iPhone Air使用心得老實說！「這族群」的命定手機就是它

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone Air最吸引人的地方，毫無疑問是那一上手就驚豔的輕薄手感。記者黃筱晴／攝影
iPhone Air最吸引人的地方，毫無疑問是那一上手就驚豔的輕薄手感。記者黃筱晴／攝影

在秋季發表會看到iPhone Air登場時，心情其實既期待又怕受傷害，被輕薄漂亮的外型迷惑，又擔心會犧牲拍照與效能。實際試用1個月，並觀察身邊實際入手的使用者族群後，大概可以理解Apple這次的設計取向，iPhone Air的出現並非為了取代哪款機型，而是重新定義「輕薄旗艦」的價值。

iPhone Air最吸引人的地方，毫無疑問是那一上手就驚豔的輕薄手感。厚度僅5.6公釐，是歷來最薄的iPhone，採用5級鈦金屬邊框與霧面玻璃機背，兼具堅固與質感。搭配同色系金屬中框，無論裸機或裝上新款邊框殼，都維持令人驚艷的輕盈感與絕佳握持舒適度。這次Apple首度在背面加入超瓷晶盾，整體抗刮與耐摔能力比以往更強，可說是讓人「最想裸機使用」的一款iPhone。

螢幕部分同樣令人滿意，6.5吋超Retina XDR顯示器支援最高120Hz ProMotion更新率與「永遠顯示」功能，戶外峰值亮度可達3,000尼特，與Pro系列相同規格。即使在大太陽下看螢幕依舊清晰，整體顯示細膩又流暢，對於常看文件或追劇的使用者來說體驗相當出色。

不過，這款手機並非毫無妥協，首先是單揚聲器設計，直接播放音樂或影片時會少了點立體聲的臨場感，但若你像我一樣平時都習慣戴著AirPods使用，實際影響並不大。

而拍照體驗則是差異最明顯的部分，iPhone Air僅配備單鏡頭4800萬像素融合主相機，少了超廣角與長焦鏡頭，對喜歡拍風景或Vlog的使用者來說，取景彈性肯定有所受限。

幸好，前置相機跟Pro系列一樣升級全新1,800萬像素Center Stage鏡頭，支援人物居中功能；採用正方形感光元件，能快速直橫切換調整構圖，並支援4K HDR錄影與雙向同拍，對於喜愛自拍或經常視訊會議使用者來說，實用度升級有感。影片拍攝部分亦支援4K 60fps杜比視界與空間音訊，並具備混音與降噪功能，可滿足日常拍攝基本需求。

性能部分，iPhone Air搭載A19 Pro晶片，雖然比Pro系列少了1顆GPU核心，但日常操作與影像處理依然相當流暢。得益於重新設計的內部架構與更大的電池空間，加上更節能的A19 Pro晶片與iOS 26的適應性電量模式，實際續航力表現超乎預期，一般日常使用整天回到家仍有餘電，對超薄手機來說格外令人驚喜。

最後得考量的是僅支援eSIM的設計，在電信商申辦與轉移流程仍不夠便利的情況下，對部分用戶來說仍是入手前的顧慮。

如果你已經決定要入手，配件部分雖然許多人都推薦選擇透明MagSafe保護殼，但我更推薦這次首度推出的輕巧防護邊框，既能保留手感又兼顧保護性。至於全新超薄MagSafe電池，則是適合口袋夠深又對整體一致性有執念的人入手，續航最長可延長至40小時影片播放。

綜合來看，iPhone Air最適合超級重視手感與外觀質感，對拍照錄影需求不高，也很少玩手遊、沒有電力焦慮，或是經常待在辦公室或車上能隨時充電的使用者。實際觀察身邊最常見的購買族群，正是需要輕便商務機的企業主管與老闆級用戶；另外也有部分是已擁有Pro系列，將iPhone Air作為行動辦公或第2支手機使用。

希望手機既輕薄又有旗艦級質感，不追求極致相機與遊戲效能，iPhone Air會是一款令人滿意的「命定手機」。它代表著Apple對行動裝置設計的另一種思考，正如Apple全球iPhone產品行銷副總裁Kaiann Drance受訪時所說，「這是一款『自成一格』的產品。」

iPhone Air與iPhone 17 Pro系列的機身邊緣曲線手感絕佳。與記者黃筱晴／攝影
iPhone Air與iPhone 17 Pro系列的機身邊緣曲線手感絕佳。與記者黃筱晴／攝影
超薄MagSafe電池與透明MagSafe保護殼都與iPhone Air完美搭配。記者黃筱晴／攝影
超薄MagSafe電池與透明MagSafe保護殼都與iPhone Air完美搭配。記者黃筱晴／攝影
iPhone Air厚度僅5.6公釐，鈦金屬邊框材質超級美。記者黃筱晴／攝影
iPhone Air厚度僅5.6公釐，鈦金屬邊框材質超級美。記者黃筱晴／攝影
6.5吋的iPhone Air，兼顧大螢幕舒適度與纖薄手感。記者黃筱晴／攝影
6.5吋的iPhone Air，兼顧大螢幕舒適度與纖薄手感。記者黃筱晴／攝影
iPhone Air僅配備單鏡頭4800萬像素融合主相機。記者黃筱晴／攝影
iPhone Air僅配備單鏡頭4800萬像素融合主相機。記者黃筱晴／攝影

iPhone Air 使用者

延伸閱讀

iPhone新機買氣兩樣情 Air低迷到快停產…其他17系列卻狂賣要增產

iPhone Air登陸大陸首日銷售反應平平 輕薄設計吸睛卻難帶動買氣

iPhone 17系列新機熱銷效應 蘋果股價創高 激勵創意、臻鼎等漲停

全民權證／華通 二檔活力旺

相關新聞

iPhone Air使用心得老實說！「這族群」的命定手機就是它

在秋季發表會看到iPhone Air登場時，心情其實既期待又怕受傷害，被輕薄漂亮的外型迷惑，又擔心會犧牲拍照與效能。實際...

UG連開兩新店「連3天買1送1」！五桐號×Care Bears　打造6款超萌週邊

連鎖手搖飲品牌「UG樂己」 彰化首間門市「彰化彰基門市」將於 10月23日盛大開幕，另外新北的「永和永安市場門市」也將於...

把八公尺巨型章魚搬進巴黎大皇宮！村上隆再度攜手LV推出超狂藝術包

巴黎巴塞爾藝術展（Art Basel Paris）將自10月24日起至26日向公眾開放，身為展方連續第三年的合作夥伴，精...

Pierpaolo Piccioli首只Balenciaga形象廣告公開！一秀法式隨興不羈

Balenciaga在日前結束口碑回響熱烈的創意總監Pierpaolo Piccioli服裝首秀後，品牌近日再度發表由P...

台灣LINE Premium會員計畫明年上半年上線 每月訂閱費用165元

LINE於今（22）日正式宣布，將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，每月訂閱費用165元，預計2026...

慢遊越南會安 從懷舊水燈到星級奢旅

越南中部的會安，通常與峴港併入遊程。此地，除了古城慢步，也有許多創新體驗與玩法，讓重遊客得以更深度探索此間的鄉居生活、藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。