疑吃壽喜燒上吐下瀉就診　北市採樣蛋液慕斯送驗

中央社／ 台北23日電
圖為壽喜燒示意圖。圖/AI生成
圖為壽喜燒示意圖。圖/AI生成

媒體報導有民眾吃知名壽喜燒上吐下瀉送急診。台北市衛生局今天表示，22日前往稽查已抽樣作為沾醬使用的蛋液慕斯送驗，結果約1到2週出爐；冷藏食材未加蓋，已限期改善。

媒體報導有民眾在新光三越南西店「牛喜壽喜燒」用餐，出現腹瀉、發高燒、嘔吐等症狀緊急送急診。

台北市衛生局說明，22日前往稽查，現場稽查作為沾醬使用的「蛋液慕斯」製作流程，在生蛋打散後加入壽喜燒醬，過篩後冷藏保存，於1.5天內使用完畢，計有原味、松露2種口味，已採樣送檢驗，結果約1到2週出爐。

豊漁餐飲集團聲明在臉書（Facebook）聲明，民眾反映於「牛喜 壽喜燒水炊鍋 南西館」用餐後出現身體不適，接獲訊息後，已於第一時間主動配合衛生局展開全面查驗，內容包含食材來源、保存條件與現場作業流程，目前初步查驗結果顯示，相關食材（含蛋液）保存均符合食品安全規範。

豊漁餐飲集團表示，其中蛋品為合法登錄牧場直送，具完整檢驗證明文件，現場蛋液亦依規保存；衛生局已帶回樣品持續檢驗中，將持續追蹤並配合主管機關說明後續結果。

另外，衛生局說，現場也發現有冰箱食材例如肉品、蔬菜等，未加蓋保存的衛生缺失問題，已責令業者於27日前改善完成，期屆若未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條處新台幣6萬至2億元罰鍰。

