聽新聞
0:00 / 0:00
韓女團BLACKPINK掀帶貨效應 手搖飲、鹹酥雞、白花油買氣旺
南韓天團BLACKPINK高雄演唱會已順利結束，但演唱會後續熱度未減，尤其是成員在台期間隨手互動的手搖飲、鹹酥雞及白花油等隨身小物，都引發粉絲搶購熱潮，更讓業者驚呼，「宣傳效果比投廣告還有效！」
有網友在Dcard社群平台發文稱，「女友是blink，這次參加blackpink高雄演唱會結束回家後，念念不忘一直說好想再看演唱會，blackpink相關更要照單全買！」文中提到自己已連續2天吃鹹酥雞、喝了好幾杯50嵐，甚至跑遍藥妝店尋找白花油，「偏偏凱蒂款很多家都沒有」，網友也感嘆，覺得女友真的很瘋，「有人女友這樣嗎？」認為這波韓星效應太驚人。
BLACKPINK成員來台期間的「隨手一拍」處處是焦點，從飲料店、鹹酥雞到在地品牌，都因韓星打卡、粉絲朝聖，成為社群上熱門話題，更有粉絲整理成「BLACKPINK套餐」，像是Rosé品嘗鳳梨酥及五十嵐飲料、Jennie愛用髮圈、Lisa品嘗鹹酥雞及Jisoo收藏百年品牌白花油等。
有市場觀察人士分析，韓星來台舉辦大型演唱會，不僅帶動觀光與消費，更是一場成功的「跨國行銷」，從手搖飲、夜市美食到百年藥油品牌等，因韓星自然互動而被國際看見，也象徵台灣在地傳統品牌的「台味」，將以新的方式被重新定義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言