台北國際藝術博覽會登場 120家畫廊參加 首設客家、兒童專區
台北國際藝術博覽會(台北藝博會)今於台北世貿一館登場，展開四天的藝術嘉年華。本屆年度主題為「Intersect: Diversity Equals Togetherness(交會:多元等於團結)」共有6國120間畫廊參展，其中52間為海外畫廊。本屆亦再度與台北藝術週連動，串聯超過100間畫廊、美術館、藝術機構與藝術家工作室，更首次規劃「藝術巴士」、策劃公共藝術線上走讀活動、開放藝術家工作室開放，提供觀眾更多元的方式參與藝術。
本屆藝博會規畫六大特展，呈現台灣多元共融樣貌。其中「話客．畫客──客家文學美術的當代湊陣」，是首次以客家文化為主軸，邀請鍾舜文、程仁珮、致穎與作家詹冰，透過「話」與「畫」展演語言、身份與記憶的當代表述。而女性藝術特展「世紀小甜心」則由台灣女性藝術協會策畫，由藝術家吳瑪悧展現從生態、歷史到公共參與的女性觀點。本屆藝博會還首度打造 「Pixsee 兒童藝術專區」，以藝術結合教育，開展沉浸式親子互動體驗。
主辦單位中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，台北是亞洲的先進城市，具文化底蘊與平等友善，希望以這份從容與包容迎接國內外觀眾；也希望藉由藝博會和台北藝術週的串聯，以創新精神打造面向國際的開放平台，也期待以友善文化與多元議題，讓藝術走進生活。首度推出的「藝術巴士」三條主題路線一經曝光即刻額滿，期間許多觀眾手持地圖穿梭各畫廊。她也期許，觀眾逛完藝博會後，持續走訪全城畫廊與美術館。
受到數位藝術崛起、經濟蕭條的影響，藝博會面臨買氣不再的危機，台北當代藝博會甚至宣布下屆暫停舉辦。台北藝博會則用藝術巴士、城市藝術小旅行打開藝術窄門，鼓勵一般民眾參與藝博會。也在10月底舉行的巴黎巴塞爾藝博會則反其道而行，瞄準「VIP中的VIP」，在傳統供VIP參觀的預展前，多打造一場「First Choice VIP(首選貴賓場)」，讓每間畫廊可以挑選六位貴賓搶先看展，享受更私密、尊榮的貴賓待遇，吸引最核心的客群避開人潮欣賞藝博會。
