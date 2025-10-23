快訊

迎接佳節歡慶時刻！香奈兒2025耶誕限量彩妝絕美色調濃縮宇宙浩瀚星辰

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒超炫耀釉光唇萃#558星璨，限量發行，1,700元。圖／香奈兒提供
迎接即將到來的歡慶佳節時刻，香奈兒（CHANEL）彩妝創意工作室攜手COMETES COLLECTIVE團隊成員Cécile Paravina，自即日起推出2025年香奈兒耶誕限量彩妝系列，從香奈兒女士畢生著迷的符碼奧秘與宇宙星辰中汲取靈感，以絢麗天空的對比色調致敬這片無垠星海的壯麗。同時登場的還有由COMETES COLLECTIVE團隊成員Ammy Drammeh、Cécile Paravina與Valentina Li攜手打造三款節日限定的限量9色眼影組，涵蓋柔霧、緞光、閃亮與金屬光質地，是盡情揮灑創意、玩轉妝容效果的絕佳首選。

兩種配色的香奈兒璀璨星辰頰彩盤，集結腮紅與打亮雙重用途，「#997玫瑰」將柔美的淺桃粉腮紅與珠光白粉色打亮結合，玩轉光澤層次。「#998蜜桃」選用杏桃色腮紅，與珠光白金燦打亮相得益彰。兩款限量作品粉體皆壓印品牌5大經典符碼，構成一幅星座圖騰。

經典的香奈兒四色眼影，以霧面中性藍灰、光澤深邃銀紫、緞光薰衣草紫，以及增添眼影光感的光澤水藍色打亮組成全新限量版「#397璀璨星辰」，點綴香奈兒五大星際符碼，致敬宇宙及天體的和諧色調。香奈兒精確持久眼線液筆迎來「#542豔紅」與「#544緋紅」兩款全新色選，可搭配沉穩的藍灰色「#77星夜」香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏，進一步烘托眼眸無盡魅力。

全新限量登場的香奈兒超炫耀的絲絨唇膏星璨版共有「#548渲染」，以及「#549美麗人生」兩款霧光質地色選，綴有耀眼雙C標誌、搭配節慶氣息的金燦管身；香奈兒超炫耀釉光唇萃則推出珠光感的珠光桃粉洋紅「#558星璨」與珠光深紫紅「#559星雲」。香奈兒時尚釉光指甲油亦有「#371暮藍」的釉光岩灰藍色與「#369曜紅」的金屬光橘紅色兩款演繹絢爛奪目的星際色調的新作。

Ammy Drammeh所構思的「#847繆思」以女性力量為發想，從深邃而搶眼的綠色、藍色和紅色，到復古金、玫瑰金與鉑金等金屬光質地，透過不同色彩與妝效，詮釋飽和與濃豔間的張力。Cécile Paravina打造的「#848創作家」以灰棕色與赤陶色為基調探索女性的藝術天份，加入了深紫、蜜桃與薄荷綠等具繪畫感的少見彩妝色彩，融合取材自珍珠的打亮色，是一款驚喜的混搭必備色選；Valentina Li的作品「#849太空旅人」則受到科幻小說啟發，結合飽和顯色的裸橘色與呼應宇宙美景的星空藍及藕紫色，再搭配從黑到藍等不同深淺的光澤色選，進一步營造超現實的新奇感受。

香奈兒精確持久眼線液筆#544緋紅，限量發行，1,350元。圖／香奈兒提供
2025年香奈兒耶誕限量彩妝系列形象照。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影#397璀璨星辰，限量發行，2,780元。圖／香奈兒提供
2025香奈兒聖誕限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
香奈兒璀璨星辰頰彩盤#997玫瑰，限量發行，2,460元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油#369曜紅，限量發行，1,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒九色眼影#848創作家，限量發行，5,800元。圖／香奈兒提供
2025年香奈兒耶誕限量彩妝系列形象照。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏#77星夜，限量發行，1,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒九色眼影#849太空旅人，限量發行，5,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒璀璨星辰頰彩盤#998蜜桃，限量發行，2,460元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#559星雲，限量發行，1,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒精確持久眼線液筆#542豔紅，限量發行，1,350元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 星璨版#548渲染，限量發行，1,800元；香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 星璨版#549美麗人生，限量發行，1,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒九色眼影#847繆思，限量發行，5,800元。圖／香奈兒提供
