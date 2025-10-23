壓扁的笑臉包和輕盈的囧臉包！2026春季最鬆弛的CELINE全新風貌亮相

法國時裝品牌CELINE日前於香港舉辦2026春季男女裝系列預覽，為11月即將上市的新作暖身。現場比照7月大秀在充滿懷舊情懷的薇薇安街16號CELINE之家，擺放由創意總監Michael Rider花藝師好友Mark Colle打造的法式盆花，以及特別具有巴黎街頭生活感的CELINE腳踏車，營造出自在鬆弛的生活氣息，也預告了CELINE全新的時尚風貌。

自行車上纏繞的扣鎖，是巴黎生活方式的一部分，在此系列中化作腰帶的扣頭、外套的鈕扣、還有全新的手環吊飾。這些生活元素，代表了Michael Rider所掌理的全新CELINE：不再高冷、不會遙遠，就是讓你感到自在舒適、完全融入你每個人的日常衣櫥、能和衣櫥裡的所有單品自由組合稱屬於你個人的風格造型 – 它來自生活，並且能昇華你的日常穿著。

經典的黑白色與象牙白，構成了此系列的基調；Michael Rider透過單品的層次堆疊與可拆解，將高彩度色彩透過疊搭或撞色方式呈現，強調個人風格的重新建構。整體的輪廓變得放鬆，提供了一種柔軟的結構。上寬下窄、上窄下寬的輪廓帶來全新的比例：強調肩寬瘦腰的西裝外套取代以往貼合身型的版型、擺脫拘謹，褲管不再緊繃貼身而是在前側打折；經典的Chasseur夾克下擺成為可輕鬆拆組的荷葉邊peplum，搭配牛仔丹寧擺脫正裝感、長洋裝和以前未曾出現過的褲裙單品，強化了傘狀的舒適輪廓。

全新的系列中，男裝女裝的界線消失、仿佛彼此從對方衣櫥中借用了單品；日裝與晚裝的界線也模糊了，鼓勵穿著者透過適當的搭配與配件，將日裝也能穿出晚裝的風格質感；晚宴的元素也被可以自由融入日常的設計、淡化了正裝的拘束氣息。巴黎人的衣櫥基礎單品經過重新詮釋，層次穿搭和高低混搭成為這一季最大的特色。

也因此，百搭的絲巾以鮮豔的色彩為整體造型增加趣味與亮點，成為重點單品。Michael Rider從資料庫中的圖案擷取靈感，在致敬歷史的同時巧妙揉和不同圖案與色調，每條絲巾都以手工捲邊的方式製作，就如大秀上所見，有時可襯在外套翻領內側猶如內搭；有時可輕鬆繞在外套上方、或是拉出單側翻領的裝飾效果，甚至可以隨意綁在包包上、綁在馬尾上，以個人的使用習慣展現不同的穿搭效果。

本季配飾最大的亮點是以往從未推出過的各式Charms吊飾。吊飾圖騰靈感來自巴黎這座城市或CELINE品牌歷史，可依照個人喜好裝飾在不同長短的金屬鏈結上，當作手鍊、項鍊配戴或掛在包包上。未來也將每季推出不同造型的吊飾提供變化與收藏的樂趣。

全新亮相的SOFT TRIOMPHE包款，TRIOMPHE徽記造型金屬扣頭以更為精緻小巧的磁扣方式低調呈現，並採用全新的天然粒面亮澤小羊皮製作，比起小牛皮款更為輕盈柔韌整。為能達到這樣輕便柔軟的手感，工匠需以背縫工藝，將皮革包片在反面進行縫合，然後將它們內外翻面。包邊工藝凸顯翻蓋的弧形線條，並配有配有可調節可拆卸肩帶。共有脫胎自郵差包的SOFT TRIOMPHE BESACE柔軟亮澤羊皮革手袋，以及可輕鬆上肩的半月型SOFT TRIOMPHE HALFMOON柔軟亮澤羊皮革手袋兩種包型。