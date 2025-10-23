PALLADIUM x 星宇航空首度跨界聯名 Victorinox快閃店獨享旅箱8折優惠

法國軍靴品牌PALLADIUM首度攜手STARLUX Airlines星宇航空推出跨界聯名系列，共推出旅行、露營7款聯名單品。另外，瑞士百年品牌Victorinox目前正在台北101 B1推出全台首間概念快閃店，這回聚焦旅行箱與商務通勤包，開幕限定優惠推出行李箱全面8折還有滿額現抵、滿額贈優惠。

PALLADIUM x STARLUX星宇航空聯名系列以黑色機能美學為核心並融入飛航與旅行意象，包括飛機圖示、航向指示器、刻度盤細節，同時印上雙品牌LOGO。全系列共推出側背小包、肩背手提托特包、後背包、行李箱、鋪棉露營椅、輕量摺疊收納桌與雙層真空不鏽鋼杯7款單品。露營單品則將航空金屬質感延伸至戶外領域，還有PALLADIUM赤標防水PALLARIDER潮鞋及城市機能服飾，滿足城市與旅行的風格切換。

PALLADIUM × STARLUX聯名系列10月30日起7-ELEVEN獨家快閃加購活動正式開跑，不限金額消費即可加購全系列聯名商品。

Victorinox快閃店帶來經典熱銷的Spectra 3.0 行李箱，以及首次在台亮相、專為高頻率商務差旅人士打造的Werks Traveler 7.0系列。除了旅行裝備系列，現場也提供瑞士刀殼刻字與ID TAG刻印體驗。Werks Traveler 7.0系列，以再生彈道聚酯纖維打造，具備優異的耐用與防潑水性能。內部結構全面升級，包含筆電與平板專屬隔層、防刮襯裡、可拆式洗衣袋、西裝收納袋，讓工作與生活必需品清楚分類，系列也延伸推出登機包、豪華背包、旅行袋、公事包，滿足差旅與日常多場景需求。

另一個Victorinox旅行裝備的經典代表作Spectra 3.0，以耐用和靈活容量的全面升級，收納容量可擴展40%，提供前開方式更便利。快閃店11月9日前享開幕限定優惠，行李箱全面8折、單筆消費滿12,000元現折1,000、滿18,000元加贈Victorinox限量個人化禮盒組。