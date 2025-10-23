每支都難以取捨！戴資穎歷代戰拍迷你收藏組 2140組限量開賣

以靈巧身手、細膩控球與創造性打法席捲羽壇的「世界球后」戴資穎，締造了史上最長214週世界第一的傳奇紀錄，生涯累積32座世界巡迴賽冠軍，奠定她在羽壇無可撼動的地位。為致敬這位羽球傳奇，VICTOR特別推出「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」，以1:6比例精緻還原8款經典戰拍，限量2,140組全球同步開賣，象徵她長達214週的后座榮耀。

VICTOR陪伴戴資穎征戰10餘年，透過專業研發為小戴打造適合其球風的專屬戰拍，陪她從青澀新星一路走向世界巔峰。本次推出的「戴資穎歷代戰拍迷你收藏組」，集結她職業生涯中8支具代表性的球拍，從初期的硬派強攻拍款ART-Ti99 CLASSIC、中期為東京奧運打造的首支簽名拍TK-F C LTD，到近年融合頂尖科技的TK-TTY Ultima，每一支都蘊含不同階段的故事與記憶。收藏組不僅精準還原拍身設計，連戴資穎慣用的黃色握把布與獨特穿線法也忠實復刻，展現極致工藝。

「球拍就是我場上的最好夥伴，每一支都承載著我不同時期的故事，看著他們頓時也有很多回憶湧現。」戴資穎笑說。當她親自開箱這款收藏組時，8支熟悉的球拍整齊排列於典雅的黑金禮盒中，彷彿重現她的羽壇旅程。被問到最具情感的一支時，小戴陷入苦惱：「好難選喔！我覺得應該是東京奧運時推出有我簽名跟蛇的(刺青圖騰)。」

收藏組外盒採典雅黑金設計，內襯以金色植絨材質襯托尊榮質感，並附上限量「戴資穎典藏球員卡」乙張。外盒上刻有全球限量流水編號，其中更有50組戴資穎親筆簽名版隨機出貨，不只極具收藏價值，也充滿驚喜。