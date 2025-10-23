30克拉+哥倫比亞祖母綠現身！DAMIANI高級珠寶展 大秀義式海天一色

義大利高級珠寶品牌DAMIANI繼去年慶祝100周年後，今天邁向101年，再度以「海之光暈」（Lights of the Sea）、「心靈風景」（Landscapes of the Sou）與「時光之居」（Dwellings of Time）三大主題，帶來總價破3億的合計31款高級珠寶，巡展先前已在羅馬、巴黎、東京、首爾展出，近日移師台北快閃四日，呈現義大利珠寶品牌的閃耀、豐碩與海天一色。

堪稱本次展出三大「C位」的珠寶首推最高單價、使用哥倫比亞木佐產區無浸油處理31.46克拉祖母綠為主石的「心靈風景」系列「Dolce Stil Novo項鍊」，項鍊設計靈感是向13世紀義大利文學運動的甜美精神致敬，不僅鍊結使用了白金、黃金、玫瑰金，並以金工創造出色彩斑斕不一的閃耀小花，訂價5,150萬。

高單價亮點之二另有「海之光暈」（Lights of the Sea）系列的「Marea Rosa玫瑰浪潮系列項鍊」主石鑲嵌一顆橢圓形切割重達46.71克拉之帕拉伊巴碧璽，同時並以97顆摩根石、79顆鑽石模擬了撒丁 島北岸粉紅色的沙灘與浪漫海浪，訂價上看4,920萬。

本次展出最大主石則為一顆梨形蛋面切割白色蛋白石重達59.66克拉，並鑲嵌在「Magnifica輝煌頌歌」系列項鍊上，項鍊另運用總重69.26克拉的55顆碧璽、總重10.11克拉的120顆橙色藍寶石，同系列另有一對白金耳環，項鍊訂價1,148萬、耳環訂價則為316萬，展現蛋白石迷人的油彩漸變光暈，更有橙色藍寶石與碧璽的色彩激盪。

此外「時光之居」（Dwellings of Time）系列另有一款Ballo a Ca’ d’Oro「宮廷之舞」藍色項鍊，從威尼斯的「雷登托雷節」（Festa del Redentore）得到靈感，透過112顆藍色與淺藍色藍寶石，以及一顆12.27克拉的枕形切割坦桑石，主石並有著藍紫色漸變的閃耀星光感受，進而還原水都威尼斯的浪漫波光水色，項鍊工時長達1,000小時，並可轉化為胸針配戴。