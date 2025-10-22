Pierpaolo Piccioli首只Balenciaga形象廣告公開！一秀法式隨興不羈

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga發表全新形象廣告，也是創意總監Pierpaolo Piccioli的首個形象廣告，並以Le City、Rodeo兩只包款入鏡。圖／Balenciaga提供
Balenciaga發表全新形象廣告，也是創意總監Pierpaolo Piccioli的首個形象廣告，並以Le City、Rodeo兩只包款入鏡。圖／Balenciaga提供

Balenciaga在日前結束口碑回響熱烈的創意總監Pierpaolo Piccioli服裝首秀後，品牌近日再度發表由Pierpaolo Piccioli掌舵的第一只形象廣告。以華美的飯店為背景、黑白與彩色並陳，愜意且生活化的姿態，隱然揭示了Baleciaga的全新品牌調性。

全新形象廣告取景於巴黎的私人宅邸、位於巴黎第7區大學街51號的l’Hôtel de Maisons—Pozzo di Borgo。照片依稀可見背景華麗的水晶吊燈、繁複的巴洛克風格線框裝飾的金碧輝煌，不僅代表了建物背後的悠久歷史，更點出Balenciaga這經典「時裝屋」的輝煌家世。

然兩位模特兒Mona Tougaard與Sandra Murray的肢體語言更進一步展現了Pierpaolo Piccioli執掌品牌創意大權後的全新去向：她們身穿輕便、躺臥在柔軟白色床單上，有時眼神望向遠方、有時提取著手上包款凝神注視：一種遊走在青春外放與克制、精緻與隨性間的靜謐，同時包款並強化了Balenciaga兩大招牌設計：Le City機車包與以加州羅迪歐大道為名的Rodeo。

仔細觀察，影像並分為黑白或彩色，部分影像甚至呈現了一種略為脫焦（但非失焦）的輕鬆，讓無論是包款、模特兒都無聲訴說著Pierpaolo Piccioli的風格定錨：一種Balenciaga與巴黎的法式閒散，隨興、自由浪漫。

全新Balenciaga形象廣告聚焦在愜意、隨興的法式風格，並兼容黑白、彩色兩種呈現方式。圖／Balenciaga提供
全新Balenciaga形象廣告聚焦在愜意、隨興的法式風格，並兼容黑白、彩色兩種呈現方式。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Rodeo中型尺寸Light Espresso色款，14萬6,000元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga Rodeo中型尺寸Light Espresso色款，14萬6,000元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
形象廣告取景於巴黎一棟饒富盛名的私人宅邸，同時點出Balenciaga「時裝屋」的輝煌家世。圖／Balenciaga提供
形象廣告取景於巴黎一棟饒富盛名的私人宅邸，同時點出Balenciaga「時裝屋」的輝煌家世。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City Bag中型尺寸駝色款，91,900元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga Le City Bag中型尺寸駝色款，91,900元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站

