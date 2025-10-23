聽新聞
響應政府普發萬元！7-ELEVEN最高加碼送700元購物金＋500點OPENPOINT

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全民共享普發現金10,000元，自11月5日至12月31日活動期間購買7-ELEVEN「1,000元放大隨取卡」（售完為止），最高加碼送700元購物金加500點OPENPOINT。圖／7-ELEVEN提供
響應政府普發萬元政策，7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出4大加碼優惠方案，包含「1,000元放大隨取卡」、「500元食品飲料商品優惠組」、「行動隨時取超值組」、「預購質感優惠組合」，購買千元放大隨取卡消費賺加碼金與額外點數回饋，搭配購買線上線下商品優惠組合，挑戰超商通路最多元優惠，就近領取萬元現金還能輕鬆消費聰明省。

自11月5日至12月31日購買7-ELEVEN「1,000元放大隨取卡」（售完為止），單張最高可消費至1,070元，消費再加贈OPENPOINT點數50點，若以現金萬元購買10張隨取卡，最高可獲得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點；若以單張隨取卡消費為例，再加上OPENPOINT點數相當於12%回饋。加碼金、點數可使用至12月31日。

為方便民眾就近快速採購日常所需，7-ELEVEN推出實用的500元商品組，類別涵蓋食品、飲料、用品、寵物食品等，折扣最低39折起，包含洋芋片、口香糖、巧克力、健美機能飲、瓶裝飲品／水、泡麵等多項商品箱購或多件數500元優惠；用品推薦UNIDESIGN新柔感3層抽取式衛生紙6串500元、好自在指定尺碼熊抱安睡褲12包500元、高露潔指定牙膏任6件500元等。

「 OPENPOINT行動隨時取」祭出多組限時優惠，包括美麗日記活能抗老面膜2入6件500元（65折）、統一麵包指定品項任選18個500元（79折）、波蜜果菜汁／波蜜低卡果菜汁24瓶500元（69折）等，還有冰品、飯糰、義大利麵、雞胸肉等多款指定組合優惠價，可分批取貨、跨店領取。

7-ELEVEN預購誌同步推出多款具有收藏價值商品與食品多組入優惠，包括「輝葉WULA超有力小沙發」、「王品嚴選霸氣外肉紅白鍋王套組」、「老協珍熬雞精7入純雞」9盒組、「永心鳳茶剝皮辣椒」12罐組等。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

響應政府普發萬元政策，7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出4大加碼優惠方案，購買「1,000放大隨取卡」（售完為止）最高加碼送700元購物金加500點OPENPOINT，搭配商品優惠組精省又划算。圖／7-ELEVEN提供
