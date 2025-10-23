泰味火鍋是黑馬？2025十大泰式連鎖餐廳揭曉

2025泰式餐廳新霸主是誰？

近年來，酸、甜、辣、鹹、香兼具的泰國料理已成為台灣餐飲市場的主流趨勢之一，無論是家庭聚餐、情侶約會，還是朋友歡聚，泰式餐廳總在名單內。但究竟哪些連鎖品牌在2025年最受網友矚目呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了2025年1月1日至10月15日期間，各大泰式連鎖餐廳的網路討論度。

這份最新的2025十大泰式連鎖餐廳榜單可說競爭激烈，從連續獲獎的米其林必比登名店、專為女性設計的時尚網美餐廳，到主打南洋風味湯頭的泰式火鍋品牌，甚至還有因食安爭議而引爆社群話題的連鎖餐酒館。想知道你的愛店有沒有上榜？哪家餐廳靠著超狂優惠活動成功創造高聲量？馬上來揭曉2025年最熱門的十大泰式連鎖餐廳話題榜單吧！

No.10 NARA Thai Cuisine

NARA Thai Cuisine憑藉正宗道地的泰國菜色，連續三年榮獲米其林推薦肯定！其美味不僅深受泰國當地居民、外籍人士和亞洲旅客的喜愛，更是許多人前往泰國的必訪餐廳之一。2017年，NARA在台灣開設了第一家餐廳，透過空運來台的獨家香料、嚴選新鮮食材及優質的餐飲管理，為台灣饕客帶來嶄新卻又熟悉的經典泰式風味。

2025年，NARA的高聲量來自其推出的「蛇龍舞春」外帶年菜服務。這套年菜堅持當天現做，並且提供可微波的盛裝盤，讓消費者能在短短30分鐘內搞定「八菜一湯」，極大地省下了家庭備菜和復熱的時間，獲網友盛讚。這套美味又便利的年菜不僅引發社群熱議，NARA舉辦的餐券抽獎活動也吸引了超過800則留言響應，足見其品牌的強大號召力。

No.9 瓦城泰國料理

自1990年創立以來，瓦城泰國料理已成為全台最大的泰式連鎖餐飲第一品牌，以其道地美味、親切服務與溫馨環境，長年引領台灣泰式餐飲風潮。必點料理包括濃郁下飯的綠咖哩椰汁雞、香氣逼人的冬粉鮮蝦煲，以及酥脆鮮美的月亮蝦餅等，皆深受饕客喜愛，「瓦城就是很標準台式泰菜，大人小孩都喜歡」、「瓦城泰國料理真的算是CP值很高的餐廳」、「口味適中，不會過酸過辣」。

近年來，瓦城更推出辣炒豬肉、酸辣蝦湯、椰汁炒牛肉和綠咖哩椰汁雞等招牌料理的調理包，讓泰式美味也能輕鬆走入家庭。其高人氣反映在社群聲量上，某購物中心在臉書舉辦抽獎活動，僅6張500元的瓦城餐券就獲得了超過6,000則留言響應，足見其市場的廣泛認可度。

No.8 非常泰 Very Thai

非常泰 Very Thai定位為時尚泰式餐酒館的指標，以辛辣的泰式美食結合聲光音樂享受，開創了泰國料理的現代新風貌。然而，這家新潮的餐廳在今年卻因食安議題創下了數次聲量高點。早在四月下旬，就有網友在臉書社團發文投訴，曾在其天母店看見兩隻大老鼠在桌子下穿梭。隨後在四月底，又有消費者在白飯中發現了疑似老鼠屎的異物，且業者事發一週後都沒有主動致電說明，引發消費者公憤，「這樣子誰還敢去啦」、「怎麼會有這樣的店家，誇張」、「真的好扯」。隨後新北市衛生局上門稽查，雖然未見鼠蹤，但發現環境衛生不佳，要求限期改善。更雪上加霜的是，六月時台北市衛生局公布其九層塔及青蔥被驗出農藥殘留不合格，讓這家泰式餐廳的食安問題再次成為關注焦點。

No.7 Lady Nara

被譽為「曼谷最強網美餐廳」的Lady Nara，是米其林推薦品牌NARA Thai Cuisine的姐妹店。Lady Nara的命名與風格皆意指「女人」，其海外首店於2019年在台灣登場，以其專為女性設計的花園般舒適環境、精巧的米白粉色調，以及泰國海運來台的手工藤編孔雀椅，打造出時尚優雅的客席氛圍。餐點方面，Lady Nara巧妙地將傳統泰國料理手法與全球特色料理精采融合，打破舊有泰食文化，完美呈現輕食、鹹食與特色飲品，掀起一股新泰食風潮。

這股輕盈的風格也受到不少部落客讚賞，認為其料理「相對比較輕盈一點，有好幾道都口味清爽、熱量比較沒那麽高」，非常適合注重健康的客群，貼文收穫不少討論聲量。網友也分享用餐經驗，「我在泰國跟台灣都吃過，覺得挺不錯」、「黃咖哩軟殼蟹飯、鹹蛋黃炸雞翅都非常驚艷」、「松露酥炸雞翅感覺有厲害」、「這間裝潢超美，超適合拍照的」，足見其高人氣。

No.6 泰滾泰式火鍋 Rolling Thai

泰滾泰式火鍋是一家純泰式火鍋專賣店，主打嚴格遵循泰國食譜，料理出最道地的泰式美味。其湯頭深受饕客喜愛，可選擇招牌冬蔭功或椰奶雞湯等單鍋，或搭配綠咖哩、檸檬香茅等風味的鴛鴦鍋組合。除了美味，泰滾的南洋風格裝潢也讓人彷彿置身泰國海岸邊的夜吧，加上營業至凌晨一點的優勢，成為不少夜貓子的好去處。網友盛讚「湯頭濃郁鮮美，食材新鮮」、「環境有南洋風味」、「不管牛肉還是豬肉都超讚，食材新鮮豐盛」，更力推可以無限續、吃飽還能打包帶走的蝦片。

而泰滾長期推出的豪邁優惠活動更是其聲量成長的關鍵，其中最受矚目的，便是當月壽星本人消費金額達標即可享「幾歲就送幾隻蝦」的超狂優惠，以及晚上10點後訂位內用就送2公升泰奶塔的夜間好康，加上許多網友積極在社群分享用餐經驗，讓泰滾的話題熱度持續穩定成長。

No.5 饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳

作為饗賓餐旅集團旗下的泰式風格餐廳，饗泰多 Siam More主打潮流泰國菜，透過多元的烹調手法，巧妙地將泰國各區的經典風味融入創新元素，致力於提供顧客豐富味蕾體驗。饗泰多自2013年在台北創立首店後，迅速在全台各地開設超過15家分店。菜單選擇相當豐富，厚切2cm月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹及海鮮烘蛋等都是招牌菜，也呼應了「來到饗泰多，不用想太多」的口號。

以「真冰涼」、「熱甲扣八」等金句紅遍全網的「張譯EddyChang」（嘴哥）今年2月在社群分享了自己在店內用餐的影片，一如既往幽默的風格引起了迴響，影片收穫超過2萬次點讚、116則留言。網友留言表示「牛肉看起來很好吃也」、「白色飯粒我笑出來」、「ㄏㄟˊ餅好ㄙㄨㄢ喔」、「果然還是有好市多胡椒鹽」，帶動饗泰多的話題度大幅爬升。

No.4 初泰 Pikul

初泰 Pikul是台灣咖啡連鎖龍頭路易莎咖啡旗下的泰式料理品牌，它透過與泰國前總理差猜‧春哈旺家族集團合作，將正宗泰國風味引進台灣。初泰的菜單規劃極具特色，涵蓋了泰國皇室御廚料理、經典菜餚以及街頭小吃，成功重現道地且多樣化的泰國飲食文化。

2025年，板橋新光傑仕堡分店轉型為「吃到飽」模式，以「初泰PIKUL泰無限」之名迅速累積網路聲量。吃到飽模式讓消費者能以划算的價格（午晚餐約NT$759＋10％）享用多樣化的泰式船麵、火山排骨、咖哩螃蟹，甚至少見的泰式手工斑斕冰淇淋。網友盛讚其「以這價位來說算是物超所值」，且用餐環境舒適；整體口味雖有所調和，但依然有泰式風味，成功地在高競爭的吃到飽市場中嶄露頭角。

No.3 鍋泰暖泰式南洋鍋物

鍋泰暖泰式南洋鍋物是知名品牌「鍋泰山火鍋」的升級力作，從彰化員林起家，目前在全台有 5 家分店，主要集中在台中、彰化和桃園，雙北地區則尚未設點。鍋泰暖以多種獨特的南洋風味湯頭為特色，迅速在競爭激烈的火鍋界脫穎而出。店內提供經典的泰式冬蔭功、南洋叻沙、香濃椰奶湯以及肉骨茶等特色湯底，還有獨家特製的泰式酸辣醬更是備受饕客青睞，一致給予好評：「最愛南洋椰奶湯底跟泰式酸辣醬」、「泰式酸辣醬非常解膩」、「獨家泰式酸辣醬料，自助區食材也蠻新鮮，湯底多樣豐富」。

品牌也善於利用節慶推出優惠活動創造話題，例如今年端午節舉辦的「鍋泰暖蝦蝦自由雙人套餐」抽獎活動，祭出白蝦吃到飽的豪邁優惠，吸引大量網友熱烈響應，成功拉升了品牌在網路上的討論聲量。

No.2 藍象廷 LAN XIAN TING 泰式火鍋

藍象廷泰式火鍋以「歡樂、幸福與尊貴」為品牌核心，是台灣少數經由泰國皇室官方單位認證為「全球泰精選餐廳」之一的連鎖火鍋品牌。藍象廷以香茅、南薑、檸檬葉等獨特泰國香料，熬煮出青咖哩鍋、泰式酸辣鍋等四種特色湯底，搭配吃到飽的泰式香米飯以及特製的羅望子醬、水果辣醬、檸檬青醬以及泰北辣醬，讓食客們彷彿置身熱情的泰國。

除了火鍋，顧客也能加點泰式功夫料理，一併品嘗到月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、椒麻雞等經典菜色。網友高度讚賞其餐點美味，「每個人可以選擇兩種湯頭，一次體驗不同的調味」、「蔬菜給得很大方，選擇很多」、「超級推薦他的沾醬」、「米飯還是泰國米，真的太酷了」、「青咖哩和香茅湯底很不錯」。此外，藍象廷在潑水節、母親節、謝師宴等節日都舉辦免費招待「海陸套餐吃到飽」的抽獎活動，每次都能吸引超過1,000則留言熱烈參與，成功地將節慶話題轉換為網路討論聲量。

No.1 帕泰家 Baan Phadthai

榮登本次榜單冠軍的，是來自泰國曼谷、且連續六年榮獲米其林必比登推薦的泰式料理餐廳「帕泰家 Baan Phadthai」。「Baan Phadthai」意指「河粉的家」，品牌承襲了傳統料理的精髓和堅持，強調使用優質食材和純熟烹調技藝，特別是其招牌「泰式炒河粉」，使用18種辛香料製成的秘製醬汁，搭配Q彈河粉，創造出風味立體且層次豐富的經典美味，讓網友大讚「不愧是泰式炒河粉專賣店」、「烤雞腿河粉醬汁濃郁，入味Q彈，檸檬清爽」、「醬燒雞肉炒河粉嚐一口後就停不下來」。

帕泰家的高聲量來自其極具吸引力的行銷活動；在今年四月的潑水節，品牌祭出超級豪華的優惠，只要消費滿額並使用APP結帳，就有機會抽到雙人四天三夜的泰國曼谷米其林之旅。獎品不僅包含機票、酒店住宿，更涵蓋了米其林推薦餐廳的晚餐和帕泰家旗艦店的炒河粉烹飪課。這波超級誇張的優惠活動迅速吸引了網友們的高度關注，該貼文成功收穫超過1,600則留言，再次鞏固了帕泰家作為東南亞最受矚目連鎖餐廳的榜首地位。

除了本次榜單聚焦的泰式料理，近年來如星馬料理、越南料理和印尼料理等東南亞特色菜系，在台灣的受眾也越來越廣泛。如果你偶爾想換個口味，來些酸辣濃郁的南洋風情，卻不知道該如何選擇，那歡迎持續關注《網路溫度計DailyView》的「東南亞連鎖」口碑聲量排行榜，我們將為您帶來最新的餐廳排名與話題分析。

東南亞連鎖口碑聲量排行榜：https://dailyview.tw/top100/topic/167

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年10月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

