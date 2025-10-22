「Mark Gonzales」千禧世代新詮釋 韓國潮牌「NOMANUAL」首度快閃登台

Mark Gonzales小天使自今年3月登台開幕後，獲得許多潮流愛好者喜愛。品牌今發表秋冬系列，小天使2025秋冬以「New Editing 2000’s」為主題，將千禧世代潮流與90年代精神重新混音，打造街頭復古潮。

Mark Gonzales 2025秋冬系列透過多樣化的小天使塗鴉、線條、剪裁與配色設計，讓千禧世代與90年代的風格混合出新火花。這系列有大量的丹寧單品、工裝風，小天使愛心徽章圖騰也是本季出現在服飾的一個重要亮點，隨著天氣變冷，羽絨外套派上用場，特別的是推出無領設計，可內搭帽T創造出層次感。另外，小天使也以多樣塗鴉造型登場，透過撞色設計成為視覺焦點，讓秋冬服飾擺脫沉悶，注入潮流活力。

秋冬也同步加入復古賽車元素，充滿競速感的率性風格，也呼應品牌源自街頭的動態能量。另外，同時也推出台灣限定T系列。

Mark Gonzales即日起至11月2日推出至實體門市消費滿5,000元即可參加好禮抽抽樂，好禮三選一（不指定）：品牌經典鑰匙圈、品牌經典中筒襪、百事可樂聯名鑰匙圈。

另外，新光三越攜手韓國現代百貨帶來11個話題品牌快閃，第三站將由以街頭精神與極簡設計聞名的韓國潮流品牌NOMANUAL於10月24日在新光三越A11登場，這也是NOMANUA首次登台。

成立於2017年、起源於首爾的NOMANUA，受到韓國年輕世代與潮流圈喜愛，包括SEVENTEEN、BOYNEXTDOOR、THE BOYZ等人氣男團都是品牌愛用者，在私服造型中經常可看到NOMANUAL的身影。