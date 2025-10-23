快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

傳說對決、雄獅旅遊打造9周年巡夢列車 完成指定任務可獲虛寶、新造型

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「海風號」限定包列活動邀請人氣Coser喵少、肉肉，與玩家一同在火車上互動區進行闖關、對戰等等巡夢試煉。記者黃筱晴／攝影
「海風號」限定包列活動邀請人氣Coser喵少、肉肉，與玩家一同在火車上互動區進行闖關、對戰等等巡夢試煉。記者黃筱晴／攝影

《Garena傳說對決》歡慶9周年，首度攜手雄獅旅遊，將遊戲元素融入「藍皮解憂號觀光列車、南港禮賓室與屏東枋寮藍皮意象館，打造「遊戲 × 旅遊」跨界體驗。活動自即日起至11月30日展開，玩家可在遊戲內完成專屬任務獲得巡夢系列造型，購買藍皮解憂號車票即可獲得9周年限量虛寶卡，還可參與藍皮解憂號策展活動，讓慶典從線上延伸至現實旅程。

自2016年登台以來，《Garena傳說對決》以快節奏的對戰體驗與多樣英雄角色深受玩家喜愛，2020至2024年間更連續5年蟬聯台灣手遊月活用戶榜首。為慶祝9周年，官方以遊戲經典元素打造「巡夢列車9你上車」主題活動，特別推出限定「海風號」包列，邀請電競選手Hanzo、海牛、Kai與人氣Coser喵少、肉肉擔任列車長，與玩家於火車互動區展開闖關對戰與巡夢試煉，重溫傳說旅程的熱血時光。

Garena台灣總經理陳逸軒表示，《傳說對決》多年來深耕在地文化與跨界合作，不僅是年輕世代的共通語言，更承載許多玩家的青春記憶。本次與雄獅旅遊合作，希望藉由鐵道體驗將遊戲世界延伸至現實，創造嶄新的沉浸式互動。

除包列活動外，更於台鐵南港禮賓室同步推出9周年限定展區，並於屏東枋寮的藍皮解憂號及藍皮意象館舉辦「巡夢列車9周年特展」，以夢境為主題結合玩家真實故事與鐵道文化，呈現9年來的傳說回憶。活動期間，搭乘藍皮解憂號或於南港禮賓室消費並出示遊戲畫面，皆可獲得限量虛寶卡，現場更享有9折優惠。

遊戲內同樣推出多項慶祝內容，全新「巡夢系列造型」包括「蘭鐸 巡夢·雲海之主」、「愛麗絲 巡夢·銀鈴啟程」、「蘇 巡夢·浮生領航」、「史蘭茲 巡夢·星淵投影」與「葉娜 巡夢·心軌前行」。玩家於11月1日登入並完成任務，即可免費領取指定造型及抽獎券，同步開放「9周年回憶錄」、「巡夢彈珠台」等互動活動。新英雄「本源魔導 布萊恩」亦將於11月1日登場，作為首位擁有4技能、3型態切換的角色，為傳說戰場帶來全新氣象。

活動期間完成指定任務，即可獲得限量虛寶卡。記者黃筱晴／攝影
活動期間完成指定任務，即可獲得限量虛寶卡。記者黃筱晴／攝影
《Garena傳說對決》攜手雄獅旅遊，推出「海風號」限定包列活動。記者黃筱晴／攝影
《Garena傳說對決》攜手雄獅旅遊，推出「海風號」限定包列活動。記者黃筱晴／攝影
即日起至10月30日，於台鐵南港禮賓室推出9周年限定快閃展區，消費並出示遊戲畫面，可獲得限量虛寶卡，現場更享有9折優惠。記者黃筱晴／攝影
即日起至10月30日，於台鐵南港禮賓室推出9周年限定快閃展區，消費並出示遊戲畫面，可獲得限量虛寶卡，現場更享有9折優惠。記者黃筱晴／攝影
《Garena傳說對決》攜手雄獅旅遊，推出「海風號」限定包列活動。記者黃筱晴／攝影
《Garena傳說對決》攜手雄獅旅遊，推出「海風號」限定包列活動。記者黃筱晴／攝影
即日起至10月30日，於台鐵南港禮賓室推出9周年限定快閃展區，消費並出示遊戲畫面，可獲得限量虛寶卡，現場更享有9折優惠。記者黃筱晴／攝影
即日起至10月30日，於台鐵南港禮賓室推出9周年限定快閃展區，消費並出示遊戲畫面，可獲得限量虛寶卡，現場更享有9折優惠。記者黃筱晴／攝影
《Garena傳說對決》攜手雄獅旅遊，推出「海風號」限定包列活動。記者黃筱晴／攝影
《Garena傳說對決》攜手雄獅旅遊，推出「海風號」限定包列活動。記者黃筱晴／攝影

藍皮解憂號 觀光列車 屏東

延伸閱讀

媽媽不給玩傳說對決…台中少女逃家8天斷訊 警當網路戰友尋獲

北市8里土石流黃色警戒 南港舊莊里寶樹堂已撤離

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

相關新聞

疑吃壽喜燒上吐下瀉就診　北市採樣蛋液慕斯送驗

媒體報導有民眾吃知名壽喜燒上吐下瀉送急診。台北市衛生局今天表示，22日前往稽查已抽樣作為沾醬使用的蛋液慕斯送驗，結果約1...

傳說對決、雄獅旅遊打造9周年巡夢列車 完成指定任務可獲虛寶、新造型

《Garena傳說對決》歡慶9周年，首度攜手雄獅旅遊，將遊戲元素融入「藍皮解憂號」觀光列車、南港禮賓室與屏東枋寮藍皮意象...

小蜘蛛、女巫、珍珠蝙蝠變身童趣珠寶 MIKIMOTO迎萬聖節

延續去年推出大受歡迎的萬聖節系列珠寶，日本高級珠寶品牌MIKIMOTO，今年再度從萬聖節元素中汲取新靈感施展神秘魔法，除...

不是只有羅浮宮！凡爾賽宮一樣遍地寶藏 聯名萬寶龍全新鋼筆這邊賞

近日羅浮宮的重要珍寶遭盜，一度引發全世界的熱烈討論。然前往巴黎旅行，展現法示豪奢風格的凡爾賽宮同樣遍地是寶藏，萬寶龍（M...

上吉燒肉2號店「上吉弐」開幕！吃得到4種和牛品牌、北海道海陸套餐

台北人氣燒肉店「上吉燒肉」本季於台北東區商圈打造全新分店「上吉弐」，引進北海道白老牛、熊本黑樺牛等4種品牌和牛，設計多款...

2026的免費瑞士旅行？RADO創意大賽開跑 加碼高科技陶瓷與他們的產地

RADO瑞士雷達表去年首度舉辦了「Golden Ticket」競賽頗受好評，今年秋天再度登場了2025年版本的Golde...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。