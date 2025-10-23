快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
由台灣奧視、日本Pierrot共同合作的「TOP女神台北感謝祭」日前確定舉辦第二屆，讓許多粉絲既驚喜又期待，這次也集結了13位日本當紅AV女優，其中最讓粉絲期待的，莫過於11月30日晚間舉辦的「TOP女神星光晚會」，多位女神將帶來專屬表演，這也是台灣首創以晚會形式呈現的女優活動，10月24日正式於遠大售票開放預購，由於採限量銷售，業者預估開賣後應該也是秒殺。

本次2025秋冬場「TOP女神台北感謝祭」活動日期於11月29日起為期2天，地點仍選在台北三創生活園區，這次女優陣容豪華，包括睽違3年來台的「AV救世主」高橋聖子、「超強藝能新人」紫堂留衣、「暗黑版迪麗熱巴」白峰美羽、「AV廚神」川越鈴子、「小動物系女神」栗山莉緒、「傻白甜女神」宮西光、「純慾女神」善場麻美等。

主辦單位奧視公司表示，「TOP女神台北感謝祭」有別於一般普通的粉絲見面會，除了主打近距離女優互動、促進台日文化交流外，現場也設計了多種超越3D、4D的互動體驗，讓參與者彷彿置身於一個極致美妙的夢幻國度。

最令人期待的，莫過於11月30日晚間舉辦的「女神星光晚會」，多位女神將帶來專屬表演，讓粉絲宛如身臨星光閃耀的舞台盛宴，享受沉浸式「派對時刻」，堪稱「最接近夢想的時刻」，讓每位參加者都能收穫難以忘懷的珍貴回憶。

2025秋冬場「TOP女神台北感謝祭」活動場地在台北的三創生活園區12樓SYNTREND SHOW多元廳，於2025年11月29日、30日為期2天，活動票券都在遠大售票平台開放售票，最新消息歡迎追蹤TOP官方臉書粉專及IG。

全台首創「女優星光晚會」！13位大咖引話題 跳舞、小提琴樣樣來

