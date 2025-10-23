adidas打造臺北馬拉松限定配色「金標烈焰」On首辦「夜跑嘉年華」
備受全台跑者矚目的「2025臺北馬拉松」今年將於12月21日開跑，adidas身為臺北馬拉松長期合作夥伴，同時也打造一系列臺北馬拉松限定商品，並推出「ADIZERO門市試鞋體驗」，讓所有跑者都能實際體驗ADIZERO冠軍系列跑鞋。另外，瑞士On昂跑看好「夥伴共跑」模式，台灣首場品牌賽事「疾速同盟夜跑嘉年華」，將於11月29號登場。
adidas ADIZERO冠軍跑鞋家族，曾助力多位世界紀錄保持者征服巔峰，至今已締造5項世界紀錄與73場世界級賽事冠軍。在甫結束的芝加哥馬拉松中，衣索比亞女子選手Hawi Feysa也是穿著ADIZERO冠軍跑鞋奪下她的首場大滿貫冠軍，同時也是歷史第五快的佳績。
今年adidas推出臺北馬拉松限定鞋款、服飾，將備戰訓練鞋款ADIZERO BOSTON 13打造限定配色「金標烈焰」。為呼應臺北馬拉松城市主題色，大底及鞋跟以藍色與橘色碰撞出視覺對比，為鞋款注入動感活力，鞋側三線以象徵榮耀的金色勾勒於鞋身。鞋舌內襯採用亮橘色，鞋墊上印製多個臺北知名城市地標，鞋帶頭則印有「TAIPEI MARATHON」的英文字樣做點綴。
臺北馬拉松限定跑衣與限定款連帽運動外套皆以簡單俐落的素色加上品牌經典三線與臺北馬拉松LOGO設計，再將臺北知名地標融入TAIPEI字樣置於限定跑衣胸口及外套背後，以藍與橘呈現「臺北」字樣，色彩呼應主題，限定款連帽運動外套更在胸口換上閃耀的金色LOGO。
On昂跑將於11月29日舉辦台灣首場品牌賽事「疾速同盟夜跑嘉年華」，邀請跑者與親朋好友組隊挑戰，活動將區分團體與個人組，提供超過新台幣35萬的總獎值商品，團體賽獎額達最高新台幣35,000元商品購物金，另包含多款Cloudflow 5、Cloudsurfer Next等On經典跑鞋及服飾配件。現場還會帶來DJ音樂饗宴與趣味運動攤位、美食攤位、扭蛋抽獎等，提供跑者組隊體驗夜間嘉年華氛圍。
