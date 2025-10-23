飲食生活作家葉怡蘭攜手台南林好商店 以茶與醬油演繹台灣日常新滋味

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台南「林好商店」實體門市緊鄰台南知名文創地標「林百貨」，是一間全新型態的在地選物店。圖／林好商店提供
台南「林好商店」實體門市緊鄰台南知名文創地標「林百貨」，是一間全新型態的在地選物店。圖／林好商店提供

2025年秋天，台灣最具代表性的兩種日常滋味——茶與醬油，將以全新樣貌走進人們的生活。由台南林百貨團隊打造的「林好商店」，首度攜手飲食生活作家葉怡蘭，推出全新聯名企劃「調配極選」系列，以「讓台灣風土走進日常」為核心理念，詮釋生活裡的美味哲學。

不同於強調單一產地與風味的思維，「調配極選」展現葉怡蘭多年飲食實踐與風土觀察的成果。她主張：「唯有讓各具特色的食材彼此襯托、融合，才能激盪出更完整、也更極致的滋味。」這份理念正與「林好商店」自創立以來的初衷相呼應——讓台灣風土不只存在於記憶，也能自然融入日常。

「調配極選」系列從台灣各地精挑優質食材，以「極選」為基礎、「調配」為靈魂，透過葉怡蘭的個人配方與風味比例，展現出多層次又平衡的風土味道。她認為，單一產區雖有魅力，卻也侷限了想像；唯有調配，才能讓味道的豐富性更貼近生活需求。

首波登場的兩大主角，分別是4款「常日茶」與2款台南味「黑豆醬油」系列。「常日茶」以100%台灣茶為基底，融合自北、中、南、東各地的單品茶葉，打造「為生活而生」的調配茶。系列包含兩款純飲茶「芳春」、「蘊夏」，以及兩款奶茶專用茶「豐秋」、「暖冬」，從晨間清飲到午後佐餐，呼應一年四季與心境變化。

「醇釀‧台南味黑豆醬油」嚴選台南五號黑豆，採濕式釀造，鹹甜鮮兼具；「雙豆雙釀‧台南新味黑豆醬油」則結合原生種與台南五號黑豆，融合乾式與濕式釀造，風味層次更深、鹹香更厚，正如葉怡蘭所說：「不僅是調味用醬油，更是一款能獨當一面的醬汁。」

從晨間茶香到餐桌鹹香，「調配極選」不只是產品，更是一種生活提案——讓風土從土地走入廚房，讓味道成為日常的一部分。「常日茶」與「醬油」系列現已於台南林好商店實體門市與林百貨購物網同步推出，邀請大家以一杯茶、一匙醬油，重新發現台灣味的細膩與深度。

飲食生活作家葉怡蘭攜手台南林好商店，推出全新聯名企劃「調配極選」系列，首波推出「常日茶」與「醬油」系列。圖／葉怡蘭提供
飲食生活作家葉怡蘭攜手台南林好商店，推出全新聯名企劃「調配極選」系列，首波推出「常日茶」與「醬油」系列。圖／葉怡蘭提供
「雙豆雙釀‧台南新味黑豆醬油」結合原生種與台南五號黑豆，融合乾式與濕式釀造，風味層次更深沉。圖／林好商店提供
「雙豆雙釀‧台南新味黑豆醬油」結合原生種與台南五號黑豆，融合乾式與濕式釀造，風味層次更深沉。圖／林好商店提供
「醇釀‧台南味黑豆醬油」嚴選台南五號黑豆，採濕式釀造，鹹甜鮮兼具。圖／林好商店提供
「醇釀‧台南味黑豆醬油」嚴選台南五號黑豆，採濕式釀造，鹹甜鮮兼具。圖／林好商店提供
4款「常日茶」分別為「蘊夏」（左起）、「芳春」、「豐秋」、「暖冬」。圖／林好商店提供
4款「常日茶」分別為「蘊夏」（左起）、「芳春」、「豐秋」、「暖冬」。圖／林好商店提供

台南 林百貨

