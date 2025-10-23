迎接佳節歡慶時刻！香奈兒2025耶誕限量彩妝絕美色調濃縮宇宙浩瀚星辰

迎接即將到來的歡慶佳節時刻，香奈兒（CHANEL）彩妝創意工作室攜手COMETES COLLECTIVE團隊成員Cécile Paravina，自即日起推出2025年香奈兒耶誕限量彩妝系列，從香奈兒女士畢生著迷的符碼奧秘與宇宙星辰中汲取靈感，以絢麗天空的對比色調致敬這片無垠星海的壯麗。同時登場的還有由COMETES COLLECTIVE團隊成員Ammy Drammeh、Cécile Paravina與Valentina Li攜手打造三款節日限定的限量9色眼影組，涵蓋柔霧、緞光、閃亮與金屬光質地，是盡情揮灑創意、玩轉妝容效果的絕佳首選。

兩種配色的香奈兒璀璨星辰頰彩盤，集結腮紅與打亮雙重用途，「#997玫瑰」將柔美的淺桃粉腮紅與珠光白粉色打亮結合，玩轉光澤層次。「#998蜜桃」選用杏桃色腮紅，與珠光白金燦打亮相得益彰。兩款限量作品粉體皆壓印品牌5大經典符碼，構成一幅星座圖騰。

經典的香奈兒四色眼影，以霧面中性藍灰、光澤深邃銀紫、緞光薰衣草紫，以及增添眼影光感的光澤水藍色打亮組成全新限量版「#397璀璨星辰」，點綴香奈兒五大星際符碼，致敬宇宙及天體的和諧色調。香奈兒精確持久眼線液筆迎來「#542豔紅」與「#544緋紅」兩款全新色選，可搭配沉穩的藍灰色「#77星夜」香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏，進一步烘托眼眸無盡魅力。

全新限量登場的香奈兒超炫耀的絲絨唇膏星璨版共有「#548渲染」，以及「#549美麗人生」兩款霧光質地色選，綴有耀眼雙C標誌、搭配節慶氣息的金燦管身；香奈兒超炫耀釉光唇萃則推出珠光感的珠光桃粉洋紅「#558星璨」與珠光深紫紅「#559星雲」。香奈兒時尚釉光指甲油亦有「#371暮藍」的釉光岩灰藍色與「#369曜紅」的金屬光橘紅色兩款演繹絢爛奪目的星際色調的新作。