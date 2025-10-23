2026的免費瑞士旅行？RADO創意大賽開跑 加碼高科技陶瓷與他們的產地

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
代言人的池昌旭，也曾前往RADO瑞士總部，感受高科技陶瓷表款的研發與製造、一探幕後過程。圖／RADO提供
代言人的池昌旭，也曾前往RADO瑞士總部，感受高科技陶瓷表款的研發與製造、一探幕後過程。圖／RADO提供

RADO瑞士雷達表去年首度舉辦了「Golden Ticket」競賽頗受好評，今年秋天再度登場了2025年版本的Golden Ticket競賽，邀請全球手表愛好者與藏家，踏上一段直擊瑞士總部的創意奇幻旅程。

RADO早從1980年代便是陶瓷材質的創意先行者，並陸續研發過無數陶瓷成色，甚至近代再發展出高科技電漿陶瓷，讓陶瓷擁有如金屬般的耀眼光澤，並兼具陶瓷的優越物理性。

這場「Golden Ticket」競賽則將邀請舉凡擁有或購買RADO表款之消費者，可掃描Golden Ticket相關QR Code參加活動，需登錄表款資訊，同時上傳一張創意照片即可加入這場金色探險。RADO瑞士雷達表總部將從全球投稿中精選出四位最具原創精神之參與者，可獲邀攜伴展開一趟瑞士的三日限定夢幻旅程，盡情感受也呼應RADO近年倡議的「Feel It！」風格口號。四位幸運兒將可參觀RADO瑞士總部、一探Comadur高科技陶瓷研發製造中心與品牌精品店，同時完整見證一只高科技陶瓷的產地與其「誕生」過程。活動投稿已從即日起開始、直至2026年1月20日為止。

值得一提的是：RADO並自2023年11月開始（並追溯至同年5月1日起所購買之RADO表款），每只表款保固期限皆延長為五年、並加碼線上保固制度，只要在購買表款掃描登錄即可啟用五年保固；更多詳情，亦可電洽RADO服務專線：02-2652-3669。

RADO品牌代言人、南韓明星池昌旭。圖／RADO提供
RADO品牌代言人、南韓明星池昌旭。圖／RADO提供
RADO瑞士雷達表Golden Ticke將參觀品牌的Comadur研發製造中心。圖／RADO提供
RADO瑞士雷達表Golden Ticke將參觀品牌的Comadur研發製造中心。圖／RADO提供
簡約、當代、俐落，正是RADO瑞士雷達表的品牌精神與設計風格。圖／RADO提供
簡約、當代、俐落，正是RADO瑞士雷達表的品牌精神與設計風格。圖／RADO提供
贏得2025年RADO「Golden Ticket」的競賽者，將可獲邀前往RADO總部、展開一趟難忘的時光旅程。圖／RADO提供
贏得2025年RADO「Golden Ticket」的競賽者，將可獲邀前往RADO總部、展開一趟難忘的時光旅程。圖／RADO提供

瑞士 上傳

