壓扁的笑臉包和輕盈的囧臉包！2026春季最鬆弛的CELINE全新風貌亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE 2026春季系列騎士皮夾克。圖／CELINE提供
法國時裝品牌CELINE日前於香港舉辦2026春季男女裝系列預覽，為11月即將上市的新作暖身。現場比照7月大秀在充滿懷舊情懷的薇薇安街16號CELINE之家，擺放由創意總監Michael Rider花藝師好友Mark Colle打造的法式盆花，以及特別具有巴黎街頭生活感的CELINE腳踏車，營造出自在鬆弛的生活氣息，也預告了CELINE全新的時尚風貌。

自行車上纏繞的扣鎖，是巴黎生活方式的一部分，在此系列中化作腰帶的扣頭、外套的鈕扣、還有全新的手環吊飾。這些生活元素，代表了Michael Rider所掌理的全新CELINE：不再高冷、不會遙遠，就是讓你感到自在舒適、完全融入你每個人的日常衣櫥、能和衣櫥裡的所有單品自由組合稱屬於你個人的風格造型 – 它來自生活，並且能昇華你的日常穿著。

經典的黑白色與象牙白，構成了此系列的基調；Michael Rider透過單品的層次堆疊與可拆解，將高彩度色彩透過疊搭或撞色方式呈現，強調個人風格的重新建構。整體的輪廓變得放鬆，提供了一種柔軟的結構。上寬下窄、上窄下寬的輪廓帶來全新的比例：強調肩寬瘦腰的西裝外套取代以往貼合身型的版型、擺脫拘謹，褲管不再緊繃貼身而是在前側打折；經典的Chasseur夾克下擺成為可輕鬆拆組的荷葉邊peplum，搭配牛仔丹寧擺脫正裝感、長洋裝和以前未曾出現過的褲裙單品，強化了傘狀的舒適輪廓。

全新的系列中，男裝女裝的界線消失、仿佛彼此從對方衣櫥中借用了單品；日裝與晚裝的界線也模糊了，鼓勵穿著者透過適當的搭配與配件，將日裝也能穿出晚裝的風格質感；晚宴的元素也被可以自由融入日常的設計、淡化了正裝的拘束氣息。巴黎人的衣櫥基礎單品經過重新詮釋，層次穿搭和高低混搭成為這一季最大的特色。

也因此，百搭的絲巾以鮮豔的色彩為整體造型增加趣味與亮點，成為重點單品。Michael Rider從資料庫中的圖案擷取靈感，在致敬歷史的同時巧妙揉和不同圖案與色調，每條絲巾都以手工捲邊的方式製作，就如大秀上所見，有時可襯在外套翻領內側猶如內搭；有時可輕鬆繞在外套上方、或是拉出單側翻領的裝飾效果，甚至可以隨意綁在包包上、綁在馬尾上，以個人的使用習慣展現不同的穿搭效果。

本季配飾最大的亮點是以往從未推出過的各式Charms吊飾。吊飾圖騰靈感來自巴黎這座城市或CELINE品牌歷史，可依照個人喜好裝飾在不同長短的金屬鏈結上，當作手鍊、項鍊配戴或掛在包包上。未來也將每季推出不同造型的吊飾提供變化與收藏的樂趣。

全新亮相的SOFT TRIOMPHE包款，TRIOMPHE徽記造型金屬扣頭以更為精緻小巧的磁扣方式低調呈現，並採用全新的天然粒面亮澤小羊皮製作，比起小牛皮款更為輕盈柔韌整。為能達到這樣輕便柔軟的手感，工匠需以背縫工藝，將皮革包片在反面進行縫合，然後將它們內外翻面。包邊工藝凸顯翻蓋的弧形線條，並配有配有可調節可拆卸肩帶。共有脫胎自郵差包的SOFT TRIOMPHE BESACE柔軟亮澤羊皮革手袋，以及可輕鬆上肩的半月型SOFT TRIOMPHE HALFMOON柔軟亮澤羊皮革手袋兩種包型。

備受討論的NEW LUGGAGE，也以柔軟亮澤的小羊皮革或牛皮絨面革（麂皮）製作，比舊款更為輕盈。整體線條往左右兩側更為拉長，呈現完美梯形比例；包包的滾邊背縫結構，凸顯了手袋的靈動感，也顯得更為柔軟不僵硬，並以可調節、可拆卸肩帶提供多種配搭方式。彷彿「扁可頌」一樣將囧臉/笑臉包壓扁的FLAT CABAS NEW LUGGAGE光面牛皮革手袋，則推出鮮豔的黃色、藍色、紅色等，為日常造型注入令人會心一笑的法式幽默。

心形鎖造型吊飾。圖／CELINE提供
2026春季系列復古造型眼鏡。圖／CELINE提供
TRIOMPHE造型吊飾。圖／CELINE提供
可自由搭配吊飾使用的大型別針。圖／CELINE提供
裝飾CELINE早期標誌圖案的針織衫。圖／CELINE提供
引起話題的造型腰帶叩頭，上面鐫刻品牌總部地址。圖／CELINE提供
可自由搭配吊飾使用的手環。圖／CELINE提供
重新設計的CHASSEUR夾克配有可拆的荷葉邊裙，搭配造型鈕釦。圖／CELINE提供
NEW LUGGAGE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，11萬5,000元。圖／CELINE提供
NEW LUGGAGE牛皮絨面革柔中型手袋，14萬元。圖／CELINE提供
CELINE 2026春季系列重新登場的NEW LUGGAGE包。圖／CELINE提供
CELINE 2026春季系列以拳擊運動為靈感的鞋履。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE柔軟亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
以檔案資料為圖案靈感的絲巾。圖／CELINE提供
CELINE 2026春季系列在基本的黑白色調上搭配鮮豔的亮色。圖／CELINE提供
CELINE 2026春季系列引起社群話題的金屬皮革鈕扣。圖／CELINE提供
以往品牌未曾出現過的寬鬆褲裙。圖／CELINE提供
CELINE 2026春季系列推出大量的絲巾。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON柔軟亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
Michael Rider鼓勵自由運用絲巾打造個人化造型。圖／CELINE提供
以男士芭蕾舞鞋為靈感的柔軟平中性平底鞋。圖／CELINE提供
傘狀輪廓的長洋裝。圖／CELINE提供
Michael Rider鼓勵自由運用絲巾打造個人化造型。圖／CELINE提供
FLAT CABAS NEW LUGGAGE光面牛皮革手袋，69,000元。圖／CELINE提供
