台北國際藝術博覽會登場 120家畫廊參加 首設客家、兒童專區

台北國際藝術博覽會(台北藝博會)今於台北世貿一館登場，展開四天的藝術嘉年華。本屆年度主題為「Intersect: Diversity Equals Togetherness(交會:多元等於團結)」共有6國120間畫廊參展，其中52間為海外畫廊。本屆亦再度與台北藝術週連動，串聯超過100間畫廊、美術館、藝術機構與藝術家工作室，更首次規劃「藝術巴士」、策劃公共藝術線上走讀活動、開放藝術家工作室開放，提供觀眾更多元的方式參與藝術。

本屆藝博會規畫六大特展，呈現台灣多元共融樣貌。其中「話客．畫客──客家文學美術的當代湊陣」，是首次以客家文化為主軸，邀請鍾舜文、程仁珮、致穎與作家詹冰，透過「話」與「畫」展演語言、身份與記憶的當代表述。而女性藝術特展「世紀小甜心」則由台灣女性藝術協會策畫，由藝術家吳瑪悧展現從生態、歷史到公共參與的女性觀點。本屆藝博會還首度打造 「Pixsee 兒童藝術專區」，以藝術結合教育，開展沉浸式親子互動體驗。

主辦單位中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，台北是亞洲的先進城市，具文化底蘊與平等友善，希望以這份從容與包容迎接國內外觀眾；也希望藉由藝博會和台北藝術週的串聯，以創新精神打造面向國際的開放平台，也期待以友善文化與多元議題，讓藝術走進生活。首度推出的「藝術巴士」三條主題路線一經曝光即刻額滿，期間許多觀眾手持地圖穿梭各畫廊。她也期許，觀眾逛完藝博會後，持續走訪全城畫廊與美術館。