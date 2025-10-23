普發1萬將開放登記！7-ELEVEN四大加碼優惠開跑 放大卡、囤貨組通通有

行政院23日晚間宣布「全民+1 政府相挺」普發1萬元現金政策，現金登記網站（https://10000.gov.tw）同步上線，預計11月5日開放為期5天預登記，並於11月10日開放正式登記，政策宣布後，超商業者立即動起來，7-ELEVEN火速推出四大優惠加碼方案，挑戰超商通路最多元優惠。

7-ELEVEN率先響應政府，線上線下自11月5日起祭出4大加碼優惠方案，包含「1,000元放大隨取卡」、「500元食品飲料商品優惠組」、「行動隨時取超值組」、「預購質感優惠組合」，購買千元放大隨取卡消費賺加碼金與額外點數回饋，搭配線上線下商品優惠組合，挑戰超商通路最多元優惠。

方案一、1,000元放大隨取卡，回饋12%一路使用到年底

普發萬元用現金購買隨取卡到7-ELEVEN放大加額又贈點數超划算，自11月5日起至12月31日止活動期間購買7-ELEVEN「1,000元放大隨取卡」，單張最高可消費至1,070元，消費再加贈OPENPOINT點數50點，若以現金萬元購買10張隨取卡，最高可獲得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點。若以單張隨取卡消費來說再加上OPENPOINT點數相當於12%回饋。

方案二、500元商品優惠組，零食、飲品、衛生紙多件囤貨最划算

為方便民眾就近快速採購日常所需，7-ELEVEN推出實用的500元商品組，類別涵蓋食品、飲料、用品、寵物食品等，折扣最低39折起，包含洋芋片、口香糖、巧克力、健美機能飲、瓶裝飲品/水、泡麵等多項商品箱購或多件數500元優惠；用品則最推薦UNIDESIGN新柔感3層抽取式衛生紙6串500元、好自在指定尺碼熊抱安睡褲12包500元以及高露潔指定牙膏任6件500元等，滿足日常生活需求。

方案三、行動隨時取優惠一次購足、分批取貨、跨店領取超便利

小資族省錢揪團必買！行動隨時取祭出多組限時優惠，其中推薦實用美麗日記活能抗老面膜2入6件500元(65折)、統一麵包指定品項任選18個500元(79折)、波蜜果菜汁/波蜜低卡果菜汁24瓶500元(69折)等，還有冰品、飯糰、義大利麵、雞胸肉等多款指定組合優惠價，可分批取貨、跨店領取，購物沒壓力！

方案四、送禮自用最方便，預購推多款高價值感收藏商品！

7-ELEVEN預購誌同步推出多款具有收藏價值商品與食品多組入優惠，線上也能買到更多豐富品項！推薦「金門酒廠風味實驗室-自圓其熟桶陳組」等多款超商獨家紀念酒款優惠價、實惠小家電「輝葉WULA超有力小沙發」，針對季節變換還有「王品嚴選霸氣外肉紅白鍋王套組」、「老協珍熬雞精7入純雞」9盒組、「永心鳳茶剝皮辣椒」12罐組，趁普發萬元囤貨、揪團入手最划算。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康