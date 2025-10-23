傳說對決、雄獅旅遊打造9周年巡夢列車 完成指定任務可獲虛寶、新造型

《Garena傳說對決》歡慶9周年，首度攜手雄獅旅遊，將遊戲元素融入「藍皮解憂號」觀光列車、南港禮賓室與屏東枋寮藍皮意象館，打造「遊戲 × 旅遊」跨界體驗。活動自即日起至11月30日展開，玩家可在遊戲內完成專屬任務獲得巡夢系列造型，購買藍皮解憂號車票即可獲得9周年限量虛寶卡，還可參與藍皮解憂號策展活動，讓慶典從線上延伸至現實旅程。

自2016年登台以來，《Garena傳說對決》以快節奏的對戰體驗與多樣英雄角色深受玩家喜愛，2020至2024年間更連續5年蟬聯台灣手遊月活用戶榜首。為慶祝9周年，官方以遊戲經典元素打造「巡夢列車9你上車」主題活動，特別推出限定「海風號」包列，邀請電競選手Hanzo、海牛、Kai與人氣Coser喵少、肉肉擔任列車長，與玩家於火車互動區展開闖關對戰與巡夢試煉，重溫傳說旅程的熱血時光。

Garena台灣總經理陳逸軒表示，《傳說對決》多年來深耕在地文化與跨界合作，不僅是年輕世代的共通語言，更承載許多玩家的青春記憶。本次與雄獅旅遊合作，希望藉由鐵道體驗將遊戲世界延伸至現實，創造嶄新的沉浸式互動。

除包列活動外，更於台鐵南港禮賓室同步推出9周年限定展區，並於屏東枋寮的藍皮解憂號及藍皮意象館舉辦「巡夢列車9周年特展」，以夢境為主題結合玩家真實故事與鐵道文化，呈現9年來的傳說回憶。活動期間，搭乘藍皮解憂號或於南港禮賓室消費並出示遊戲畫面，皆可獲得限量虛寶卡，現場更享有9折優惠。