海洋生物插畫、不同色調的海浪波紋，展現海洋蓬勃生態。月曆左下方還有當月「無國界料理」與漁業小叮嚀，掃描QR Code就能取得料理秘笈，大大增加實用性。

此外，月曆採用環保裝訂，除了推廣台灣漁業、食魚教育，更提倡永續漁業觀念、傳承漁業文化。網友也在臉書上回應，「好喜歡你們的月曆」。

No.9 《2025植物圖鑑曆》

翻攝嘖嘖官網

當生活節奏越來越快，療癒的片刻便顯得格外珍貴。HANK MAX STUDIO旗下品牌葉葉推出的《2025 植物圖鑑曆》，以百年古籍中的植物插畫為靈感，將自然的優雅與時間的韻味悄悄融入日常生活之中。

這款月曆精選12種來自不同地區與氣候帶的植物，每個月份皆以一幅典藏植物圖像呈現自然之美，並搭配秘魯聖木與台灣肖楠製成的天然薰香，讓翻頁的瞬間不只是時間的流轉，更是一場靜心的生活儀式。

HANK MAX STUDIO由兩位創辦人Hank與Max聯手打造，以精湛工藝與創新設計為語言，將生活提案打造成兼具質感與靈魂的療癒場景，讓美好不再只是氛圍，而是能被親手收藏的日常風景。葉葉品牌則以「葉紋脈絡 × 植鞣皮革」為靈感軸心，從台灣原生植物汲取創作能量，運用植鞣與回收皮革，將自然的溫度化作細膩的生活物件。

翻攝嘖嘖官網

《2026植物圖鑑曆》則挖掘16至19世紀歐洲古代典籍，每世紀分別精選3幅植物插畫，包含隨風搖曳的雛菊、雨林深處的叉蕨、攀附蔓生的漿果薯蕷，以玫瑰金、耀金全幅燙金勾勒，搭配特調油墨呈現原畫細節。月份掛卡印有當月日期、植物介紹、主題短詩，一起擺放在沙比利木與黃銅組合的擺座上，加上木質香氣點綴，讓古籍植物畫走入你的生活。

No.10 《電力輕旅行》

翻攝蝦皮

你知道台灣電力公司其實也有推出2025年月曆嗎？《電力輕旅行》結合台灣人可能不知道的秘境，包含具有台版天空之城美稱的新北九份「十三層遺址」、賞櫻必去的南投縣仁愛鄉「萬大水力發電廠」，還有座落於桃園市觀音區、大園區沿岸的「草漯沙丘」及台中市清水區「高美濕地」，成排風力發電機與海景連成一線，非常壯觀！有網友收到月曆後表示，「超有質感、超美！」

翻攝FB／國家書店

近期他們推出2026年《台電人ㄟ生態誌》月曆，不僅首度加入生態紀念日，更希望透過12幅生態插畫搭配短句引言，讓電力場域和生態環境共生共榮的畫面，藉由豐富多彩的插畫細膩呈現。不論是水力電廠旁引導魚群洄游、風場附近建置蝙蝠遷移廊道、電廠內打造水鳥大飯店，都能見到台電人守護生態、物種多樣性的決心。

【本文為農業部林業及自然保育署廣告】

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月16日至2025年10月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

