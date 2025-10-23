這次真的不會撞包了！Longchamp Le Pliage客製化服務官網正式上線

Longchamp Le Pliage包款客製化服務，過去多以快閃店或期間限定巡迴的方式提供，今年10月，Longchamp重新構想線上客製化服務，全新的My Pliage Signature訂製服務於官網正式上線。

這次推出的客製化選項涵蓋多種包型：包括旅行袋、肩背包、手拿包到筆電保護套等。顏色選擇豐富多樣，包含經典色調與當季流行色彩，還可加入條紋或愛心等元素，如同空白的畫布，讓選購者發揮想像力，創作出最契合自身風格與個性的包款。

客製化服務在於透過個性化選項，打造出個人的專屬標記。My Pliage Signature系列提供多種選項，從字體風格、皮革飾邊、金屬配件，皆可依個人喜好量身打造。包款翻蓋以內襯還能燙印上專屬字句，為包款成為你的獨一無二之作。

1993年由Philippe Cassegrain設計的Le Pliage誕生，是Longchamp經典的包款代表。其設計靈感源自日本摺紙藝術，這款可摺疊並具功能性的包款，以輕盈、實用、設計與時俱進，至今依舊是相當受喜愛的品牌代表包款