快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

30克拉+哥倫比亞祖母綠現身！DAMIANI高級珠寶展 大秀義式海天一色

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DAMIANI近日於麗晶精品旗艦店展開為期四日快閃的「Ode all’Italia頌讚義大利」高級珠寶展。圖／DAMIANI提供
DAMIANI近日於麗晶精品旗艦店展開為期四日快閃的「Ode all’Italia頌讚義大利」高級珠寶展。圖／DAMIANI提供

義大利高級珠寶品牌DAMIANI繼去年慶祝100周年後，今天邁向101年，再度以「海之光暈」（Lights of the Sea）、「心靈風景」（Landscapes of the Sou）與「時光之居」（Dwellings of Time）三大主題，帶來總價破3億的合計31款高級珠寶，巡展先前已在羅馬、巴黎、東京、首爾展出，近日移師台北快閃四日，呈現義大利珠寶品牌的閃耀、豐碩與海天一色。

堪稱本次展出三大「C位」的珠寶首推最高單價、使用哥倫比亞木佐產區無浸油處理31.46克拉祖母綠為主石的「心靈風景」系列「Dolce Stil Novo項鍊」，項鍊設計靈感是向13世紀義大利文學運動的甜美精神致敬，不僅鍊結使用了白金、黃金、玫瑰金，並以金工創造出色彩斑斕不一的閃耀小花，訂價5,150萬。

高單價亮點之二另有「海之光暈」（Lights of the Sea）系列的「Marea Rosa玫瑰浪潮系列項鍊」主石鑲嵌一顆橢圓形切割重達46.71克拉之帕拉伊巴碧璽，同時並以97顆摩根石、79顆鑽石模擬了撒丁 島北岸粉紅色的沙灘與浪漫海浪，訂價上看4,920萬。

本次展出最大主石則為一顆梨形蛋面切割白色蛋白石重達59.66克拉，並鑲嵌在「Magnifica輝煌頌歌」系列項鍊上，項鍊另運用總重69.26克拉的55顆碧璽、總重10.11克拉的120顆橙色藍寶石，同系列另有一對白金耳環，項鍊訂價1,148萬、耳環訂價則為316萬，展現蛋白石迷人的油彩漸變光暈，更有橙色藍寶石與碧璽的色彩激盪。

此外「時光之居」（Dwellings of Time）系列另有一款Ballo a Ca’ d’Oro「宮廷之舞」藍色項鍊，從威尼斯的「雷登托雷節」（Festa del Redentore）得到靈感，透過112顆藍色與淺藍色藍寶石，以及一顆12.27克拉的枕形切割坦桑石，主石並有著藍紫色漸變的閃耀星光感受，進而還原水都威尼斯的浪漫波光水色，項鍊工時長達1,000小時，並可轉化為胸針配戴。

DAMIANI「Ode all’Italia頌讚義大利全球高級珠寶巡禮」特展已由即日起展開、直至2025年10月26日（日）為止，地點位於DAMIANI麗晶精品高級珠寶精品旗艦店，地址為台北市中山區中山北路二段39巷3號B1，展覽將為預約制、1對1專人導覽，可提前電洽預約：02-2581-7226。

DAMIANI Ode all’Italia-Landscapes of the Soul系列Dolce Stil Novo項鍊，鑲嵌無浸油處理、哥倫比亞木佐產祖母綠為主石，5,150萬，為本次展出最高單價。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Ode all’Italia-Landscapes of the Soul系列Dolce Stil Novo項鍊，鑲嵌無浸油處理、哥倫比亞木佐產祖母綠為主石，5,150萬，為本次展出最高單價。圖／DAMIANI提供
重達46.71克拉的帕拉伊巴碧璽，目前國際已停礦禁止開採，因而更顯其稀有獨特。圖／DAMIANI提供
重達46.71克拉的帕拉伊巴碧璽，目前國際已停礦禁止開採，因而更顯其稀有獨特。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Ode all’Italia-Dwellings of Time系列Ballo a Ca’ d’Oro 18K白金項鍊，鑲嵌一顆12.27克拉的枕形切割坦桑石，648萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Ode all’Italia-Dwellings of Time系列Ballo a Ca’ d’Oro 18K白金項鍊，鑲嵌一顆12.27克拉的枕形切割坦桑石，648萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Ode all’Italia-Lights of the Sea系列Marea Rosa 18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌帕拉伊巴碧璽、摩根石，4,920萬。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Ode all’Italia-Lights of the Sea系列Marea Rosa 18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌帕拉伊巴碧璽、摩根石，4,920萬。圖／DAMIANI提供
Dolce Stil Novo項鍊不僅使用重達30克拉以上的哥倫比亞祖母綠，並喚醒了13世紀義大利文學的甜美浪漫。圖／DAMIANI提供
Dolce Stil Novo項鍊不僅使用重達30克拉以上的哥倫比亞祖母綠，並喚醒了13世紀義大利文學的甜美浪漫。圖／DAMIANI提供

義大利 珠寶 威尼斯

延伸閱讀

羅浮宮被竊珠寶出現二手平台？網酸「中國速度」 平台回應了

小蜘蛛、女巫、珍珠蝙蝠變身童趣珠寶 MIKIMOTO迎萬聖節

1顆眼睛6千多萬！英國珠寶師義眼鑲2克拉真鑽 價格堪比1棟房

金卡戴珊又出奇招「絲襪套頭」走紅毯？頸間珠寶滿載，腰側結構掀熱議

相關新聞

壓扁的笑臉包和輕盈的囧臉包！2026春季最鬆弛的CELINE全新風貌亮相

法國時裝品牌CELINE日前於香港舉辦2026春季男女裝系列預覽，為11月即將上市的新作暖身。現場比照7月大秀在充滿懷舊...

30克拉+哥倫比亞祖母綠現身！DAMIANI高級珠寶展 大秀義式海天一色

義大利高級珠寶品牌DAMIANI繼去年慶祝100周年後，今天邁向101年，再度以「海之光暈」（Lights of the...

全台首創「女優星光晚會」！13位大咖引話題 跳舞、小提琴樣樣來

由台灣奧視、日本Pierrot共同合作的「TOP女神台北感謝祭」日前確定舉辦第二屆，讓許多粉絲既驚喜又期待，這次也集結了13位日本當紅AV女優，其中最讓粉絲期待的，莫過於11月30日晚間舉辦的「TOP

adidas打造臺北馬拉松限定配色「金標烈焰」On首辦「夜跑嘉年華」

備受全台跑者矚目的「2025臺北馬拉松」今年將於12月21日開跑，adidas身為臺北馬拉松長期合作夥伴，同時也打造一系...

飲食生活作家葉怡蘭攜手台南林好商店 以茶與醬油演繹台灣日常新滋味

2025年秋天，台灣最具代表性的兩種日常滋味——茶與醬油，將以全新樣貌走進人們的生活。由台南林百貨團隊打造的「林好商店」...

不能LINE Pay！7-11刷卡系統大當機 業者緊急處理中、祭咖啡優惠

統一超商今天傳出系統大當機，有民眾在社群平台發文表示，無法使用LINE Pay或悠遊卡等支付。統一超商表示，部分門市因網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。