北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

不是只有羅浮宮！凡爾賽宮一樣遍地寶藏 聯名萬寶龍全新鋼筆這邊賞

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版7」，將凡爾賽宮傳奇「鏡廳」的壯觀微縮重現。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版7」，將凡爾賽宮傳奇「鏡廳」的壯觀微縮重現。圖／萬寶龍提供

近日羅浮宮的重要珍寶遭盜，一度引發全世界的熱烈討論。然前往巴黎旅行，展現法示豪奢風格的凡爾賽宮同樣遍地是寶藏，萬寶龍（MONTBLANC）近日便發表了高藝術性（High Artistry）系列「凡爾賽宮之旅」鋼筆，系列包含五款限量書寫工具，從凡爾賽宮的國王寢宮、橘園、鏡廳、極盡華麗的巴洛克裝飾風格得到靈感，其中「限量款3」甚至借助同集團珠寶品牌Van Cleef & Arpels的工匠巧手，進而頌揚法國王室的堂皇富麗。

「限量版479」從路易十四私人寓所的國王寢宮得到靈感， 寢宮內的白牆化為鋼筆的白色半透明亮漆，並搭配Au 750黃金與鍍鉑金細節，還原寢宮內的鎏金裝飾，同時479的數字亦來自太陽王所使用的Grand Chiffre和Petit Chiffre特殊加密系統，將479還原後即為「國王」（Le Roy）之意。

法王路易十四對秩序、美和橘花香氣的熱愛，不僅具現在凡爾賽宮的「橘園」（Orangeri），亦凝縮在「限量版195」中。柑橘果實的意象以一顆紅色蛋面切割石榴石重現，周圍並「環繞」以精巧的花卉鐫刻，尤其筆尾的圖案並描繪著花壇邊緣所擺放裝飾的柑橘樹經典花盆。

凡爾賽宮中的大理石桌不僅是法王路易十四的辦公場域，華麗大理石拼接而成的「限量版18」筆身也是當時法國富裕國力、珍藏石材的豪奢展現，同時純金筆尖並鐫刻了VV字母與皇冠圖案，此一傳統來自凡爾賽宮的家具皆帶有相同字母、以標示其來自凡爾賽宮、皇家專屬。

然前往凡爾賽宮參觀，怎能錯過巴洛克風格的極致：「鏡廳」（Galerie des Glaces）？「限量版3」是邀請萬寶龍同集團珠寶品牌Van Cleef & Arpels的的工匠大師以彩繪鑲飾為技法，加上細長的金色裝飾，宛如法式宮廷天花穹頂愛用的裝飾性壁畫、如夢似幻。純金筆尖並鑲有一顆明亮式切割鑽石，重現以「鏡廳」中華麗水晶吊燈的豪奢透亮；筆蓋頂端鑲嵌了一顆白色六芒星形狀的MONTBLANC鑽石，末端筆尾則呈印章狀，其特殊徽飾則由兩個L字母組成，可用於封存烙印私人信件，直立時更彷如一只宮廷的美學樑柱、威風凜凜，一筆支撐起法國百年王朝的華美壯麗，屹立不搖、續寫傳奇。

MB132053 MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅限量版195_設計細節圖／萬寶龍提供
MB132053 MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅限量版195_設計細節圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版18」，筆身具有細緻的馬賽克拼接，致敬法王路易十四的珍奇石材辦公桌。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版18」，筆身具有細緻的馬賽克拼接，致敬法王路易十四的珍奇石材辦公桌。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版479」（MB132055 ），83萬9,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版479」（MB132055 ），83萬9,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版3」（MB135579），建議售價95萬歐元、折合台幣約3392萬元，並以最終匯率為主。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版3」（MB135579），建議售價95萬歐元、折合台幣約3392萬元，並以最終匯率為主。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版195」（MB132053 ）的筆蓋，在金綠之間還原法王對橘園、秩序、理性，以及柑橘香氣的追求。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC高藝術性系列凡爾賽宮之旅「限量版195」（MB132053 ）的筆蓋，在金綠之間還原法王對橘園、秩序、理性，以及柑橘香氣的追求。圖／萬寶龍提供

