萊爾富「巧級喜歡你」活動開跑！美祿聯名巧克力飲品「同品項買1送1」　逾百款巧克力口味商品優惠一次看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富「巧級喜歡你」活動10月29日至11月25日開跑，推出逾百款巧克力口味商品優惠。圖／萊爾富提供
時序入秋，微涼的天氣最適合送上一份巧克力的甜蜜心意，萊爾富自10月29日至11月25日推出「巧級喜歡你」巧克力主題活動，集結超過107款巧克力風味飲品、麵包甜點與零食，從熱飲到冰品一應俱全；萊爾富Hi Café與美祿聯名推出的巧克力飲品系列可享同品項買一送一優惠，讓巧克力迷能以最實惠的價格感受秋冬的濃情滋味。

萊爾富Hi Café攜手美祿聯名推出的「熱巧克力歐蕾」（大杯，售價65元），以苦甜平衡的可可風味搭配滑順牛奶，再加入美祿麥芽巧克力粉，風味香醇濃厚；咀嚼控的首選「熱巧克力珍珠歐蕾」（大杯，售價79元），以醇厚的可可風味融合Q彈珍珠。上述兩款活動期間享同品項買一送一。

除了飲品外，萊爾富也同步推出多款巧克力麵包新品，首先是延續爆餡甜品系列推出的「巧克力花生三明治」（售價49元），醇濃花生配上巧克力，雙濃郁口味讓甜食控大滿足；「可可水滴手撕包」（售價35元）以柔軟麵包體包覆細緻巧克力豆，層層撕開香氣四溢；「可可水滴菠蘿」（售價38元）結合菠蘿皮的香酥與香甜可可水滴，甜而不膩；「可可華爾滋」（售價42元）以可可麵包體調入可可醬交織出濃郁可可的視覺與味覺享受；「墨西哥巧克力」（售價35元）則在傳統墨西哥麵包上內裹巧克力醬，增添濃厚甜香。

「巧級喜歡你」活動更集結逾百款來自各國的巧克力零食，包括Godiva醇享系列巧克力、Milka OREO三明治餅乾巧克力、Millennium巧克力棒、明治Galbo可可球與香菇造型餅乾、金莎巧克力系列、77乳加巧克力系列等，活動期間購買任2件商品可享85折、3件享75折優惠。此外，冰品系列如杜老爺巧克力甜筒系列、阿奇儂鮮乳坊《生》巧戀乳雪糕系列、曠世奇派巧克力系列雪糕等冰品，也推出第2件6折優惠。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

萊爾富「巧級喜歡你」活動10月29日至11月25日開跑，萊爾富Hi Café×美祿聯名巧克力系列飲品同品項買一送一。圖／萊爾富提供
萊爾富自10月29日至11月25日推出「巧級喜歡你」巧克力主題活動，集結逾百款來自各國的巧克力零食，購買任2件商品即可享85折、3件享75折優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富麵包巧克力系列新品甜蜜登場。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi Café攜手美祿聯名推出的巧克力飲品「熱巧克力歐蕾」（大杯，售價65元）、「熱巧克力珍珠歐蕾」（大杯，售價79元），10月29日至11月25日推出同品項買一送一。圖／萊爾富提供
