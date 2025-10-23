快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

聽新聞
0:00 / 0:00

vivo X300系列10/31登台！「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」搶先亮相並將納入預購優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
vivo台灣預告「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」將於10月24日起在全台vivo官方體驗店搶先亮相，並同步納入預購優惠回饋中。圖／vivo提供
vivo台灣預告「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」將於10月24日起在全台vivo官方體驗店搶先亮相，並同步納入預購優惠回饋中。圖／vivo提供

vivo以卓越影像實力立足業界，持續將尖端科技與影像深度融合，日前於上海正式發表的全新vivo X300系列攜手蔡司挑戰影像極限，由雙方聯合研發的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」與即將推出的「vivo PGYTECH專業影像手柄套裝」，不僅完美結合vivo X300系列的2億超清晰影像實力，更開啟手機創作的無限可能，進一步強化長焦、微距與高速動態拍攝表現，為創作者帶來更完整的行動影像解決方案，體現vivo從影像硬體到創作應用的全方位布局。

vivo X300系列即將上市消息甫出，全台vivo門市及社群湧現大量消費者、V粉紛紛敲碗詢問。vivo台灣宣布將於10月31日舉辦vivo X300系列新機發表會，屆時將公布售價與預購資訊，同時預告旗艦級行動影像裝備「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」將於10月24日起在全台vivo官方體驗店搶先亮相，並同步納入預購優惠回饋中。

vivo台灣已推出vivo X300系列限量盲購活動，10月29日前至vivo商城帳號註冊完成下單登記，並於10月31日至11月9日期間於指定通路完成預購，即可獲得X300系列螢幕意外保固12個月乙次。

此外，OPPO台灣日前宣布將快速引進最新旗艦OPPO Find X9系列，將於10月30日在台灣舉辦發表會，並將限量推出OPPO哈蘇專業增距鏡套裝，vivo、OPPO兩大品牌挑戰手機影像拍攝王者的戰火一觸即發。

vivo台灣宣布將於10月31日舉辦vivo X300系列新機發表會，屆時將公布售價與預購資訊。圖／vivo提供
vivo台灣宣布將於10月31日舉辦vivo X300系列新機發表會，屆時將公布售價與預購資訊。圖／vivo提供
vivo X300 Pro專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」將於10月24日起在全台vivo官方體驗店搶先亮相。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro專屬的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」將於10月24日起在全台vivo官方體驗店搶先亮相。記者陳立儀／攝影

X 發表會 售價

延伸閱讀

6縣市估雨量達停班課 網湧蔣萬安臉書敲碗：外面好可怕

陸智慧手機市場 第3季年減3%

vivo新機 帶旺聯發科

出道20年笑回黑歷史「太空警察」緊身衣！方Q嗆「加場就穿給你看」

相關新聞

全台首創「女優星光晚會」！13位大咖引話題 跳舞、小提琴樣樣來

由台灣奧視、日本Pierrot共同合作的「TOP女神台北感謝祭」日前確定舉辦第二屆，讓許多粉絲既驚喜又期待，這次也集結了13位日本當紅AV女優，其中最讓粉絲期待的，莫過於11月30日晚間舉辦的「TOP

adidas打造臺北馬拉松限定配色「金標烈焰」On首辦「夜跑嘉年華」

備受全台跑者矚目的「2025臺北馬拉松」今年將於12月21日開跑，adidas身為臺北馬拉松長期合作夥伴，同時也打造一系...

飲食生活作家葉怡蘭攜手台南林好商店 以茶與醬油演繹台灣日常新滋味

2025年秋天，台灣最具代表性的兩種日常滋味——茶與醬油，將以全新樣貌走進人們的生活。由台南林百貨團隊打造的「林好商店」...

不能LINE Pay！7-11刷卡系統大當機 業者緊急處理中、祭咖啡優惠

統一超商今天傳出系統大當機，有民眾在社群平台發文表示，無法使用LINE Pay或悠遊卡等支付。統一超商表示，部分門市因網...

vivo X300系列10/31登台！「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」搶先亮相並將納入預購優惠

vivo以卓越影像實力立足業界，持續將尖端科技與影像深度融合，日前於上海正式發表的全新vivo X300系列攜手蔡司挑戰...

PALLADIUM x 星宇航空首度跨界聯名 Victorinox快閃店獨享旅箱8折優惠

法國軍靴品牌PALLADIUM首度攜手STARLUX Airlines星宇航空推出跨界聯名系列，共推出旅行、露營7款聯名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。