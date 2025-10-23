機身防水可全機自清潔！DIKE S2洗地機三效合一 官網限時特價9千有找
過往使用洗地機最大的痛點，就是打掃完了還要動手清潔洗地機才不容易發臭，為了滿足消費者需求，雙全國際代理品牌DIKE宣布推出全新「DIKE S2高效自清潔洗地機」，主打全台首創「深層管道自清潔」設計，搭配滾刷清潔底座，徹底解決「清潔力不夠、刷頭卡髒、管道難清理」等使用困擾。
DIKE S2洗地機具備高達17,000Pa颶風級吸力與「吸、拖、洗」三效合一設計，拖地時可同步吸除灰塵、毛髮與碎屑，避免「越洗越髒」的困擾。無論是料理時噴濺的油漬、孩子打翻食物，還是寵物吃喝灑落地面的殘渣，都能一次清除。
搭載每分鐘450次高頻洗地刷頭與18N對地下壓力，輕鬆去除油漬、醬汁與乾涸水痕，實現「拖完即乾、地板不留痕」。毫米級貼邊刷頭更能清掃牆角與縫隙，讓居家地面徹底潔淨。
DIKE產品經理李宗翰指出，許多洗地機使用一段時間後常出現滾刷卡垢、管道積污等問題，導致吸力下降。DIKE S2以全台首創「深層管道沖洗」技術搭配「可自清潔底座」，讓使用者免動手即可完成清潔。機身馬達具備IPX7防水等級，僅需將主機與滾刷置入水中，一鍵啟動即可自動沖洗管道與刷座，維持機體潔淨與吸力穩定，也不怕異味問題。
自清潔底座另具70°C熱水深層洗淨與70°C高溫烘乾功能，搭配3D立體仿手搓設計與8,000顆微粒深層搓洗，徹底去除滾刷油垢與異味。即使每日使用，也能保持乾淨無臭、如新機般效率。
DIKE S2採水箱下置設計與「三點一線」人體工學結構，讓3.9公斤機身透過自動牽引力實現僅900公克手持負重感，操作輕盈流暢。黃金90°轉向軸可靈活穿梭桌腳與牆角，180°超薄躺平設計則能輕鬆清潔床底、櫥櫃底等死角。
配備2600mAh電池，可連續使用最長40分鐘，並透過降噪音風道設計將運轉音量控制在73分貝以下，兼顧清潔效率與生活品質。
DIKE S2高效自清潔洗地機即日起於雙全生活館官網、各大電商及實體通路上市，建議售價10,500元。即日至10月31日止，凡購買即享官網特價8,490元，並限量贈送價值7,990元的DIKE醫院級空氣清淨機（限量10名）。
