把八公尺巨型章魚搬進巴黎大皇宮！村上隆再度攜手LV推出超狂藝術包

巴黎巴塞爾藝術展（Art Basel Paris）將自10月24日起至26日向公眾開放，身為展方連續第三年的合作夥伴，精品龍頭品牌路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）於展會期間發表品牌與日本藝術家村上隆合作的Artycapucines VII – Louis Vuitton × Takashi Murakami系列。

這是雙方2003 年首次合作後再度攜手。村上隆為此特別策劃了一件專屬裝置藝術作品：一座高達八公尺的巨型章魚雕塑，感源自中國燈籠，蜿蜒的觸角將延伸覆蓋整個展覽空間，包括地毯也呼應章魚觸手的圖案。章魚水母等海洋生物，都是他經常使用的視覺元素，藝術家更以風格化的形式將這些普世的恐懼轉化為童趣且幾近歡愉的造型。

Artycapucines VII – Louis Vuitton ×村上隆系列中共包含11件包款，與藝術家的雕塑作品共同展出。 村上隆與路易威登設計團隊為此更重新詮釋了 Capucines的經典輪廓，將包包變成雕塑品，設計涵蓋多個極具代表性的圖案與人物角色，例如「Monogram Multicolore」、微笑之花、熊貓與蘑菇等。

Capubloom和Capucines EW Rainbow以村上隆最具代表性的彩虹花圖案為造型，並重塑經典包型的結構與尺寸；Capucines Mini Mushroom在銀色鏡面帆布包身上，裝飾100個經3D列印後再以手工精繡完成的蘑菇角色；Capucines Mini Tentacle其標誌性的「另一個自我」Mr. DOB變成一隻頑皮的章魚；Capucines EW Dragon則是重現了村上隆2010年創作長達18公尺之巨幅畫作《雲中之龍 — 靛藍》；Capucines BB Golden Garden以皮革鑲嵌技術覆以金箔處理；如同藝術雕塑般的Panda Clutch，以銀色黃銅金屬精心打造，並飾有6,250顆手工鑲嵌的水鑽，向村上隆鍾愛的熊貓角色致敬。