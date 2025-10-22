UG連開兩新店「連3天買1送1」！五桐號×Care Bears　打造6款超萌週邊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
五桐號與Care Bears聯名推出6款限量周邊。圖／五桐號提供
五桐號與Care Bears聯名推出6款限量周邊。圖／五桐號提供

連鎖手搖飲品牌「UG樂己」 彰化首間門市「彰化彰基門市」將於 10月23日盛大開幕，另外新北的「永和永安市場門市」也將於10月27日登場，為不同地區的粉絲提供新的選擇。為慶祝新店開幕，彰化彰基門市自10月23日至10月25日，限時推出「三窨十五茉(L)」買1送1；永和永安市場門市則於10月27日至10月29日，推出「茶花紅烏龍純茶(L)」買1送1。兩款飲品均為45元，每人含優惠限購20杯。

除此之外，隨著萬聖節即將到來，UG推出期間限定組「U茉降靈」，內含「招牌315」（三窨十五茉純茶(L)＋低卡烏龍茶凍）和「三窨十五茉UG奶茶」，以及品牌雙杯保冷袋，原價142元，優惠價125元。10月31日前會員再加碼，不定時發放官方LINE萬聖專屬搗蛋券，憑券可享折扣優惠。

五桐號」自即日起攜手風靡全球的經典角色「Care Bears」打造全新企劃「Warmth of Care Bears」，以日本鹿兒島焙茶為基底，推出「鐵觀音焙奶茶」、「焙茶珍珠可可」、「杏仁凍焙茶冰沙」等3款聯名新品，藉此呼應Care Bears 的療癒氛圍，每杯65～89元。活動期間還有可愛的聯名杯身同步登場。

同時五桐號也與Care Bears聯名推出6款限量周邊，兼具可愛與實用性。「Care Bears不鏽鋼吸管杯」內外層使用304不鏽鋼，能長效保溫保冷，加購價599元；還有「Care Bears絨毛髮帶」與「Care Bears造型抱枕」，均以柔軟材質打造，加購價各為199、499元。「Care Bears飲料提袋盲盒」則增添開箱驚喜感，共有3種款式，加購價299元；「Care Bears保冷二杯袋」兼具環保與便利，加購價19元，另外還有限定滿額贈「Care Bears 造型貼紙」。即日起至11月5日，消費滿150元即可獲得限量貼紙包。10月29日前購買任2杯聯名新品，還能免費獲得「保冷二杯袋」。

為慶祝新店開幕，彰化彰基門市、永和永安市場門市限時推出買1送1優惠。圖／UG樂己提供
為慶祝新店開幕，彰化彰基門市、永和永安市場門市限時推出買1送1優惠。圖／UG樂己提供
UG樂己接連開設彰化首間彰基門市，還有新北永和永安市場門市。圖／UG樂己提供
UG樂己接連開設彰化首間彰基門市，還有新北永和永安市場門市。圖／UG樂己提供
五桐號聯名Care Bears，打造可愛又療癒的特色杯身。圖／五桐號提供
五桐號聯名Care Bears，打造可愛又療癒的特色杯身。圖／五桐號提供
「五桐號」攜手「Care Bears」，推出一系列週邊商品。圖／五桐號提供
「五桐號」攜手「Care Bears」，推出一系列週邊商品。圖／五桐號提供

彰化 五桐號

延伸閱讀

業者曝「沒有一天賺錢」！9028客運年底將停駛 新北提2替代路線

新店第二運動中心選址確定 議員促發展地方特色運動

大雨襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來全區中小學及幼兒園停班課

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

相關新聞

iPhone Air使用心得老實說！「這族群」的命定手機就是它

在秋季發表會看到iPhone Air登場時，心情其實既期待又怕受傷害，被輕薄漂亮的外型迷惑，又擔心會犧牲拍照與效能。實際...

UG連開兩新店「連3天買1送1」！五桐號×Care Bears　打造6款超萌週邊

連鎖手搖飲品牌「UG樂己」 彰化首間門市「彰化彰基門市」將於 10月23日盛大開幕，另外新北的「永和永安市場門市」也將於...

把八公尺巨型章魚搬進巴黎大皇宮！村上隆再度攜手LV推出超狂藝術包

巴黎巴塞爾藝術展（Art Basel Paris）將自10月24日起至26日向公眾開放，身為展方連續第三年的合作夥伴，精...

Pierpaolo Piccioli首只Balenciaga形象廣告公開！一秀法式隨興不羈

Balenciaga在日前結束口碑回響熱烈的創意總監Pierpaolo Piccioli服裝首秀後，品牌近日再度發表由P...

台灣LINE Premium會員計畫明年上半年上線 每月訂閱費用165元

LINE於今（22）日正式宣布，將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，每月訂閱費用165元，預計2026...

慢遊越南會安 從懷舊水燈到星級奢旅

越南中部的會安，通常與峴港併入遊程。此地，除了古城慢步，也有許多創新體驗與玩法，讓重遊客得以更深度探索此間的鄉居生活、藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。