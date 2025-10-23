社群聯名、專業潛水還是永續鹿皮？瑞士ORIS話題新表三連發
中價位瑞士機械表ORIS近日新品連發，一口氣聚焦在社群、永續鹿皮與專業潛水三項主題，發表了RedBar Divers限量表II、Big Crown × Cervo Volante聯名款，與AquisPro 1000米專業潛水表，成為繼上半年在Watches & Wonders日內瓦表展的年度新品後、二度發表下半年的亮點聚焦。
其中RedBar Divers限量表II是為慶祝全球手表愛好者社群RedBar成立18周年，並為了社群的年度聚會（Global Meetup）所發表，表款並以1965年的復刻款Divers腕表為基礎、但換上煙燻紅色面盤。200米防水性能與簡潔高辨識度的面盤皆為特色，全球限量250只、訂價91,800元並將同時附上橡膠、精鋼兩只表帶，自由替換。
ORIS並在搜集潛水者配戴體驗意見回饋後研發了「旋轉安全系統」（Rotation Safety System, RSS），並運用在具1,000米防水性能的AquisPro 1000米表款。由於水下活動需計算氧氣瓶時間、進而計算安全回返水面的時程，RSS系統在設定完成後只需按壓上圈便可鎖定、防止表圈位移。 49.50毫米的鈦合金表殼並經深灰色PVD處理，表面內側刻有Aquis Pro水藍色字樣另搭配波浪式裝飾，防水1,000米，非一般強悍。
此外ORIS也從2022年起與瑞士永續鹿皮品牌Cervo Volante合作，以更宏觀的生態平衡控管取得瑞士鹿皮用於製造表帶。本次聯名表款則以ORIS表廠所在地的Hölstein日落為主題，為Big Crown表款面盤換上甜美的漸層焦糖橘棕色，並以象徵永續、生態的綠色指針前緣指示日期。Oris 754自動上鍊機芯將帶來時間、日期，以及停秒裝置，訂價81,500元，在遠眺夕陽的同時，持盈保泰且惜物愛物，藏（玩）表益志。
