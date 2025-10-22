UG連開兩新店「連3天買1送1」！五桐號×Care Bears　打造6款超萌週邊

連鎖手搖飲品牌「UG樂己」 彰化首間門市「彰化彰基門市」將於 10月23日盛大開幕，另外新北的「永和永安市場門市」也將於10月27日登場，為不同地區的粉絲提供新的選擇。為慶祝新店開幕，彰化彰基門市自10月23日至10月25日，限時推出「三窨十五茉(L)」買1送1；永和永安市場門市則於10月27日至10月29日，推出「茶花紅烏龍純茶(L)」買1送1。兩款飲品均為45元，每人含優惠限購20杯。

除此之外，隨著萬聖節即將到來，UG推出期間限定組「U茉降靈」，內含「招牌315」（三窨十五茉純茶(L)＋低卡烏龍茶凍）和「三窨十五茉UG奶茶」，以及品牌雙杯保冷袋，原價142元，優惠價125元。10月31日前會員再加碼，不定時發放官方LINE萬聖專屬搗蛋券，憑券可享折扣優惠。

「五桐號」自即日起攜手風靡全球的經典角色「Care Bears」打造全新企劃「Warmth of Care Bears」，以日本鹿兒島焙茶為基底，推出「鐵觀音焙奶茶」、「焙茶珍珠可可」、「杏仁凍焙茶冰沙」等3款聯名新品，藉此呼應Care Bears 的療癒氛圍，每杯65～89元。活動期間還有可愛的聯名杯身同步登場。