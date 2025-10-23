不是只有羅浮宮！凡爾賽宮一樣遍地寶藏 聯名萬寶龍全新鋼筆這邊賞
近日羅浮宮的重要珍寶遭盜，一度引發全世界的熱烈討論。然前往巴黎旅行，展現法示豪奢風格的凡爾賽宮同樣遍地是寶藏，萬寶龍（MONTBLANC）近日便發表了高藝術性（High Artistry）系列「凡爾賽宮之旅」鋼筆，系列包含五款限量書寫工具，從凡爾賽宮的國王寢宮、橘園、鏡廳、極盡華麗的巴洛克裝飾風格得到靈感，其中「限量款3」甚至借助同集團珠寶品牌Van Cleef & Arpels的工匠巧手，進而頌揚法國王室的堂皇富麗。
「限量版479」從路易十四私人寓所的國王寢宮得到靈感， 寢宮內的白牆化為鋼筆的白色半透明亮漆，並搭配Au 750黃金與鍍鉑金細節，還原寢宮內的鎏金裝飾，同時479的數字亦來自太陽王所使用的Grand Chiffre和Petit Chiffre特殊加密系統，將479還原後即為「國王」（Le Roy）之意。
法王路易十四對秩序、美和橘花香氣的熱愛，不僅具現在凡爾賽宮的「橘園」（Orangeri），亦凝縮在「限量版195」中。柑橘果實的意象以一顆紅色蛋面切割石榴石重現，周圍並「環繞」以精巧的花卉鐫刻，尤其筆尾的圖案並描繪著花壇邊緣所擺放裝飾的柑橘樹經典花盆。
凡爾賽宮中的大理石桌不僅是法王路易十四的辦公場域，華麗大理石拼接而成的「限量版18」筆身也是當時法國富裕國力、珍藏石材的豪奢展現，同時純金筆尖並鐫刻了VV字母與皇冠圖案，此一傳統來自凡爾賽宮的家具皆帶有相同字母、以標示其來自凡爾賽宮、皇家專屬。
然前往凡爾賽宮參觀，怎能錯過巴洛克風格的極致：「鏡廳」（Galerie des Glaces）？「限量版3」是邀請萬寶龍同集團珠寶品牌Van Cleef & Arpels的的工匠大師以彩繪鑲飾為技法，加上細長的金色裝飾，宛如法式宮廷天花穹頂愛用的裝飾性壁畫、如夢似幻。純金筆尖並鑲有一顆明亮式切割鑽石，重現以「鏡廳」中華麗水晶吊燈的豪奢透亮；筆蓋頂端鑲嵌了一顆白色六芒星形狀的MONTBLANC鑽石，末端筆尾則呈印章狀，其特殊徽飾則由兩個L字母組成，可用於封存烙印私人信件，直立時更彷如一只宮廷的美學樑柱、威風凜凜，一筆支撐起法國百年王朝的華美壯麗，屹立不搖、續寫傳奇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言