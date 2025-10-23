聽新聞
vivo X300系列10/31登台！「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」搶先亮相並將納入預購優惠
vivo以卓越影像實力立足業界，持續將尖端科技與影像深度融合，日前於上海正式發表的全新vivo X300系列攜手蔡司挑戰影像極限，由雙方聯合研發的「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」與即將推出的「vivo PGYTECH專業影像手柄套裝」，不僅完美結合vivo X300系列的2億超清晰影像實力，更開啟手機創作的無限可能，進一步強化長焦、微距與高速動態拍攝表現，為創作者帶來更完整的行動影像解決方案，體現vivo從影像硬體到創作應用的全方位布局。
vivo X300系列即將上市消息甫出，全台vivo門市及社群湧現大量消費者、V粉紛紛敲碗詢問。vivo台灣宣布將於10月31日舉辦vivo X300系列新機發表會，屆時將公布售價與預購資訊，同時預告旗艦級行動影像裝備「vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」將於10月24日起在全台vivo官方體驗店搶先亮相，並同步納入預購優惠回饋中。
vivo台灣已推出vivo X300系列限量盲購活動，10月29日前至vivo商城帳號註冊完成下單登記，並於10月31日至11月9日期間於指定通路完成預購，即可獲得X300系列螢幕意外保固12個月乙次。
此外，OPPO台灣日前宣布將快速引進最新旗艦OPPO Find X9系列，將於10月30日在台灣舉辦發表會，並將限量推出OPPO哈蘇專業增距鏡套裝，vivo、OPPO兩大品牌挑戰手機影像拍攝王者的戰火一觸即發。
