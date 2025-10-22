Pierpaolo Piccioli首只Balenciaga形象廣告公開！一秀法式隨興不羈
Balenciaga在日前結束口碑回響熱烈的創意總監Pierpaolo Piccioli服裝首秀後，品牌近日再度發表由Pierpaolo Piccioli掌舵的第一只形象廣告。以華美的飯店為背景、黑白與彩色並陳，愜意且生活化的姿態，隱然揭示了Baleciaga的全新品牌調性。
全新形象廣告取景於巴黎的私人宅邸、位於巴黎第7區大學街51號的l’Hôtel de Maisons—Pozzo di Borgo。照片依稀可見背景華麗的水晶吊燈、繁複的巴洛克風格線框裝飾的金碧輝煌，不僅代表了建物背後的悠久歷史，更點出Balenciaga這經典「時裝屋」的輝煌家世。
然兩位模特兒Mona Tougaard與Sandra Murray的肢體語言更進一步展現了Pierpaolo Piccioli執掌品牌創意大權後的全新去向：她們身穿輕便、躺臥在柔軟白色床單上，有時眼神望向遠方、有時提取著手上包款凝神注視：一種遊走在青春外放與克制、精緻與隨性間的靜謐，同時包款並強化了Balenciaga兩大招牌設計：Le City機車包與以加州羅迪歐大道為名的Rodeo。
仔細觀察，影像並分為黑白或彩色，部分影像甚至呈現了一種略為脫焦（但非失焦）的輕鬆，讓無論是包款、模特兒都無聲訴說著Pierpaolo Piccioli的風格定錨：一種Balenciaga與巴黎的法式閒散，隨興、自由浪漫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言