快訊

響應政府普發現金 7-ELEVEN推四大加碼方案

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
7-ELEVEN最高加碼送700元購物金加500點OPENPOINT 四大優惠方案購買「1000放大隨取卡」搭配商品優惠組精省又划算。圖／統一超提供
7-ELEVEN最高加碼送700元購物金加500點OPENPOINT 四大優惠方案購買「1000放大隨取卡」搭配商品優惠組精省又划算。圖／統一超提供

響應政府普發萬元政策，統一超7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出4大加碼優惠方案，包含「1000元放大隨取卡」、「500元食品飲料商品優惠組」、「行動隨時取超值組」、「預購質感優惠組合」，購買千元放大隨取卡消費賺加碼金與額外點數回饋，搭配購買線上線下商品優惠組合，挑戰超商通路最多元優惠，就近領取萬元現金還能輕鬆消費聰明省。

方案一、1000元放大隨取卡，回饋12%一路使用到年底。統一超表示，普發萬元用現金購買隨取卡到7-ELEVEN放大加額又贈點數超划算，自11月5日起至12月31日止活動期間購買7-ELEVEN「1000元放大隨取卡」，單張最高可消費至1070元，消費再加贈OPENPOINT點數50點，若以現金萬元購買10張隨取卡，最高可獲得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點。若以單張隨取卡消費來說再加上OPENPOINT點數相當於12%回饋。

方案二、500元商品優惠組，零食、飲品、衛生紙多件囤貨最划算。統一超表示，為方便民眾就近快速採購日常所需，7-ELEVEN推出實用的500元商品組，類別涵蓋食品、飲料、用品、寵物食品等，折扣最低39折起，包含洋芋片、口香糖、巧克力、健美機能飲、瓶裝飲品、水、泡麵等多項商品箱購或多件數500元優惠；用品則最推薦UNIDESIGN新柔感3層抽取式衛生紙6串500元、好自在指定尺碼熊抱安睡褲12包500元以及高露潔指定牙膏任6件500元等，滿足日常生活需求。

方案三、行動隨時取優惠一次購足、分批取貨、跨店領取超便利。統一超表示，行動隨時取祭出多組限時優惠，其中推薦實用美麗日記活能抗老面膜2入6件500元、統一麵包指定品項任選18個500元、波蜜果菜汁/波蜜低卡果菜汁24瓶500元等，還有冰品、飯糰、義大利麵、雞胸肉等多款指定組合優惠價，可分批取貨、跨店領取，購物沒壓力。

方案四、送禮自用最方便，預購推多款高價值感收藏商品。統一超表示，7-ELEVEN預購誌同步推出多款具有收藏價值商品與食品多組入優惠，線上也能買到更多豐富品項！推薦「金門酒廠風味實驗室-自圓其熟桶陳組」等多款超商獨家紀念酒款優惠價、實惠小家電「輝葉WULA超有力小沙發」，針對季節變換還有「王品嚴選霸氣外肉紅白鍋王套組」、「老協珍熬雞精7入純雞」9盒組、「永心鳳茶剝皮辣椒」12罐組，趁普發萬元囤貨、揪團入手最划算。

衛生紙 飲料

