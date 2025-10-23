不是只有羅浮宮！凡爾賽宮一樣遍地寶藏 聯名萬寶龍全新鋼筆這邊賞

近日羅浮宮的重要珍寶遭盜，一度引發全世界的熱烈討論。然前往巴黎旅行，展現法示豪奢風格的凡爾賽宮同樣遍地是寶藏，萬寶龍（MONTBLANC）近日便發表了高藝術性（High Artistry）系列「凡爾賽宮之旅」鋼筆，系列包含五款限量書寫工具，從凡爾賽宮的國王寢宮、橘園、鏡廳、極盡華麗的巴洛克裝飾風格得到靈感，其中「限量款3」甚至借助同集團珠寶品牌Van Cleef & Arpels的工匠巧手，進而頌揚法國王室的堂皇富麗。

「限量版479」從路易十四私人寓所的國王寢宮得到靈感， 寢宮內的白牆化為鋼筆的白色半透明亮漆，並搭配Au 750黃金與鍍鉑金細節，還原寢宮內的鎏金裝飾，同時479的數字亦來自太陽王所使用的Grand Chiffre和Petit Chiffre特殊加密系統，將479還原後即為「國王」（Le Roy）之意。

法王路易十四對秩序、美和橘花香氣的熱愛，不僅具現在凡爾賽宮的「橘園」（Orangeri），亦凝縮在「限量版195」中。柑橘果實的意象以一顆紅色蛋面切割石榴石重現，周圍並「環繞」以精巧的花卉鐫刻，尤其筆尾的圖案並描繪著花壇邊緣所擺放裝飾的柑橘樹經典花盆。

凡爾賽宮中的大理石桌不僅是法王路易十四的辦公場域，華麗大理石拼接而成的「限量版18」筆身也是當時法國富裕國力、珍藏石材的豪奢展現，同時純金筆尖並鐫刻了VV字母與皇冠圖案，此一傳統來自凡爾賽宮的家具皆帶有相同字母、以標示其來自凡爾賽宮、皇家專屬。