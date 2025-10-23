快訊

上吉燒肉2號店「上吉弐」開幕！吃得到4種和牛品牌、北海道海陸套餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
黑樺牛菲力，每份1,280元。記者陳睿中／攝影
台北人氣燒肉店「上吉燒肉」本季於台北東區商圈打造全新分店「上吉弐」，引進北海道白老牛、熊本黑樺牛等4種品牌和牛，設計多款單點部位，並且推出「北海道極選盛宴」，讓民眾一次可以享受北海道食材的海陸盛宴。針對VIP顧客，更有限定款「璀璨VIP饗宴」。

全新開幕的「上吉弐」距離上吉燒肉約500公尺，鄰近捷運國父紀念館站。相較於上級燒肉的熱鬧氣氛，上吉弐空間更為寬敞，整體以冷黑石搭配暖木紋為主軸的現代日式風格，呈現低調的用餐氛圍，全店並均採專人代烤服務。

上吉弐由來自北海道的料理長伊東涼研發新菜單，不僅提供多樣化的燒肉食材與和牛部位，並特別引進4種品牌牛款，包括有「熊本黑樺牛」、「北海道白老牛」、「鹿兒島高崎牛」等日本A5和牛，各有不同特色，針對追求肉感的民眾，還提供美國極黑牛可供選擇。

「北海道白老牛」飼養於北海道，採啤酒酵母飼料飼養，並由專人按摩，肉質油潤柔軟，過去曾用於北海道洞爺湖高峰會晚宴。以「白老牛肋眼」為例，民眾可以自行選擇厚切份量，經專人燒烤至外酥內嫩之後，享受肋眼軟嫩又富油脂的滋味。

此外，軟嫩富有肉香的「黑樺牛菲力」採厚片燒烤上桌，顧客可用筷子自行分成小塊、沾著鹽之花品嚐。具有彈性口感的「高崎牛板腱」以薄片型態燒烤，裹入白蔥絲並沾柚子檸檬醬品嚐，增添整體清爽感。至於風味濃郁、肉質紮實的「美國極黑牛沙朗」，則推薦搭配奶油、蒜片一同享用。4大品牌牛系列品項，不分部位與品牌，每份均為1,280元，肋眼部位則以1公克15元計價。

上吉弐並集結北海道代表性元素，打造「北海道極選盛宴」雙人套餐，內含有白老牛牛排、白老牛3種盛合、成吉思汗羊肩排、松阪豬、雞腿肉、海鮮綜合拼盤等海陸食材，帶來大大滿足，雙人價5,480元。

針對過去用餐已超過30次以上的VIP，上吉弐也規劃VIP限定的「璀璨VIP饗宴」菜單。菜單中的「米菓生牛肉」將和牛生牛肉與生食級北海道干貝結合，共同置於特製的蔥風味米餅上，堆砌出豐富的層次與口感，每份5入680元。另道「蟹香和牛」則是將和牛肉片搭配鱈場蟹肉、蝦夷蔥，並以蟹醋與薑末點綴風味，酸甜帶著明亮鮮度，每份2入580元。其他亦有橫膈膜Plus金平牛蒡、紅酒燉牛肉、牛舌壽司等VIP專屬菜色。

【上吉弐 Jokichi Ni】

地址：台北市大安區光復南路280巷50號1樓

電話：(02) 2711-9968

美國極黑牛沙朗，風味濃郁。記者陳睿中／攝影
「高崎牛板腱」可搭配白蔥絲、柚子檸檬醬品嚐。記者陳睿中／攝影
「北海道極選盛宴」雙人套餐中，吃得到成吉思汗羊肩排。記者陳睿中／攝影
北海道白老牛肋眼，每公克15元。記者陳睿中／攝影
VIP限定「蟹香和牛」。記者陳睿中／攝影
高崎牛板腱。記者陳睿中／攝影
上吉二店「上吉弐」主打現代日式風格。圖／上吉燒肉提供
黑樺牛菲力。記者陳睿中／攝影
白老牛肋眼，肉質軟嫩又富油脂甜香。記者陳睿中／攝影
VIP限定「米菓生牛肉」。記者陳睿中／攝影
「北海道極選盛宴」雙人套餐，每套5,480元。圖／上吉燒肉提供
