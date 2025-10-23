韓女團BLACKPINK掀帶貨效應 手搖飲、鹹酥雞、白花油買氣旺

南韓天團BLACKPINK高雄演唱會已順利結束，但演唱會後續熱度未減，尤其是成員在台期間隨手互動的手搖飲、鹹酥雞及白花油等隨身小物，都引發粉絲搶購熱潮，更讓業者驚呼，「宣傳效果比投廣告還有效！」

有網友在Dcard社群平台發文稱，「女友是blink，這次參加blackpink高雄演唱會結束回家後，念念不忘一直說好想再看演唱會，blackpink相關更要照單全買！」文中提到自己已連續2天吃鹹酥雞、喝了好幾杯50嵐，甚至跑遍藥妝店尋找白花油，「偏偏凱蒂款很多家都沒有」，網友也感嘆，覺得女友真的很瘋，「有人女友這樣嗎？」認為這波韓星效應太驚人。

BLACKPINK成員來台期間的「隨手一拍」處處是焦點，從飲料店、鹹酥雞到在地品牌，都因韓星打卡、粉絲朝聖，成為社群上熱門話題，更有粉絲整理成「BLACKPINK套餐」，像是Rosé品嘗鳳梨酥及五十嵐飲料、Jennie愛用髮圈、Lisa品嘗鹹酥雞及Jisoo收藏百年品牌白花油等。