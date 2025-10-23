小蜘蛛、女巫、珍珠蝙蝠變身童趣珠寶 MIKIMOTO迎萬聖節

延續去年推出大受歡迎的萬聖節系列珠寶，日本高級珠寶品牌MIKIMOTO，今年再度從萬聖節元素中汲取新靈感施展神秘魔法，除了既有的多款女巫和蝙蝠造型珠寶，迎來充滿俏皮魅力全新珠寶作品。系列以黑銠加工打造黝黑金屬質感，襯托珍珠的柔潤光澤，並結合多彩寶石與鑽石，打造出充滿童趣魅力的節慶氛圍作品，於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店及台灣線上官網獨家限定銷售。

全新設計包括一款以蜘蛛為主角的單邊耳環，MIKIMOTO將象徵迷幻與神秘的蜘蛛化為耳飾，鏈條設計可隨心調整，彷若蜘蛛織網般靈動滑行，隨著身體的移動，蜘蛛與珍珠在步伐間交錯搖曳。全新黑南洋珍珠蝙蝠單邊耳環以圓潤並散發低調光澤的黑南洋珍珠，結合細膩雕琢的蝙蝠翅膀造型，展現獨特的神秘氣息。亦可與既有的 Akoya 珍珠蝙蝠單邊耳環自由搭配，打造別具個性的「不對襯美學」。 MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠墜鍊，14萬1,000元。台北101旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO萬聖節系列珍珠胸針，21,000元。官網獨家銷售。圖／MIKIMOTO提供 新品MIKIMOTO萬聖節系列珍珠鑽石單耳針式耳環，55,000元。台北101旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO萬聖節系列鑽石墜鍊，11萬6,000元。台北101旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠胸針，33,000元。官網獨家銷售。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO萬聖節系列鑽石胸針，55,000元。台北101旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO萬聖節系列金南洋珍珠胸針，77,000元。台北101旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO萬聖節系列珍珠胸針，21,000元。官網獨家銷售。圖／MIKIMOTO提供 新品MIKIMOTO萬聖節系列黑南洋珍珠單耳針式耳環，52,000元。台北101旗艦店/線上官網限定銷售。圖／MIKIMOTO提供 （由上至下）MIKIMOTO萬聖節系列珍珠單耳針式耳環，21,000元；黑南洋珍珠胸針，33,000元；黑南洋珍珠單耳針式耳環，52,000元。圖／MIKIMOTO提供