UG連開兩新店「連3天買1送1」！五桐號×Care Bears 打造6款超萌週邊
連鎖手搖飲品牌「UG樂己」 彰化首間門市「彰化彰基門市」將於 10月23日盛大開幕，另外新北的「永和永安市場門市」也將於10月27日登場，為不同地區的粉絲提供新的選擇。為慶祝新店開幕，彰化彰基門市自10月23日至10月25日，限時推出「三窨十五茉(L)」買1送1；永和永安市場門市則於10月27日至10月29日，推出「茶花紅烏龍純茶(L)」買1送1。兩款飲品均為45元，每人含優惠限購20杯。
除此之外，隨著萬聖節即將到來，UG推出期間限定組「U茉降靈」，內含「招牌315」（三窨十五茉純茶(L)＋低卡烏龍茶凍）和「三窨十五茉UG奶茶」，以及品牌雙杯保冷袋，原價142元，優惠價125元。10月31日前會員再加碼，不定時發放官方LINE萬聖專屬搗蛋券，憑券可享折扣優惠。
「五桐號」自即日起攜手風靡全球的經典角色「Care Bears」打造全新企劃「Warmth of Care Bears」，以日本鹿兒島焙茶為基底，推出「鐵觀音焙奶茶」、「焙茶珍珠可可」、「杏仁凍焙茶冰沙」等3款聯名新品，藉此呼應Care Bears 的療癒氛圍，每杯65～89元。活動期間還有可愛的聯名杯身同步登場。
同時五桐號也與Care Bears聯名推出6款限量周邊，兼具可愛與實用性。「Care Bears不鏽鋼吸管杯」內外層使用304不鏽鋼，能長效保溫保冷，加購價599元；還有「Care Bears絨毛髮帶」與「Care Bears造型抱枕」，均以柔軟材質打造，加購價各為199、499元。「Care Bears飲料提袋盲盒」則增添開箱驚喜感，共有3種款式，加購價299元；「Care Bears保冷二杯袋」兼具環保與便利，加購價19元，另外還有限定滿額贈「Care Bears 造型貼紙」。即日起至11月5日，消費滿150元即可獲得限量貼紙包。10月29日前購買任2杯聯名新品，還能免費獲得「保冷二杯袋」。
